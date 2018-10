Trotz Geburtstag: Pizarro „muss antreten“

Werder-Legende wird 40 Jahre alt

Claudio Pizarro feiert am Mittwoch seinen 40. Geburtstag auf dem Trainingsplatz.

Bremen - Frank Baumann ist 42 Jahre alt, heißt: nur zwei Jahre älter als der Mann, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert - und in diesem stolzen Alter noch immer in der Bundesliga spielt. „Ich frage mich auch, wie er das macht“, sagte Werders Sportchef, ehe er verriet, wie der Ehrentag von Claudio Pizarro bei Werder ablaufen wird.