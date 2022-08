TV-Tipp: DeichStube-Reporter Knips und Werder-Sportchef Baumann heute zu Gast im „Doppelpass“

Von: Malte Bürger

Teilen

DeichStube-Chefredakteur Björn Knips ist am Sonntag im „Stahlwerk Doppelpass“ bei Sport1 zu Gast! © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen ist zurück in der 1. Liga – und somit automatisch auch wieder ein Thema beim sonntäglichen Fußball-Stammtisch, dem „Stahlwerk Doppelpass“, auf dem TV-Sender Sport1.

An diesem Wochenende wird im „Stahlwerk Doppelpass“ sogar richtig ausgiebig über Werder Bremen diskutiert, Moderator Florian König empfängt dazu ein paar ganz besondere Gäste, die sich an der Weser bestens auskennen.

DeichStube-Chefredakteur Björn Knips und Werder-Bremen-Sportchef Frank Baumann zu Gast im „Stahlwerk Doppelpass“ auf Sport1

So wird sich Sportchef Frank Baumann im Anschluss an Werders Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) auf den Weg nach München machen, um am Sonntag ab 11 Uhr über den Ist-Zustand des Aufsteigers zu sprechen. Dort trifft er auf einen Ex-Spieler des SV Werder Bremen, denn der frühere Stürmer Arie van Lent gehört ebenfalls zur Diskussionsrunde. Und auch die DeichStube wird vertreten sein: Chefredakteur Björn Knips reist in die bayerische Landeshauptstadt und wird seine Sicht der Dinge einbringen. Komplettiert wird die Gäste-Runde beim „Stahlwerk Doppelpass“ vom früheren Sportschau-Moderator Matthias Opdenhövel, dem Journalisten Guido Schäfer (Leipziger Volkszeitung) sowie Sport1-Experte Stefan Effenberg. (mbü)