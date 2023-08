Warum zieht sich der geplante Linksverteidiger-Transfer bei Werder - und was wird aus Niclas Füllkrug?

Von: Marius Winkelmann

Am 1. September schließt das Sommer-Transferfenster – und der SV Werder Bremen hat die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Trainer Ole Werner wartet auf einen neuen Linksverteidiger, Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz erklärt, warum sich der Transfer eines Neuzugangs ziehen kann. Und was wird aus Niclas Füllkrug? Wechselt der Stürmer noch oder bleibt er beim SV Werder? So planen Werner und Fritz.

