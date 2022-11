Traum-Debüt für Niclas Füllkrug: Werder-Stürmer schießt DFB-Elf gegen Oman zum Sieg

Von: Malte Bürger

Was für ein Debüt! Niclas Füllkrug von Werder Bremen schoss Deutschland beim Testspiel gegen den Oman zum Sieg. © Christian Charisius / dpa

Bremen/Maskat – Was für ein Einstand: Niclas Füllkrug hat am Mittwochabend nicht nur sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert, der Stürmer des SV Werder Bremen erzielte auch direkt das Siegtor beim knappen 1:0 (0:0)-Erfolg im Testspiel gegen den Oman.

Noch am Vorabend hatte Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball einen innigen Wunsch in Richtung Nahen Osten geschickt: „Ich hoffe, dass er den einen oder anderen Einsatz bekommt und alsbald Nationalspieler ist.“ Keine 24 Stunden war diese Sehnsucht dann tatsächlich erfüllt, Niclas Füllkrug avancierte zum 43. Profi der Vereinshistorie, der den Adler auf der Brust trug. Das möchte der 29-Jährige natürlich auch während der bald beginnenden Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) tun – reichlich Eigenwerbung hat er bei seiner Premiere betrieben.

Werder Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug gegen Oman eingewechselt - sein Debüt für Deutschland!

Zunächst nahm Niclas Füllkrug während der WM-Generalprobe gegen den Oman aber auf der Bank Platz. Die torlosen ersten 45 Minuten erlebte der Profi von Werder Bremen als Zuschauer, ehe er pünktlich zum Start der zweiten Hälfte von Bundestrainer Hansi Flick eingewechselt wurde. Und die Hereinnahme hätte sich fast postwendend ausgezahlt. Nach einem schweren Fehler in der Hintermannschaft der Gastgeber kam Füllkrug frei zum Abschluss, traf mit seinem strammen Schuss aber nur den gegnerischen Torhüter (53.). Auch in der Folge schwamm der Angreifer nicht einfach nur mit, sondern wurde von seinen Mitspielern gern und häufig gesucht.

Niclas Füllkrug vor der WM 2022: Sieg-Tor beim Länderspiel-Debüt für Deutschland - und fast der Doppelpack

Insgesamt tat sich die DFB-Elf bei schwierigen klimatischen Bedingungen einigermaßen schwer, allerdings war die Formation auf dem Rasen in beiden Halbzeiten auch weit von der Aufstellung entfernt, die beim ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan (23. November, 14 Uhr MEZ) beginnen dürfte. Umso beeindruckender, wie Niclas Füllkrug die Gelegenheit für sich zu nutzen wusste. Nach Vorarbeit von Kai Havertz (FC Chelsea) war der Stürmer von Werder Bremen zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit zur Stelle und krönte seinen Einstand mit dem Treffer des Tages. Beinahe hätte er sogar einen Doppelpack geschnürt, doch bei einem Abstauber zum vermeintlichen 2:0 stand der Torjäger minimal im Abseits (85.).

„Wir haben nicht alles so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben“, räumte der Matchwinner nach dem Schlusspfiff am RTL-Mikrofon ein. „Am Ende freue ich mich, dass ich dabei helfen konnte, das Spiel zu gewinnen. Man muss das aber auch alles realistisch einschätzen: Jetzt geht es in den nächsten Spielen um alles – und da wollen wir erfolgreich sein.“ Niclas Füllkrug dürfte seine Chancen nicht gerade geschmälert haben, bei diesem Unterfangen während der Weltmeisterschaft ein Faktor zu sein. (mbü)