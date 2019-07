Werder Bremen macht seine Scouts fit

Grassau – Nicht nur die Profis des SV Werder Bremen werden im Trainingslager in Grassau geschult – auch die Scouts. Bei einem dreitägigen Workshop wird die Zukunft geplant.

Sportchef Frank Baumann und Florian Kohfeldt stellen vor, nach welchen Spielerprofilen künftig bei Werder Bremen gesucht werden soll. Und die Teilnehmerliste war ziemlich namhaft besetzt. Europapokalsieger Mirko Votava war ebenso dabei wie Co-Trainer-Legende Karl-Heinz „Kalli“ Kamp, der auch mit 72 Jahren noch für Werder arbeitet.

Chefscout Sebastian Hartung konnte viele weitere Mitarbeiter begrüßen wie zum Beispiel Ex-Profi Frank Ordenewitz. Ehrenspielführer Clemens Fritz, der sein Trainee-Programm bei Werder Bremen absolviert und sich um die zahlreichen Leihspieler kümmert, war ebenfalls an den Chiemsee gekommen und traf dabei auch auf seinen guten Freund Marco Engelhardt, der inzwischen auch für den Bundesligisten unterwegs ist.

Im Workshop schult Werder Bremen seine Scouts für den Transfermarkt

Besonders gut gelaunt war Jan de Witt. Der Tennis-Trainer, der schon länger als Berater für Werder Bremen arbeitet, wollte eigentlich schon am Wochenende kommen, „aber da war ich aus gutem Grund verhindert“, sagte de Witt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Sein Schützling Nikoloz Basilashvili stand im Finale des ATP-Turniers in Hamburg und verteidigte seinen Titel. Im Halbfinale hatte der Georgier Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev besiegt. De Witt ist aber nicht nur beim Workshop dabei, sondern schaut wie schon in der Vergangenheit auch auf die Trainingsarbeit von Werder Bremen und diskutiert mit, wie jeder Spieler individuell noch besser geschult werden kann.

„Wir treffen uns in jedem Jahr mit unseren Scouting-Mitarbeitern zu einem Workshop, um die Arbeit der letzten Saison zu analysieren und die Anforderungen für die anstehende Saison zu besprechen und im Detail zu erläutern. Diesmal nutzen wir hier in Grassau zwei Tage für diesen Austausch. Das ist ein enorm wichtiger Bereich für uns“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann. (kni)

