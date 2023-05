Transfer? Werder-Stürmer Marvin Ducksch angeblich ein Thema bei Borussia Dortmund

Von: Daniel Cottäus

Bahnt sich etwa ein Transfer von Marvin Ducksch an? Der Stürmer des SV Werder Bremen soll ein Thema bei seinem Heimatclub Borussia Dortmund sein. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Neues Transfergerücht um Marvin Ducksch: Borussia Dortmund soll sich mit dem Stürmer des SV Werder Bremen beschäftigen. Wechselt der Torjäger im Sommer?

Bremen - 77 Minuten lang stand er auf dem Platz, hat insgesamt knapp neun Kilometer Wegstrecke zurückgelegt, mehr als fleißig mit nach hinten gearbeitet - und dennoch: Ein großer Faktor war Marvin Ducksch während der 1:2-Niederlage seines SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München am Samstagabend nicht. Was für einen Stürmer gegen eine solche Top-Mannschaft zugegebenermaßen auch schwierig ist. Am Ende blieb der 29-Jährige torlos, ist mit seinen neun Treffern seit Anfang Februar aber immer noch der beste Bundesliga-Torjäger der Rückrunde. Längst wird darüber spekuliert, ob Ducksch dem SV Werder auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt, was angesichts seiner Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro fast schon unwahrscheinlich wirkt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll sich inzwischen auch Borussia Dortmund mit einer Rückholaktion seines Eigengewächses beschäftigen.

Neues Transfergerücht: Wechselt Marvin Ducksch von Werder Bremen zu Borussia Dortmund?

In der Planungsetage des BVB, so heißt es, werde über die Verpflichtung des Angreifers diskutiert. Marvin Ducksch stammt gebürtig aus Dortmund und spielte zwischen 2002 und 2016 für seinen Herzensverein, ehe ihn sein Weg aus der zweiten Dortmunder Mannschaft über den FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 im Sommer 2021 zu Werder Bremen führte. Dort avancierte Ducksch in der 2. Liga zum kongenialen Sturmpartner von Niclas Füllkrug, schoss Werder mit 20 Toren zum Bundesliga-Aufstieg und hat auch in der laufenden Saison bereits zwölf Mal getroffen. Kein Wunder also, dass andere Clubs angesichts dieser Zahlen hellhörig werden.

Werder Bremen-Transfers: Wechsel zum BVB? Für Marvin Ducksch dürfte das ein Traum sein

Für Ducksch, der aus seiner Liebe zu Schwarz-Gelb nie einen Hehl gemacht hat und von Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic bereits in der U17 des BVB trainiert wurde, dürfte ein Wechsel in die Heimat eine Art Traum sein - zumal auch die sportlichen Perspektiven deutlicher reizvoller sind als in Bremen. Für die Dortmunder stellt die Ablösesumme dank der festgeschriebenen Ausstiegsklausel zudem keine Hürde da. Die Frage ist nur, ob der BVB in Ducksch am Ende tatsächlich den geeigneten Kandidaten für die großen Herausforderungen der neuen Saison sieht. Immerhin fehlt es dem Stürmer bisher an jeglicher internationaler Erfahrung. So oder so: Angebote dürfte es für Marvin Ducksch im Sommer reichlich geben. Zuletzt war auch Union Berlin Interesse an ihm nachgesagt worden. (dco)