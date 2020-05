Werder-Talente dürfen auf die Champions League hoffen

Bremen – Während die Profis von Werder Bremen um den Klassenerhalt zittern, dürfen die Talente des Bundesligisten tatsächlich vom Einzug in die Champions League träumen. Als Staffelsieger der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost müssen sich die Bremer allerdings noch in einem Entscheidungsspiel gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln durchsetzen.

Ganz billig wird die Teilnahme an der Uefa Youth League, so die offizielle Bezeichnung, gewiss nicht. Die Reisen dürften ins Geld gehen. Auch für die Spieler könnte es sehr anstrengend werden. „Die Belastungssteuerung wird gewiss eine Herausforderung“, sagt Björn Schierenbeck im Gespräch mit der DeichStube. Der Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrums betont aber zugleich: „Wenn man die Gelegenheit bekommt, den Spielern dieses Wettkampfniveau bieten zu können, dann verzichtet man nicht darauf. Die Vorteile sind weitaus größer als die Nachteile.“

Werder Bremen hofft darauf, Talente anzulocken

Als Teilnehmer der Königsklasse hofft Werder Bremen insgeheim, Talente an die Weser zu locken, die sich ansonsten vielleicht für einen anderen Club entscheiden würden. Die Grün-Weißen haben es immer schwieriger, mit den großen Clubs und deren neuen und modernen Leistungszentren mitzuhalten. Die eigene Anlage am Weserstadion ist mehr als in die Jahre gekommen, gilt teilweise als marode. Deswegen wird ein Neubau in der Pauliner Marsch angestrebt, doch die Planungen sind in dem Hochwasserschutzgebiet und den Rechten der Anwohner schwierig. Und wegen der finanziell schwierigen Lage des Bundesligisten aufgrund der Coronavirus-Pandemie genießt dieses Thema auch keine Priorität mehr. Es geht erst mal ums Überleben des Clubs.

Werder Bremen: U19 nach Saisonabbruch zum Meister erklärt

Dabei könnten die eigenen Talente natürlich immer wichtiger werden. Die Youth League bietet eine gute Möglichkeit, die Spieler noch besser auszubilden. Schon jetzt kann Werder Bremen einiges erwarten, die U19 hat eine hervorragende Saison gespielt. Nick Woltemade schaffte es bereits in den Bundesliga-Kader, hat dort auch schon gespielt. Mit 16 Toren (in nur 16 Einsätzen) war er beste Torschütze in der U19-Bundesliga Nord. Nach 20 von 26 Spieltagen führte Werder die Tabelle mit vier Punkten vor dem VfL Wolfsburg an und wurde nun nach dem Saisonabbruch zum Meister erklärt.

Das Team von Trainer Marco Grote, dessen Job in der neuen Saison der ehemalige Profi und bisherige U17-Coach Christian Brandt übernimmt, ist darüber aber nur bedingt glücklich. Gerne hätten die Bremer um die Deutsche Meisterschaft gespielt, als Halbfinalist im DFB-Pokal winkte ein weiterer Titel. Die Chance auf die Youth-League-Teilnahme ist da immerhin ein kleines Trostpflaster.

Werder Bremen spielt gegen 1. FC Köln um die Teilnahme

Für die Youth Liga sind die Nachwuchsmannschaften der Teilnehmer der offiziellen Champions League qualifiziert. Dazu kommen noch die einzelnen Jugend-Meister der 32 stärksten Mitgliedsverbände der Uefa. Weil der FC Bayern als Süd-Meister über die Profis sicher dabei sein dürfte, kommt es zum Duell zwischen Werder Bremen und dem West-Meister 1. FC Köln. Sollte die Durchführung dieser Partie wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum noch nicht bekannten Meldeschluss für die Youth League nicht möglich sein, entscheidet übrigens das Los. (kni)

Quelle: DeichStube