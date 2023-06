Transfers & Gerüchte im Ticker: Ex-Werder-Profi Fröde wechselt in die 3. Liga

Von: Fynn Walenziak, Mario Nagel, Timo Strömer, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Werder Bremens Ex-Profi Lukas Fröde verlässt Hansa Rostock und wechselt ablösefrei zum FC Ingolstadt. © IMAGO/Jan Huebner

Bremen – Wer wechselt zum SV Werder Bremen, wer verlässt den Verein und schließt sich einem neuen Club an? Und welche Ex-Bremer finden einen neuen Verein? Hier findet ihr alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder im Ticker!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 15. Juni 2023: Lukas Fröde wechselt zum FC Ingolstadt +++

Bremen/Ingolstadt – Neue Herausforderung für Lukas Fröde: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen verlässt Hansa Rostock und schließt sich dem FC Ingolstadt an. Das haben die „Schanzer“ am Mittwoch auf ihrer Webseite bekanntgegeben. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei an die Donau.

„Ich bin überglücklich und werde alles daransetzen, das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen. Ich freue mich nun sehr auf den gesamten FCI und die neue spannende Aufgabe“, kommentiert Lukas Fröde seinen Wechsel zum FC Ingolstadt. Über die Vertragsdauer ist aktuell noch nichts bekannt. Der Defensivspieler war 2009 in die Jugend des SV Werder Bremen gewechselt und kam bis zu seinem Weggang 2016 zwölf Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Über die Würzburger Kickers, den MSV Duisburg und den Karlsruher SC führte ihn sein Weg 2021 nach Rostock. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 14. Juni 2023: Was wird aus Mitchell Weiser? +++

Wird Christian Brand doch nicht Trainer bei Werder Bremens U23? Der 51-Jährige hat nach DeichStube-Informationen ein anderes attraktives Angebot vorliegen.

Mitchell Weiser kann den SV Werder Bremen noch bis zum 15. Juni verlassen. So kämpfen die Bremer um ihren spielstarken Rechtsverteidiger!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. Juni 2023: Mbom vor Absprung, Engelhardt zu Düsseldorf +++

Geht oder bleibt Marvin Ducksch? Werder Bremen hat dem Stürmer ein Angebot gemacht, das er aber (noch) nicht angenommen hat!

Verlässt Manuel Mbom den SV Werder Bremen? Der 23-Jährige hat offenbar einige Angebote aus der 2. Bundesliga!

Werder Bremens Ex-Talent Yannik Engelhardt wechselt kurz nach seinem festen Transfer nach Freiburg zu Fortuna Düsseldorf!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Robert Glatzel verlängert beim HSV +++

Update (13 Uhr): Jetzt hat auch der HSV die Vertragsverlängerung seines Top-Stürmers Robert Glatzel offiziell bekanntgegeben. Damit ist ein Wechsel zum SV Werder Bremen endgültig vom Tisch.

Weiter mit der bisherigen Meldung:

Von wegen Wechsel zum SV Werder Bremen! Wie das „Hamburger Abendblatt“ am späten Montagvormittag berichtete, hat Robert Glatzel seinen Vertrag beim HSV nun doch langfristig bis Juni 2027 verlängert. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro (gültig bis zum 15. Juni) sei im neuen Arbeitspapier gestrichen worden. Noch am Vortag hatte unter anderem die „Hamburger Morgenpost“ geschrieben, der 29-Jährige favorisiere einen Wechsel zum Erzrivalen Werder Bremen. Ein solch brisanter Transfer dürfte mit der Vertragsverlängerung des HSV-Torjägers endgültig vom Tisch sein.

Weiter mit der Erstmeldung:

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Kommt HSV-Stürmer Robert Glatzel? +++

Wilde Spekulation aus Hamburg: Laut der Hamburger Morgenpost „Mopo“ endet die Austiegssklausel von HSV-Stürmer Robert Glatzel am 15. Juni. Genau wie die von Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen. Für eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro dürfte der 29-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit 19 Tore in der 2. Liga erzielte, die Rothosen demnach verlassen. Laut „Mopo“ soll Glatzel bei Werder zum Kandidaten-Kreis zählen, allerdings müsste dafür zunächst ein Stürmer die Grün-Weißen verlassen. Beim HSV-Torjäger deute alles auf eine „Last-Minute-Entscheidung“ hin. Zwar sei auch ein Verbleib des Top-Stürmers weiter möglich, dem Bericht zufolge bevorzuge Robert Glatzel nach dem erneut verpassten Aufstieg des Hamburger SV jedoch einen Wechsel. Sein favorisiertes Transfer-Ziel laute Werder Bremen. Den Marktwert des gebürtigen Müncheners schätzt „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Werder mit Interesse an Florian Grillitsch +++

Landet der SV Werder Bremen den nächsten Transfer-Coup? Nach der Verpflichtung von Naby Keita (FC Liverpool) sollen die Bremer Interesse an Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam) haben.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 10. Juni 2023: Wie sieht Werders-Transfer-Plan jetzt aus? +++

Nach dem Transfer-Coup mit Naby Keita: Der SV Werder Bremen bittet bei weiteren Neuzugängen um Realismus!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 9. Juni 2023: Naby Keita wechselt an die Weser +++

Dem SV Werder Bremen ist mit der Verpflichtung von Naby Keita ein echter Transfer-Coup gelungen. Werder-Sportchef Frank Baumann erklärt im Gespräch mit der DeichStube, wie der Wechsel des 28-Jährigen zustande kam.

Verlässt Mitchell Weiser den SV Werder Bremen in diesem Sommer? Der 28-Jährige besitzt laut „Sky“-Informationen eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag - und erste Interessenten für eine Verpflichtung gebe es bereits.

„Ein weltklasse Fußballer“: So tickt Werder Bremens Sommer-Neuzugang Naby Keita!

Transfer-Hammer offiziell: Naby Keita wechselt ablösefrei vom FC Liverpool zu Werder Bremen!

Bahnt sich ein echter Transfer-Hammer an? Naby Keita steht offenbar vor einem ablösefreien Wechsel zu Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. Juni 2023: Fortuna Düsseldorf mit Interesse an Eren Dinkci +++

Bremen – Eren Dinkci wird in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich nicht beim SV Werder Bremen spielen, denn der Offensivspieler soll verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Nach DeichStube-Informationen sind bereits der 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn und der niederländische Club Vitesse Arnheim stark an den Diensten des 21-Jährigen interessiert. Jetzt berichtet die „Bild“, dass in Fortuna Düsseldorf ein vierter Kandidat bei Werders Eigengewächs angeklopft hat.

Es sollen bereits Gespräche zwischen den Vereinen geführt worden sein, heißt es in dem Bericht, doch angeblich sei Fortuna Düsseldorf nur an einer Leihe mit Kaufoption interessiert. Werder Bremen hingegen will den gebürtigen Bremer wohl ohne Option verleihen. (fwa)

Belgien-Engagement offiziell: Ex-Werder-Bremen-Coach Florian Kohfeldt hat einen neuen Job - er wird Trainer bei KAS Eupen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. Juni 2023: Joel Pohjanpalo ein möglicher Füllkrug-Nachfolger? +++

Bremen – Neues aus der Gerüchteküche: Joel Pohjanpalo gilt als möglicher als Nachfolger von Niclas Füllkrug oder Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen. Das berichtet zumindest die „Sport Bild“. Der 28-jährige Finne spielt aktuell in der Serie B beim FC Venedig und hat in der abgelaufenen Saison 19 Tore erzielt. Damit ist er der zweitbeste Torschütze der zweiten italienischen Liga. Erst im vergangenen Sommer hatte er Bayer Leverkusen nach mehreren Leihstationen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro verlassen und war in die „schwimmende Stadt“ gewechselt. Sein Vertrag in Venedig läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Doch Joel Pohjanpalo komme als Neuzugang wohl nur in Frage, wenn entweder Füllkrug oder Ducksch den SV Werder Bremen noch verlassen. Laut dem Bericht ist im Arbeitspapier des finnischen Stürmers eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro verankert. Wenn einer der „hässlichen Vögel“ den Grün-Weißen den Rücken kehren sollte, könnten die Bremer diese Ablöse durchaus stemmen.

Endgültig vom Tisch ist dagegen ein Wechsel von Maximilian Mittelstädt zum SV Werder Bremen: Der Linksverteidiger von Hertha BSC, der in der Vergangenheit des Öfteren mit den Norddeutschen in Verbindung gebracht wurde, wechselt zur neuen Saison zum Bremer Liga-Kontrahenten VfB Stuttgart. Das bestätigten beide Clubs am Mittwoch. Bei den Schwaben erhält der 26-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Neuer Vertrag für Mitchell Weiser? So ist der Stand beim SV Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. Juni 2023: Vertragsverlängerung von Ole Werner fix +++

Die Unterschrift ist da: Werder Bremen verlängert mit den Vertrag mit Trainer Ole Werner!

Mehr zum Thema: Gehalt, Laufzeit, Trainerteam! Alles zu Ole Werners neuem Vertrag bei Werder Bremen!

Auch interessant: Verdientes Vertrauen! Ein Kommentar zur Vertragsverlängerung von Werder-Bremen-Coach Ole Werner!

Neuer Job im Ausland: Ex-Werder-Coach Florian Kohfeldt wird offenbar Trainer in Belgien bei KAS Eupen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 5. Juni 2023: Werder-Interesse an Eyüp Aydin? +++

Bremen – Holt sich der SV Werder Bremen mal wieder ein Talent aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern München? Die Grün-Weißen sollen sich laut „Sky“ für Eyüp Aydin interessieren. Der 18-Jährige defensive Mittelfeldspieler soll sich bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere sehen und das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt haben – neben Werder werden auch Borussia Mönchengladbach und Absteiger Schalke 04 genannt. Auch ein nicht namentlich genannter internationaler Topclub soll ihn auf dem Zettel haben.

Die Münchner haben dem Bericht zufolge zwar Aydins auslaufenden Vertrag per Option um ein Jahr verlängert, würden ihn aber für knapp eine Million Euro Ablöse ziehen lassen. In der vergangenen Saison lief Eyüp Aydin 24 Mal in der Regionalliga Bayern auf, dabei gelangen dem vornehmlich als Sechser eingesetzten Spieler drei Tore und vier Assists. Das Branchenportal „transfermarkt.de“ schätzt Aydins Marktwert auf 800.000 Euro.

Werder Bremens Leihspieler: Was wird aus Oscar Schönfelder, Oliver Burke, Abdenego Nankishi und Co.?

Mit klaren Erwartungen: Werder Bremen und Trainer Ole Werner einigen sich nach Informationen der DeichStube auf eine Vertragsverlängerung!

Begehrtes Sturm-Talent vor Leihe: Gleich drei Clubs wollen Werder Bremens Eren Dinkci!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. Juni 2023: Wechselt Lee Buchanan zurück nach England? +++

Die Zeit von Lee Buchanan an der Weser könnte womöglich bald ein vorübergehendes Ende erfahren: Der 22-jährige Engländer gilt als ein heißer Kandidat für eine Leihe. Der Grund: Beim SV Werder Bremen konnte sich der englische U21-Nationalspieler bislang nicht gegen seinen erfahrenen Konkurrenten Anthony Jung durchsetzen, der gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Für Buchanan stehen zwar immerhin 21 Bundesliga-Einsätze zubuche, allerdings nur zwei von Anfang an. Laut einem Bericht der englischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ soll nun der englische Zweitligist Coventry City sein Transfer-Interesse an Buchanan erneuert haben. Der Championship-Club, der vor einer Woche denkbar knapp in der Relegation gegen Luton Town (5:6 n. E.) am Aufstieg in die Premier League scheiterte, soll bereits im vergangenen Sommer heiß auf den linken Verteidiger gewesen sein, als dieser noch bei Derby County unter Vertrag stand. Besonders Coventry-Coach Mark Robins soll ein Auge auf den Mann aus der Gemeinde Mansfield geworfen haben. Bei den „Sky Blues“ könnte Buchanan auf Linksverteidiger Jake Bidwell folgen, der dem Bericht zufolge verkauft werden soll.

Klar ist: Lee Buchanan vor allem Spielpraxis. Weil Werder Bremen nach Informationen der DeichStube aber noch nach einem spielstarken Linksverteidiger, ähnlich wie Mitchell Weiser auf der rechten Seite, fahndet, könnte das weiter schwierig bleiben. Ein Leihgeschäft von Buchanan könnte also durchaus Sinn ergeben. Verbunden mit der Hoffnung, dass der talentierte Engländer gestärkt zurückkommt und entweder dann im zweiten Anlauf in Bremen durchstartet oder aber für einen anderen Club so interessant wird, dass er eine ansehnliche Ablöse auf den Tisch legt. Bei Werder läuft Buchanans Vertrag noch bis Sommer 2026.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. Juni 2023: Was wird aus Oliver Burke? +++

Hat Oliver Burke eine Zukunft an der Weser? Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat sich jetzt zu einem möglichen Transfer des Schotten geäußert!

Die Bremen-Liga als Option? Das ist Werder Bremens Plan mit Offensivspieler Johan Mina!

„Es war mir eine Ehre“: Werder Bremen-Legende Theodor Gebre Selassie beendet seine Karriere!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 3. Juni 2023: Schalke-Stürmer Marius Bülter ein Thema beim SVW? +++

Ist Marius Bülter ein Thema beim SV Werder Bremen? Der TV-Sender „Sky“ berichtet von einem losen Interesse der Grün-Weißen am Angreifer des FC Schalke 04. Bülter ist mit den Königsblauen aus der Bundesliga abgestiegen - dass der 30-Jährige seine Zukunft in der 2. Liga sieht, darf aber bezweifelt werden. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat Bülter elf Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Der Vertrag des Linksaußen beim FC Schalke soll sich dank einer Klausel bis 2025 verlängert haben, Bülters Marktwert wird von „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro taxiert.

Derweil gibt es keine Chance für die SV Elversberg: Nick Woltemade kehrt zu Werder Bremen zurück und ist dort fest eingeplant!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Juni 2023: Will Werder Linksverteidiger Faitout Maouassa? +++

Dass der SV Werder Bremen schon länger nach einer weiteren Alternative auf der linken Seite fahndet, ist bekannt. Der neue Mann soll nach Informationen der DeichStube möglichst ein ähnlich quirliges und offensivfreudiges Profil wie Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn haben. Ein möglicher Kandidat ist laut der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ Faitout Maouassa, auf den der SV Werder Bremen neben Premier-League-Aufsteiger Sheffield United und einigen namentlich nicht genannten Ligue 1-Clubs ein Auge geworfen haben soll. Der 24-Jährige machte zuletzt mit einer starken Saison (32 Spiele, fünf Tore, fünf Assists) als Leihspieler beim französischen Erstligisten HSC Montpellier auf sich aufmerksam. Im Sommer kehrt der ehemalige französische Nationalspieler nun vorerst zurück zu seinem belgischen Stammclub FC Brügge, wo er noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt. Für Werder käme daher vermutlich nur eine Leihe in Frage. Faitout Maouassa, der bereits über die Erfahrung von 138 Ligue-1-Spielen verfügt, soll bei den Belgiern allerdings ein sehr ordentliches Gehalt beziehen. Den Marktwert des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers (sechs Einsätze) beziffert das Branchenportal „transfermarkt.de“ auf fünf Millionen Euro. (mwi)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Juni 2023: Park wechselt fest nach Dresden +++

Erster Abgang bei Werder Bremen fix: Linksverteidiger Kyu-hyun Park wechselt fest zu Dynamo Dresden.

Nach Leihe zum FCK: Nicolai Rapp will sich beim SV Werder Bremen durchsetzen!

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann spricht im exklusiven DeichStube-Interview über mögliche Transfers von Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, den neuen Kader und seine Zukunft!

Werder Bremen-Transfers: Wie oft schlagen die Bremer auf dem Sommer-Transfermarkt 2022/2023 zu? Alle News im Ticker

Am 1. Juli 2023 öffnet das Transferfenster - und viele Fans des SV Werder Bremen fragen sich: Bleiben die „hässlichen Vögel“, Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, den Grün-Weißen erhalten? Wie oft schlägt der SVW in der Sommer auf dem Transfermarkt zu? Die Grün-Weißen haben als Aufsteiger ziemlich souverän den Klassenerhalt geschafft, auch wenn sie in der Rückrunde punktemäßig ein wenig eingebrochen sind. Am Ende belegte das Team von Trainer Ole Werner mit 36 Punkten Rang 13. Den Bedarf, den Kader mit Transfers - vor allem in der Breite - zu verstärken, sieht der Bremer Chefcoach durchaus: „Wir brauchen frisches Blut, wir brauchen Veränderungen in den Rollen einzelner Spieler, und wir brauchen vielleicht auch auf einzelnen Positionen Veränderungen, wo uns frischer Wind guttut. Es geht um die Möglichkeit, ein paar Dinge flexibler aufzustellen.“

Nicht nur wegen der klammen Kassen des SV Werder Bremen sei es im Sommer wichtig, dass „wir wieder einen sehr, sehr guten Job machen müssen bei den Entscheidungen, die wir treffen“, sagte Werner, dessen Vertrag sich durch den Ligaverbleib automatisch um ein Jahr verlängerte. Was tut sich also in der anstehenden Transferphase? Alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder Bremen findet ihr im DeichStube-Ticker.