Fan-Voting: Wie gefällt Dir das neue Werder-Trikot? Jetzt abstimmen!

Von: Timo Strömer

Marco Friedl präsentiert das neue Heim-Trikot des SV Werder Bremen. © Werder Bremen / Hummel

Bremen – Das Geheimnis ist gelüftet: Der SV Werder Bremen hat das neue Trikot für die Saison 2023/2024 präsentiert. Die DeichStube will nun von den Werder-Fans wissen: Wie gefällt Dir das neue Heim-Jersey? Jetzt in der Umfrage abstimmen.

Jetzt ist klar, wie das neue Heim-Trikot des SV Werder Bremen aussieht: Die Jerseys von Hummel sind natürlich grün-weiß, in der kommenden Saison wird der SVW allerdings in gestreiften Trikots auflaufen. Die Brust ziert der neue Hauptsponsor Matthäi. Aber wie kommt das neue Werder-Trikot bei den Fans an? Jetzt voten!

Fan-Umfrage: Wie kommt das neue Trikot des SV Werder Bremen bei den Fans an?

Bewertet das neue Trikot des SV Werder Bremen im Fan-Voting mit Schulnoten von 1 bis 6. Die DeichStube bedankt sich fürs Mitmachen.