Wer bleibt, wer geht? Für einige Werder-Spieler wird das letzte Heimspiel der Saison zur Abschiedsvorstellung

Von: Björn Knips

Wer bleibt bei Werder Bremen, wer verlässt den Club im Sommer? Bei Mitchell Weiser (von links), Marco Friedl, Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch ist ein Transfer nicht ausgeschlossen - Maximilian Philipp (rechts) wird die Bremer nach seiner Leihe definitiv wieder verlassen. © Imago Images

Der SV Werder Bremen muss angesichts seiner Verbindlichkeiten im kommenden Sommer Erlöse aus Transfers erzielen. Doch welche Spieler werden den Verein verlassen? Und welche Profis haben eine Zukunft an der Weser? Die DeichStube analysiert den Werder-Kader!

Bremen – Fünf Torhüter, zehn Abwehrspieler, sieben Profis für das Mittelfeld und vier Angreifer – so präsentiert der SV Werder Bremen seinen aktuellen Kader auf der Internetseite des Clubs. Für einige Akteure davon heißt es schon am Samstag, Abschied vom Wohninvest Weserstadion zu nehmen: Gegen den 1. FC Köln steht das letzte Heimspiel der Saison an (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Offiziell verabschiedet wird zwar noch kein Spieler, es deutet sich aber schon jetzt ein gewisser Umbruch an, der sich durch einen unwahrscheinlichen, aber noch möglichen Abstieg natürlich noch verstärken würde. Wer könnte gehen, wer bleibt ganz sicher? Eine Analyse der DeichStube.

Sie bleiben ganz sicher: Jiri Pavlenka (31) und Michael Zetterer (27) werden weiterhin das Torhüter-Duo bei Werder Bremen bilden. Beide haben ihre Verträge verlängert und sich fast schon „Lebenslang Grün-Weiß“ verordnet. Gleiches gilt für Anthony Jung (31) und Christian Groß (34), die im Herbst ihrer Karriere noch einen Vertrags-Nachschlag bei Werder erhalten haben. Auch Leonardo Bittencourt (29) hat erst in dieser Saison ein neues Arbeitspapier unterschrieben – und Niklas Schmidt (25) schläft wahrscheinlich längst in grün-weißer Bettwäsche. Niklas Stark (28) ist nach seinem Wechsel von Hertha BSC an die Weser wie erhofft zum Leistungsträger geworden und schätzt seine neue sportliche Heimat – genauso wie der Ex-Bielefelder Amos Pieper (25). Von den Torhütern darf auch Mio Backhaus (19) bleiben, er wird Stammkeeper der U23 und die Nummer drei bei den Profis.

Marco Friedl, Ilia Gruev und Jens Stage dürften eher über den Sommer hinaus bei Werder Bremen bleiben, als dass sie gehen

Eher hier als weg: Bei Milos Veljkovic (27) wird eigentlich in jedem Sommer spekuliert, ob er geht – und dann bleibt der Serbe doch. Daran wird sich wohl nichts ändern. Auch bei Marco Friedl (25) wird schon länger der nächste Schritt erwartet, doch der blieb bisher aus. Stattdessen wurde er Kapitän und hat angekündigt, dass auch länger bleiben zu wollen. Trotzdem könnten plötzlich Interessenten auftauchen, noch mehr sogar bei Ilia Gruev (23) und Jens Stage (26). Letzterer soll durch seine gute Rückrunde bereits im Notizblock einiger Clubs in Europa stehen. Bei Gruev gilt das schon länger, weil dem bulgarischen Nationalspieler viel Potenzial als Sechser nachgesagt wird. Bei Werder Bremen darf er das nicht so oft zeigen, weil Ole Werner lieber Groß vertraut. Der Coach betont aber auch, dass Gruev bei Werder die Zukunft gehört. Bei Romano Schmid (23) ist das ähnlich, der Österreicher wünscht sich ebenfalls mehr Startelf-Einsätze und könnte bei einem entsprechenden Angebot zumindest hellhörig werden.

Ein gewisser Fabio Chiarodia (17) bekommt da sicher noch mehr zu hören, denn viele Topclubs – speziell aus seiner italienischen Heimat – sind heiß auf das Abwehrtalent des SV Werder Bremen. Trotz Ausstiegsklausel hat der gebürtige Oldenburger bislang dem Werder-Weg vertraut, danach sieht es auch jetzt aus. Bei Dikeni Salifou (19) riecht es nach langer Verletzungspause nach einem Neustart bei den Profis, eine Ausleihe ist aber nicht ausgeschlossen.

Die Angreifer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch werden den SV Werder Bremen im Sommer wahrscheinlich verlassen

Wahrscheinlich weg: Niclas Füllkrug (30)! Der Nationalspieler sucht eine neue Herausforderung, will sich sportlich und finanziell verbessern. Bei Marvin Ducksch (29) wirkt das ähnlich, eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro macht es ihm sogar noch leichter zu wechseln als seinem Sturmpartner. Eigentlich wäre dann Platz im Sturm für Eren Dinkci (21), doch der kann kaum noch auf sich aufmerksam machen – und in Justin Njinmah (22) kehrt ein ähnlicher Spielertyp von seiner erfolgreichen Leihe bei Borussia Dortmund zurück. Dinkci dürfte genauso ausgeliehen werden wie Lee Buchanan (22). Mit dem ablösefrei geholten Engländer wollen die Bremer eigentlich irgendwann groß Kasse machen mit einem Transfer zurück auf die Insel – nur ist das schwierig, wenn auf der linken Seite stets Jung verteidigt und Buchanan nur Zuschauer ist.

Auf der anderen Seite ist Mitchell Weiser (29) gesetzt und gehört zu den besten Schienenspielern der Liga. Er wird lukrative Angebote bekommen und dann schwer zu halten sein. Für Felix Agu (23) war es eine Saison zum Vergessen. Erst kam der Außenverteidiger wieder nicht an Weiser vorbei, dann war er verletzt. Bei ihm ist ein Neustart als Leihspieler bei einem Zweitligisten sehr wahrscheinlich. Auch für Manuel Mbom (23) dürfte es bei Werder Bremen leistungsmäßig nicht mehr reichen, obwohl er sich nach seinem Achillessehnenriss zurückgekämpft hat.

Werder Bremen verlängert den Vertrag von Torhüter Louis Lord nicht - auch Eduardo dos Santos Haesler soll gehen

Ganz sicher weg: Am 30. Juni endet die Leihe von Maximilian Philipp (29), er muss zurück zum VfL Wolfsburg. Dass Werder Bremen nicht auf ihn setzt, haben die beiden letzten Partien gezeigt: Obwohl Füllkrug fehlte, saß Philipp nur auf der Bank, für ihn stürmte in Romano Schmid ein Mittelfeldspieler. Louis Lord (19) muss Werder verlassen, der Vertrag des Torwarttalents wird nicht verlängert. Auch Keeper Eduardo dos Santos Haesler (24) soll gehen.

Wer kommt zurück? Gleich acht Leihspieler stehen ab dem 1. Juli wieder bei Werder Bremen unter Vertrag: Oliver Burke (26/FC Millwall), Nicolai Rapp (26/1. FC Kaiserslautern), Nick Woltemade (21/SV Elversberg), Justin Njinmah (22/Borussia Dortmund), Yannik Engelhardt (22/SC Freiburg), Abdenego Nankishi (20/Heracles Almelo), Oscar Schönfelder (22/Jahn Regensburg) und Kyu-hyun Park (22/Dynamo Dresden). Bislang ist nur Njinmah für die neue Saison fest eingeplant. Burke soll nach England verkauft werden. Von den anderen Leihspielern haben eigentlich nur Woltemade, Engelhardt und mit Abstrichen Park eine Chance auf eine Zukunft bei Werder. (kni)