Düsseldorf mit Interesse an Felix Agu? Werder-Profi will fit werden und in Bremen angreifen

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Andere Clubs haben ein Transfer-Interesse an Felix Agu, doch der Profi von Werder Bremen will erst mal fit werden statt wechseln. © gumzmedia

Bremen - Gerade einmal 46 Minuten lang stand Felix Agu während der bisherigen Bundesligasaison für den SV Werder Bremen auf dem Platz - eine Zwischenbilanz, mit der der 23-Jährige natürlich nicht zufrieden sein kann. Eigentlich hatte Agu nach dem Aufstieg bei Werder den nächsten Schritt machen wollen, was neben gesundheitlichen Problemen vor allem auch Mitchell Weiser - Agus bärenstarker Konkurrent auf dem rechten Flügel - verhindert hat. Und dennoch: Mit Gedanken an einen vorzeitigen Abschied aus Bremen beschäftigt sich Agu nicht, obwohl es Interessenten gibt.

Die „Rheinische Post“ berichtet, dass sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit einer Verpflichtung des gebürtigen Osnabrückers beschäftigen soll, zunächst aber den Heilungsprozess bei Agu abwarten wolle. Zur Erinnerung: Seit Anfang November plagen den Spieler Problem an der Patellasehne. Und genau die sind auch der Grund dafür, dass er sich aktuell nicht mit anderen Clubs beschäftigt. „Selbstverständlich weckt Felix Agu auch das Interesse von anderen Vereinen“, sagt Agus Berater Thorben Spranger auf Nachfrage der DeichStube - und erklärt: „Für uns steht aber im Fokus, dass Felix wieder fit wird, um sich optimal auf die Rückrunde bei Werder Bremen vorzubereiten.“

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Felix Agu? Außenverteidiger will jetzt erst mal fit werden

Regelmäßig reist Agu deshalb in Absprache mit Werder Bremen zu einem Spezialisten nach Barcelona, um sich dort behandeln zu lassen. Dabei soll er zuletzt Fortschritte gemacht haben. Das Ziel des Profis: Während Werders Winter-Trainingslager in Spanien (2. bis 9. Januar) will er wieder mit dabei sein und auf sich aufmerksam machen. Agus Vertrag in Bremen läuft noch bis 2024. Grundsätzlich dürfte auch Werder für den weiteren Saisonverlauf mit Felix Agu planen. Eine andere Back-up-Lösung für Leistungsträger Weiser gibt der aktuelle Kader nämlich nicht her. (dco/mwi)