Umfrage-Ergebnis: So gut gefällt den Werder-Fans das neue Heimtrikot

Von: Fynn Walenziak, Timo Strömer

Mitchell Weiser im neuen Trikot des SV Werder Bremen. © Werder Bremen/hummel

Bremen - Der SV Werder Bremen hat am Freitag das Heimtrikot für die neue Bundesliga-Saison präsentiert - und wir wollten von den Fans wissen: Wie gefällt Euch das neue Jersey? Jetzt ist das Ergebnis der Fan-Umfrage da!

Fast 28.000 DeichStube-User haben an der Fan-Umfrage teilgenommen und das Fazit fällt überwiegend positiv aus: 34,4 Prozent der Befragten haben das neue Trikot mit der Note 2 bewertet. Auf Platz zwei folgt dann sogar die Note 1 mit 21,41 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von der Note 3 mit 21,4 Prozent. Sehr unzufrieden mit dem neuen Design sind hingegen nur knapp elf Prozent, sie haben das Jersey mit einer 5 oder 6 bewertet. Tragen wird der SV Werder Bremen das Trikot erstmals am Sonntag im Test gegen die SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker). (fwa)

Fan-Voting: Wie gefällt Dir das neue Werder Bremen-Trikot? Jetzt abstimmen!

Bremen – Das Geheimnis ist gelüftet: Der SV Werder Bremen hat das neue Trikot für die Saison 2023/2024 präsentiert. Die DeichStube will nun von den Werder-Fans wissen: Wie gefällt Dir das neue Heim-Jersey? Jetzt in der Umfrage abstimmen.

Jetzt ist klar, wie das neue Heim-Trikot des SV Werder Bremen aussieht: Die Jerseys von Hummel sind natürlich grün-weiß, in der kommenden Saison wird der SVW allerdings in gestreiften Trikots auflaufen. Die Brust ziert der neue Hauptsponsor Matthäi. Aber wie kommt das neue Werder-Trikot bei den Fans an? Jetzt voten!

Fan-Umfrage: Wie kommt das neue Trikot des SV Werder Bremen bei den Fans an?

Bewertet das neue Trikot des SV Werder Bremen im Fan-Voting mit Schulnoten von 1 bis 6. Die DeichStube bedankt sich fürs Mitmachen. Unterdessen ist jetzt klar, mit welchen Rückennummern Naby Keita, Dawid Kownacki und Co. beim SV Werder Bremen auflaufen werden.

