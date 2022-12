Winter-Transfer: Kanadier Ronan Kratt kommt nächste Woche zu Werder

Von: Björn Knips

Transfer so gut wie perfekt: Ronan Kratt steht vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen. © Imago Images/Eibner

Bremen – Noch ist Ronan Kratt in Kanada, aber Anfang der Woche wird der 19-jährige Rechtsaußen in Bremen erwartet. Der SV Werder möchte die schon vor Wochen anvisierte Verpflichtung des kanadischen U20-Nationalspielers perfekt machen. Mit dem Spieler und dessen Verein York United wurde bereits mündlich eine Einigung erzielt. Kratt ist zunächst für die U 23 vorgesehen und soll sich in der Regionalliga Nord für höhere Aufgaben empfehlen.

„Wir müssen noch die sportärztliche Untersuchung abwarten“, teilte Björn Schierenbeck, der Direktor von Werder Bremens Leistungszentrum, auf Nachfrage der DeichStube mit. Erst danach würde der Vertrag unterzeichnet. Ronan Kratt soll dann am 4. Januar beim Trainingsauftakt der U23 dabei sein. Zu den Ablösemodalitäten machte Schierenbeck keine Angaben. Kanadische Medien berichten von einem Leihgeschäft, das nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen eine Kaufverpflichtung beinhalte. Allerdings soll dann keine große Ablösesumme, sondern lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig werden.

Erster Winter-Transfer bei Werder Bremen: Ronan Kratt war schon einmal in Deutschland aktiv

Ronan Kratt weist bereits in jungen Jahren eine spannende Fußball-Vita auf. Der in den USA geborene Stürmer spielte auch schon in Deutschland – in der U19 des SSV Ulm. Im Sommer verließ der Kanadier, der auch einen US-amerikanischen Pass besitzt, die Schwaben nach einem Jahr und unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2023 bei York United. In der Canadian Premier League kam er in 15 möglichen Partien 14 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer, ein Tor bereitete der Rechtsfuß vor. Auf seinem Konto stehen auch zwei Einsätze in der kanadischen U20-Nationalmannschaft. Jetzt beginnt er bei Werder Bremen das nächste spannende Kapitel.

Im November weilte Ronan Kratt erstmals in Bremen. „Ronan war bei uns in der U23 zehn Tage lang im Probetraining und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind mit den Beteiligten im Austausch. Es kann gut sein, dass er ab Januar bei unserer U23 dabei sein wird“, berichtete Werder Bremens Sportchef Frank Baumann damals. Anfang der Woche soll der Transfer des Talents nun unter Dach und Fach gebracht werden. kni