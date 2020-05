TV-Tipp: Werder-Boss Filbry und Ex-Manager Lemke zu Gast im „Doppelpass“

Talk zu Coronavirus-Krise

+ © gumzmedia Klaus Filbry (links) und Willi Lemke werden am Sonntag zu Gast im Sport1-Doppelpass sein, wo es intensiv um Werder Bremen geht. © gumzmedia

Aufgepasst, liebe Fans des SV Werder Bremen! Klaus Filbry und Ex-Manager Willi Lemke sind am Sonntag zu Gast im „Sport1-Doppelpass“. Dort sprechen der aktuelle und der ehemalige Macher der Grün-Weißen in der Sendung mit dem Themenschwerpunkt Werder über die aktuelle Lage des Fußballs in der Coronavirus-Krise.