Werder-Transfers und Gerüchte im Ticker: Wechselt Salifou zu Juventus Turin?

Verlässt Dikeni Salifou den SV Werder Bremen in Richtung Italien? Einem Transfer-Gerücht zufolge soll Juventus Turin am Bremer Talent interessiert sein.

Bremen – Wer wechselt zum SV Werder Bremen, wer verlässt den Verein und schließt sich einem neuen Club an? Und welche Ex-Bremer finden einen neuen Verein? Hier findet ihr alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder im Ticker! Hinweis: Nicht alle Transfergerüchte sind DeichStube-geprüft.

Alle Transfer-News rund um den SV Werder Bremen

Wer wechselt zu Werder Bremen, welche Spieler verlassen den Verein?

Werder-Transfergerüchte und Transfer-News im Ticker

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 30. August 2023: Juventus Turin mit Interesse an Dikeni Salifou? +++

Bremen – Im vergangenen Sommer wechselte Dikeni Salifou vom FC Augsburg zum SV Werder Bremen, doch auch aufgrund mehrerer Verletzungen lief das 20-jährige Talent lediglich einmal für die Grün-Weißen in der Bundesliga auf. Beim 2:0-Sieg in Stuttgart wurde der Abwehrspieler in der Nachspielzeit eingewechselt. Obwohl Salifou, der zudem zwölf Spiele für Werders U23 in der Regionalliga Nord absolvierte, seine Qualitäten in der vergangenen Saison also nur bedingt zeigen konnte, soll nun Juventus Turin auf den gebürtigen Münchner aufmerksam geworden sein. Der italienische Top-Club soll an einer Leihe des togoisch-deutschen Verteidigers interessiert sein, außerdem ist eine Kaufoption im Gespräch. Das berichtet der italienische Sportjournalist Nicolo Schira.

Dikeni Salifou, der laut dem Branchenportal „transfermarkt.de“ einen Marktwert in Höhe von 200.000 Euro hat, könnte damit denselben Weg einschlagen wie einst Idrissa Toure. Der heute 25-Jährige war im August 2018 in die U23-Mannschaft der Italiener gewechselt, nachdem er sich bei Werder Bremen ebenfalls nicht durchsetzen konnte. Nach einer Leihe zu Vitesse Arnheim verkauften die Turiner Toure im Juli 2021 schließlich an den Zweitligisten Pisa SC. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 29. August 2023: Oliver Burke vor Wechsel +++

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 28. August 2023 +++

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 27. August 2023 +++

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 24. August 2023: Milans Linksverteidiger Fodé Ballo-Touré vor Wechsel zu anderem Club +++

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 23. August 2023: Ex-Bremer Delaney wechselt nach Belgien +++

Bremen – Thomas Delaney wird erneut vom FC Sevilla verliehen: Der 31-jährige Ex-Profi des SV Werder Bremen läuft ab sofort bis zum Sommer 2024 für den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht auf. Im vergangenen halben Jahr war der Mittelfeldspieler bereits an die TSG Hoffenheim verliehen worden und kam in der Bundesliga auf acht Einsätze. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Sevilla im Sommer 2021 lief der Däne in 47 Pflichtspielen für die Andalusier auf, in dieser Saison kam er in den beiden Ligaspielen gegen den FC Valencia (1:2) und Deportivo Alaves (3:4) aber nicht zum Einsatz.



Beim RSC Anderlecht wird Thomas Delaney, der im Januar 2017 für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen wechselte und im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro nach Dortmund weiterzog, erneut mit Ludwig Augustinsson zusammenspielen. Der Schwede, mit dem er bereits beim FC Sevilla, SV Werder und in Kopenhagen gemeinsam auf dem Platz stand, wurde erst vor wenigen Tagen ebenfalls vom FC Sevilla an die Belgier verliehen. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 22. August 2023: Ex-Bremer Galvez wechselt nach Spanien +++

Bremen – Neuer Verein für Alejandro Galvez: Der frühere Profi des SV Werder Bremen wechselt in die dritte spanische Liga und schließt sich dort RC Recreativo de Huelva an. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Zuvor war der gebürtige Spanier seit Januar 2023 für Al-Khor SC aus Katar aktiv. Von 2014 bis 2016 spielte der inzwischen 34-jährige Innenverteidiger beim SV Werder und absolvierte 46 Pflichtspiele für die Grün-Weißen, seit seinem Engagement an der Weser wechselte Galvez bereits siebenmal den Verein. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte vom 21. August 2023: Maximilian Philipp wechselt zum SC Freiburg +++

Bremen – Maximilian Philipp wird erneut verliehen: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt für ein Jahr zu seinem Ex-Club SC Freiburg. „Es fühlt sich vertraut an. Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis, um dem Sport-Club und der Mannschaft weiterhelfen zu können“, wird Philipp auf der Internetseite des SC Freiburg zitiert. Bezüglich der Vertragsinhalte haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart.



Im Breisgau war Maximilian Philipp bereits zwischen 2013 und 2017 aktiv und reifte dort zum Profi. Nach vier erfolgreichen Jahren wechselte er für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Von dort aus zog er 2019 weiter zu Dinamo Moskau, ehe er 2020 zum VfL Wolfsburg ging.



In der Autostadt konnte Maximilian Philipp aber nicht überzeugen, und so wechselte der 29-Jährige im Winter 2023 für ein halbes Jahr auf Leihbasis zum SV Werder Bremen. Doch auch an der Weser konnte der Offensivspieler keinen bleibenden Eindruck hinterlassen (15 Einsätze, ein Tor). Jetzt sucht Philipp sein Glück in Freiburg. Dort erlebte er einst die bis heute erfolgreichste Zeit seiner Karriere (88 Einsätze, 18 Tore und 23 Vorlagen). (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. August 2023: Top-Club heiß auf Niclas Füllkrug? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 17. August 2023: Marko Arnautovic wechselt zu Inter - Milos Veljkovic bekennt sich zum SVW +++

Nach Ludwig Augustinsson (Wechsel zu RSC Anderlecht) und Milot Rashica (Besiktas Istanbul) hat in Marko Arnautovic ein weiterer Ex-Spieler des SV Werder Bremen in diesen Tagen einen neuen Verein gefunden. Der 34-jährige Stürmer wechselt innerhalb der italienischen Serie A per Leihe vom FC Bologna zu Inter Mailand. Arnautovic spielte bereits in der Saison 2009/2010 auf Leihbasis für Inter, ehe er für 6,2 Millionen Euro von Twente Enschede nach Bremen wechselte. 2013 zog es den Österreicher nach England zu Stoke City.

Derweil hat Werder-Verteidiger Milos Veljkovic gegenüber der „Bild“ klargestellt, keine Wechselabsichten zu haben: „Ich fühle mich wohl und bin glücklich hier. Der Verein kann auf mich zählen. Ich bleibe.“ (tst)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 16. August 2023: Ludwig Augustinsson wechselt nach Belgien +++

Bremen – Händeringend wird beim SV Werder Bremen in diesen Tagen nach einem Linksverteidiger gefahndet. Noch immer haben die Verantwortlichen nicht die gewünschte Verstärkung für die Außenbahn an Land gezogen. Vor ein paar Jahren war am Osterdeich auf genau jener Position noch Ludwig Augustinsson unterwegs, für den Schweden steht nun mal wieder ein Vereinswechsel an. Der 29-Jährige spielt künftig auf Leihbasis für den RSC Anderlecht, wie der belgische Club am Mittwoch offiziell bekanntgab.

„Ludwig ist ein erfahrener Außenverteidiger, der in fast allen großen Ligen gespielt hat“, wird Jesper Friedberg, Anderlechts CEO Sports, auf der Internetseite des Vereins zitiert. „Er wird den Konkurrenzkampf im Kader vergrößern und ist bereit, direkt auf dem Platz Einfluss zu nehmen. Aber er wird seine Erfahrung auch abseits des Platzes sinnvoll einbringen.“ Ludwig Augustinsson hat von 2017 bis 2021 bei Werder Bremen unter Vertrag gestanden, absolvierte in dieser Zeit 115 Pflichtpartien. Nach Werders Abstieg 2021 verabschiedete sich der schwedische Nationalspieler für eine Ablöse von 5,5 Millionen Euro zum FC Sevilla. Nach einer ersten Saison bei den Spaniern wurde „Ludde“ seither regelmäßig verliehen und trug schon die Trikots von Aston Villa und RCD Mallorca. Nun will er sein sportliches Glück in Belgien finden. (mbü)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 15. August 2023: Bleibt Marco Friedl? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 14. August 2023 +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. August 2023: Maxim De Cuyper im Werder-Fokus? +++

Bremen - Bedient sich der SV Werder Bremen nach dem Transfer von Senne Lynen erneut in Belgien? Laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri sind die Bremer an Linksverteidiger Maxim De Cuyper vom FC Brügge interessiert. Der 22-Jährige machte bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam und soll auch im Fokus des VfL Wolfsburg und RB Leipzig stehen. In das Bremer Profil würde das Talent passen, denn De Cuyper ist gelernter Linksverteidiger. Bei dem belgischen Spitzenklub besitzt der Abwehrspieler noch einen Vertrag bis 2026. Werder müsste also eine Ablöse zahlen. Das Branchenportal „transfermarkt.de“ schätzt den Marktwert von Maxim De Cuyper auf fünf Millionen Euro. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. August 2023: Angebot für Gruev abgelehnt? +++

Bremen – Mit der Verpflichtung von Senne Lynen nimmt der Konkurrenzkampf auf der Sechser-Position beim SV Werder Bremen an Fahrt auf. Bisher hatte Routinier Christian Groß (34) im defensiven Mittelfeld die Nase vorn, Ilia Gruev blieb mit 18 Startelf-Einsätzen in der vergangenen Bundeliga-Saison oft nur die Rolle als Ergänzungsspieler. Mit Lynen hat Werder-Coach Ole Werner nun eine weitere Option auf der Sechs – und der 24-jährige Belgier, für den Werder 2 Millionen Euro an Royale Union Saint Gilloise bezahlt hat, dürfte gute Chancen auf einen Stammplatz haben. Was wird dann aus Gruev?



Der Bulgare, der von Werder-Trainer Ole Werner regelmäßig auch als Achter eingesetzt wurde, will den nächsten Schritt machen, hofft auf mehr Einsätze – und das am liebsten im defensiven Mittelfeld, wo er sich am wohlsten fühlt. Aber bekommt er die beim SV Werder in der neuen Saison? Möglich, dass sich der Nationalspieler anderweitig umschaut. Das Interesse anderer Clubs hat der 23-Jährige längst auf sich gezogen, vor seiner Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen im Juni 2022 soll insbesondere Ajax Amsterdam heiß auf Gruev gewesen sein. Und auch in der laufenden Transferphase weckt das Bremer Eigengewächs offenbar Begehrlichkeiten. Werder soll zuletzt sogar ein 4-Millionen-Euro-Angebot für Ilia Gruev abgelehnt haben – das berichtet die „Bild“. Um welchen Verein es sich dabei gehandelt haben soll, bleibt allerdings offen. Gruev steht bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag, sein Marktwert wird von „transfermarkt.de“ auf 3 Millionen Euro taxiert. (tst)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 10. August 2023: Kane-Transfer Einfluss auf Füllkrug-Zukunft? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. August 2023: Nuno Tavares vom FC Arsenal ein Thema? +++

Bremen - Bedient sich der SV Werder Bremen beim englischen Spitzenclub FC Arsenal? Offenbar zeigen die Bremer Interesse an einer Verpflichtung des portugiesischen Linksverteidigers Nuno Tavares. Das berichtet „Sky Sports UK“. Der 23-Jährige war 2021 für acht Millionen Euro von Benfica Lissabon nach London gewechselt. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis bei dem französischen Club Olympique Marseille. Dort erzielte Tavares in 31 Spielen sechs Tore. Sein Vertrag bei den „Gunners“ läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Das Branchenportal „transfermarkt.de“ schätzt den Marktwert des ehemaligen U-Nationalspielers auf 18 Millionen Euro. Neben Werder soll auch der VfL Wolfsburg Interesse an einer Verpflichtung von Tavares zeigen. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. August 2023: Senne Lynen vor Wechsel! +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. August 2023: Angebot für Fodé Ballo-Touré? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 5. August 2023: Werder an Nair Tiknizyan dran +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. August 2023: Interesse an PSG-Talent? +++

Bremen – Verstärkt sich der SV Werder Bremen noch einmal im offensiven Mittelfeld? Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri sollen die Bremer an einer Leihe von Ismaël Gharbi interessiert sein. Der 19-Jährige steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und durchlief bei den Franzosen seit 2016 sämtliche Jugendmannschaften. Gharbi ist zwar gebürtiger Franzose, er besitzt allerdings auch die spanische Staatsbürgerschaft und läuft für die spanische U19-Nationalmannschaft auf. Für Paris Saint-Germain kam der 1,73 Meter große Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison zu sechs Kurzeinsätzen in der Ligue 1. Laut dem Branchenportal „transfermarkt.de“ hat Gharbi einen Marktwert in Höhe von fünf Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2025. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 3. August 2023: Niklas Schmidt vor Wechsel nach Frankreich +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. August 2023: Ex-Bremer Deniz Undav vor Bundesliga-Wechsel +++

Update vom 2. August 2023, 19.11 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Deniz Undav, der in der Jugend für den SV Werder Bremen gespielt hat, wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart. Das gaben beide Clubs am Mittwochabend berkannt. „Ich bin überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen“, so der Ex-Bremer in einer Mitteilung des VfB.

Weiter mit letzten Meldung:

Bremen/Stuttgart – Deniz Undav steht vor einem Wechsel in die Bundesliga: Der 26-Jährige wechselt unter Vorbehalt des Medizinchecks auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart. Die Stuttgarter überweisen laut dem „kicker“ eine Leihgebühr von 700.000 Euro nach England und sollen sich zudem eine Kaufoption gesichert haben. Der Torjäger ist in Achim geboren und spielte einst in der Jugend des SV Werder Bremen.

Deniz Undav wurde 2022 sensationell mit US Saint-Gilloise in Belgien Meister und erzielte in der Saison 26 Treffer. Im vergangenen Sommer war er dann für sieben Millionen Euro zu Brighton in die Premier League gewechselt, wo er in 22 Spielen auf fünf Tore kam. Erst kürzlich hatte die „Bild“ den Spieler auch bei Werder Bremen als möglichen Füllkrug-Ersatz ins Spiel gebracht. Doch Werder und Füllkrug sind sich in den Vertragsverhandlungen mittlerweile deutlich nähergekommen, weshalb ein Nachfolger womöglich gar nicht mehr gefunden werden muss.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 31. Juli 2023: Ex-Bremer Luca Plogmann wird verliehen +++

Erst verlängert, dann verliehen: Luca Plogmann wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu dem niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht. Dort soll der Ex-Profi des SV Werder Bremen die Spielzeit bekommen, die ihm sein aktueller Verein Go Ahead Eagles nicht garantieren kann. Noch vor wenigen Wochen hatte der 23-Jährige seinen Vertrag bei dem holländischen Erstligaclub verlängert. Plogmanns Kontrakt läuft bei den Eagles noch bis zum 30. Juni 2026. - und der Ex-Bremer soll trotz Leihe in den Zukunftsplänen des Clubs aus Deventer eine große Rolle spielen, wie der Technische Direktor Paul Bosvelt erklärte.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. Juli 2023: Niclas Füllkrug spricht über Zukunft +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 27. Juli 2023: Bleibt Niclas Füllkrug bei Werder? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 26. Juli 2023: Buchanan wird verkauft, Geldregen für Nawrocki +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 25. Juli 2023: Ducksch hofft auf Füllkrug-Verbleib - Buchanan vor Wechsel +++

Derweil hält sich Tom Berger aktuell bei Eintracht Braunschweig fit. Der 21-Jährige kommt gebürtig aus Braunschweig und ist aktuell auf Vereinssuche. Bis zuletzt spielte Berger für die U23 des SV Werder Bremen und stand sogar sechs Mal im Bundesliga-Kader der Grün-Weißen. Nach dem Abstieg der U23 in die Bremen-Liga wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers jedoch nicht verlängert.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 24. Juli 2023: Mitchell Weiser vor Vertragsverlängerung +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. Juli 2023 +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. Juli 2023: Füllkrug-Wechsel zu Leverkusen wohl vom Tisch +++

Bremen – Ein Wechsel von Niclas Füllkrug zu Bayer 04 Leverkusen in diesem Sommer dürfte endgültig vom Tisch sein. Der Bundesliga-Konkurrent des SV Werder Bremen gab am Samstagabend die Verpflichtung von Victor Boniface bekannt. Der 22-jährige nigerianische Stürmer kommt vom belgischen Erstligisten Union St. Gilloise und kostet Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro. Die Leverkusener reagieren mit dem Transfer auf den Ausfall von Angreifer Patrik Schick, der aufgrund einer Adduktorenverletzung wohl bis Oktober ausfallen wird.

Bei der Suche nach einem Ersatz soll Bayer 04 Leverkusen zuvor auch ein Auge auf Niclas Füllkrug geworfen haben, für den Stürmer des SV Werder Bremen wäre wohl ebenfalls eine Transfersumme in Höhe von etwa 20 Millionen Euro fällig geworden. Statt für den 30-jährigen deutschen Nationalspieler entschied sich Leverkusen nun aber für Boniface, der einen Vertrag bis zum Sommer 2028 erhält. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. Juli 2023: Melvyn Lorenzen wechselt nach Thailand +++

Bremen – Vergangene Saison spielte er zwar mal wieder in Deutschland, aber er ist einfach ein Weltenbummler – und jetzt zieht es ihn erneut raus in die weite Welt: Melvyn Lorenzen wechselt in die zweite thailändische Liga zum Nakhonratchasima Mazda FC, der sich kurz Swatcat FC nennt. „Dankbar und aufgeregt, diesen Club in der kommenden Saison 23/24 zu vertreten“, schrieb der Ex-Spieler des SV Werder Bremen auf Instagram. Nach seinem Werder-Abschied 2017 spielte der heute 28-Jährige schon in den Niederlanden, der Ukraine, in Irland und auf Probe in Indonesien, jetzt hakt er in Fernost einen weiteren Länderpunkt ab. Zuletzt stand Lorenzen bei Regionalligist Wormatia Worms unter Vertrag, dort war nach dem Abstieg in die Oberliga aber schon in diesem Sommer wieder Schluss.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 19. Juli 2023: FC Toulouse macht im Werben um Niklas Schmidt ernst +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 18. Juli 2023: Werder beschäftigt sich mit Nadiem Amiri +++

Ein weiterer Neuzugang für die U23 des SV Werder Bremen: Der japanische U21-Nationalspieler Kein Sato wechselt von der Meiji University an die Weser.

Abgang bei der U23 des SV Werder Bremen: Jascha Brandt verlässt die Grün-Weißen und wechselt zur zweiten Mannschaft des SC Paderborn.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 17. Juli 2023: Niklas Schmidt nach Frankreich? +++

Bremen – Verlässt Niklas Schmidt den SV Werder Bremen? Laut dem Sportportal „Foot Mercato“ ist der französische Erstligist FC Toulouse an dem 25-Jährigen interessiert. Der kommende Testspielgegner der Grün-Weißen soll dem Mittelfeldspieler bereits ein Angebot vorgelegt haben. An der Weser besitzt Schmidt noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Durch den Transfer von Naby Keita ist die Konkurrenzsituation im Werder-Mittelfeld noch einmal deutlich brisanter geworden. Ob die Verpflichtung Keitas Auswirkungen auf die Rolle von Niklas Schmidt in der Mannschaft hat, wird sich voraussichtlich im Laufe der Vorbereitung zeigen. In der vergangenen Bundesliga-Saison erzielte der gebürtige Kasseler in 25 Spielen drei Treffer. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 16. Juli 2023: Lee Buchanan vor dem Absprung? +++

Definitiv nicht zu Werder Bremen wechseln wird Antonio Colak. Der Stürmer galt vor einigen Wochen als möglicher Kandidat für den Fall, dass Niclas Füllkrug die Grün-Weißen verlässt, nun geht der 29-Jährige aber von Glasgow Rangers zum italienischen Zweitligisten Parma Calcio. Das haben die Clubs bestätigt.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 14. Juli 2023: Tahith Chong wechselt in die Premier League +++

Bremen/London – Einst floppte er bei Werder Bremen, jetzt wird Tahith Chong zum Rekordtransfer von Premiere-League-Aufsteiger Luton Town. Der Niederländer wechselt von Birmingham City nach London, das bestätigte der Verein am Freitagvormittag. Die Ablöse liegt laut Transferexperte Fabrizio Romano bei 5,8 Millionen Euro. Luton hatte zuvor nie mehr Geld für einen Neuzugang ausgegeben. Über die Laufzeit des Vertrags ist bisher noch nichts bekannt.

Tahith Chong war 2020 auf Leihbasis von Manchester United zu Werder Bremen gewechselt, konnte die Erwartungen an der Weser jedoch nicht erfüllen. In zwölf Bundesliga-Partien erzielte der heute 23-Jährige kein Tor. Aufgrund der ausbleibenden Leistungen wurde die Leihe bereits im Winter 2021 vorzeitig beendet. Über den FC Brügge und Birmingham City führt ihn sein weg jetzt zurück in die Premier League. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. Juli 2023: Mathys Tel und Mergim Berisha im Fokus? +++

Update: Der Berater von FC-Bayern-Talent Mathys Tel hat die Transfergerüchte über einen Wechsel zum SV Werder Bremen dementiert.

Während die Zukunft von Niclas Füllkrug weiter unklar und ein Abgang durchaus möglich ist, mehren sich die Transfergerüchte über neue Werder-Stürmer: Stehen Mathys Tel vom FC Bayern und Mergim Berisha vom FC Augsburg im Fokus des SV Werder Bremen? Die Grün-Weißen sollen sich bei Tel mit einer Leihe beschäftigen, Berisha soll im Falle eines Füllkrug-Wechsels auf der Bremer Liste stehen, dürfte aber nicht zu bezahlen sein.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 12. Juli 2023: Niclas Füllkrug lehnt Vertragsangebot ab +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juli 2023: Fodé Ballo-Touré aktuell kein Thema +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 10. Juli 2023: Kommt ein neuer Linksverteidiger? +++

Bremen – Bedient sich der SV Werder Bremen beim AC Mailand? Laut einem Bericht des französischen Sportportals „Foot Mercato“ sind die Bremer an einer Verpflichtung des Linksverteidigers Fodé Ballo-Touré interessiert. Bei den „Rossoneri“ kam der 26-Jährige in der vergangenen Saison kaum zum Zug und stand in nur 15 Pflichtspielen auf dem Platz. Neben Werder sollen auch der FC Everton, FC Bologna und FC Fulham an einem Transfer des Senegalesen interessiert sein. Ballo-Touré wechselte 2021 für fünf Millionen Euro von der AS Monaco zum AC Mailand. Bei dem italienischen Spitzenclub steht der Verteidiger noch bis 2025 unter Vertrag. Sein Marktwert wird bei „transfermarkt.de“ auf 3,5 Millionen Euro taxiert. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 9. Juli 2023: Wechselt Niclas Füllkrug nach Italien? +++

Bremen – Verlässt Niclas Füllkrug den SV Werder Bremen in Richtung Italien? Die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“ berichtet, dass der AC Florenz den 30-Jährigen ins Visier genommen haben soll. Das Blatt spricht zudem von 15 Millionen Euro an Ablöse, die für Füllkrug fällig würden.

Anscheinend ist Niclas Füllkrug aber nicht der absolute Wunschkandidat in Florenz. Die Italiener bevorzugen wohl Boulaye Dia von der US Salernitana. Doch der 26-Jährige soll mindestens 25 Millionen Euro kosten. Möglicherweise ist diese Summe zu hoch für die Fiorentina, weshalb Füllkrug ins Spiel kommen könnte. Doch die aufgerufenen 15 Millionen überraschen, denn bisher war die Rede von 20 Millionen Euro, die Werder Bremen mindestens für den Bundesliga-Torschützenkönig fordert.

Derweil ist Salih Özcan kein Thema bei Werder Bremen, wie der Dortmunder kürzlich gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ erklärte: „Ich hatte keinen Kontakt zu Werder oder Ole Werner. Ich habe beim BVB einen Vertrag bis 2026. Ich bleibe definitiv in Dortmund und will mit dem BVB wieder angreifen.“ (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. Juli 2023: Jonas Horsch-Wechsel zur U23 offiziell +++

Bremen – Worüber die DeichStube bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell: Die U23 des SV Werder Bremen hat sich die Dienste von Jonas Horsch gesichert. Der Torwart kommt vom FC Oberneuland und ist gebürtiger Bremer. Beim vergangenen Test gegen den TV Oyten war der 24-Jährige bereits mit dabei und kam über 45 Minuten zum Einsatz.

„Als Bremer ist es natürlich schon immer ein kleiner Traum gewesen, bei Werder zu spielen“, freut sich Jonas Horsch über seinen Wechsel. Das Torwartteam von Werders U23 ist damit komplett, wie Björn Schierenbeck, Leiter des Leistungszentrums, erklärte: „Jonas wird unser Torwartteam komplettieren. Er verfügt, neben seinen Qualitäten auf der Linie und am Fuß, auch über eine Menge Erfahrung, die er ins Team mit einbringen wird.“ Horsch ist übrigens der Sohn von Thomas Horsch, dem aktuellen Cheftrainer der Bundesliga-Frauen des SV Werder Bremen.

Derweil testet die U23 des SV Werder Bremen einen weiteren Spieler: Bryan Martinez von der West Texas M&A University trainiert aktuell bei Werder Bremen mit. Der 22-Jährige ist Verteidiger und gebürtiger US-Amerikaner. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. Juli 2023: Luca Plogmann bleibt in den Niederlanden +++

Luca Plogmann bleibt noch länger in den Niederlanden: Obwohl das Ex-Torwart-Talent des SV Werder Bremen in der vergangenen Saison keinen einzigen Einsatz in der Eredivisie verbuchen konnte, hat der 23-Jährige jetzt seinen Vertrag bei den Go Ahead Eagles Deventer um drei Jahre verlängert. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der Verein mit einem mehrjährigen Vertrag entgegengebracht hat“, sagte Plogmann in einer Vereinsmitteilung. „Ich freue mich, 100 Prozent für die Go Ahead Eagles zu geben.“ Der junge Keeper, der 15 Jahre bei Werder spielte und einmal in der Bundesliga auf dem Platz stand, war im Oktober 2022 zum niederländischen Erstligisten gewechselt, der die vergangene Saison im Tabellenmittelfeld auf Platz elf beendete. Technischer Leiter Paul Bosvelt erklärt, Plogmann habe einen „tollen Eindruck“ hinterlassen. Ob sich das in der kommenden Saison in Spielzeit niederschlägt?

Einen neuen Club hat unterdessen Sarpreet Singh gefunden. Der 24-jährige Offensivspieler, der vor einem Jahr fast bei Werder Bremen gelandet wäre, wechselt vom FC Bayern München fest zu Zweitligist FC Hansa Rostock. Zuletzt war der Neuseeländer zwei Jahre an den SSV Jahn Regensburg verliehen, mit dem er aus der 2. Liga abstieg. Im Sommer 2022 stand Singh kurz vor dem Transfer zu Werder, damals fiel er allerdings wegen einer Schambeinentzündung durch den Medizincheck. Nun geht es für ihn doch noch aus dem Süden Deutschlands in den hohen Norden, wenn auch geografisch und sportlich noch einmal eine ganz andere Richtung.

Ebenfalls vom Markt ist Marius Bülter: Der Stürmer, der zwischenzeitlich auch als ein Thema bei Werder Bremen galt, wechselt vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim. Der 30-Jährige hat im Kraichgau einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und soll laut „kicker“ rund drei Millionen Euro kosten, eine Ablöse, die durch Bonuszahlungen noch auf vier Millionen Euro steigern kann.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 5. Juli 2023: Ole Werner kündigt Neuzugang an +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. Juli 2023: Mio Backhaus wechselt nach Holland +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 3. Juli 2023: Kampf um Niclas Füllkrug +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Juli 2023: Marvin Ducksch vor Vertragsverlängerung +++

Ein Wechsel im Sommer ist vom Tisch: Marvin Ducksch steht vor der Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen! Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung, der sich mit den Informationen der DeichStube deckt, wird der Stürmer zeitnah einen Vertrag mit verbesserten Konditionen bis 2026 unterschreiben.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 1. Juli 2023: Bleibt Lee Buchanan? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 30. Juni 2023: Max Kruse wechselt in die 2. Bundesliga +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 29. Juni 2023: Spyros Angelidis kommt aus Griechenland +++

+++ Werder-Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. Juni 2023: Levin Öztunali wechselt zum Hamburger SV +++

Bremen – Was die DeichStube bereits berichtet hatte, ist seit Dienstagabend offiziell: Maik Lukowicz kehrt zum SV Werder Bremen zurück und verstärkt die U23 in der Bremen-Liga. Der 28-Jährige spielte zuletzt bei Teutonia Ottensen und hat eine lange Werder-Vergangenheit. Zwischen 2001 und 2016 spielte er bereits an der Weser, schaffte den Sprung zu den Profis aber nie.

Derweil hat sich ein anderer Spieler von der U23 verabschiedet: Ole Springer hat seinen Vertrag am Osterdeich aufgelöst und geht dementsprechend ablösefrei zu Rot-Weiß Essen. Das bestätigte der Verein am Mittwoch. Genau wie bei Werder Bremen soll der 31-Jährige bei den Essenern die Rolle des dritten Torwarts einnehmen. Springer wechselte 2020 vom Lüneburger SK an die Weser und hütete in der Regionalliga Nord zwei Mal das Tor der U23.

Ein anderer Ex-Werder-Spieler hat währenddessen ebenfalls den Verein gewechselt. Levin Öztunali verlässt Union Berlin und schließt sich dem Hamburger SV an. Bei den „Eisernen“ kam der 27-Jährige nicht über die Reservistenrolle hinaus und soll beim HSV mithelfen, die langersehnte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Öztunali wurde einst bei den Hamburgern ausgebildet und ist der Enkel der verstorbenen Fußball-Legende Uwe Seeler. Bei dem Zweitligisten unterschrieb der Neuzugang einen Vertrag bis 2026. In Bremen war der Flügelflitzer zwischen 2015 und 2016 aktiv und erzielte in 46 Pflichtspielen zwei Tore. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News - und Gerüchte vom 27. Juni 2023: Neue Clubs für Stefanos Kapino und Ole Käuper +++

Bremen - Ein Ex-Spieler des SV Werder Bremen ist in seine Heimat zurückgekehrt: Stefanos Kapino wechselt vom polnischen Club Miedz Legnica nach Griechenland zu Panetolikos GFS. Der 29-Jährige unterschreibt bei dem griechischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag. Das hat der Verein am Dienstag auf seiner Webseite bekanntgegeben. Kapino stand zwischen 2018 und 2021 bei Werder unter Vertrag und hütete zwei Mal das grün-weiße Tor. (fwa)

Einen neuen Club gefunden hat auch Ole Käuper. Der Ex-Profi des SV Werder Bremen bleibt im Norden und wechselt vom SV Meppen zum Mit-Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg. Das gab der Club am Dienstag bekannt. „Ole ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern bringt auch die nötige physische Präsenz mit, die wir uns auf seiner Position vorstellen“, sagt Sebastian Schachten, der sportliche Leiter des Regionalligisten, in einer Vereinsmitteilung. Käuper freut sich auf den neuen Job und erklärt: „Ich habe einige Freunde in Oldenburg. Von Bremen hierher ist es ja nur ein Katzensprung.“ Mit dem, was der Verein von ihm erwarte, könne er sich „zu 100 Prozent identifizieren“.

Der inzwischen 26-jährige Mittelfeldspieler hatte die Jugend bei Werder Bremen durchlaufen, Ende 2017 spielte er für die Grün-Weißen einmal in der Bundesliga. Durchsetzen konnte er sich an der Weser aber nicht, auch bei seinen Leihstationen Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und FC Nitra (Slowakei) lief nicht alles rund. Ole Käuper zog es 2021 zum SV Meppen, wo er zwei Jahre spielte und vergangene Saison ebenso aus der 3. Liga abstieg wie sein neuer Club VfB Oldenburg. (han)

+++ Werder Bremen-Transfer-News - und Gerüchte vom 27. Juni 2023: Florian Grillitsch kommt nicht +++

Bremen/Sinsheim – Keine Rückkehr zum SV Werder Bremen: Florian Grillitsch hat sich gegen einen Wechsel an die Weser entschieden und geht ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Der Österreicher unterschreibt bei dem Bundesligisten bis 2026 und kommt von Ajax Amsterdam. Bereits zwischen 2017 und 2022 spielte der 27-Jährige bei der TSG und zählte dort zum Stammpersonal. Auch Werder hatte sich mit einer Rückholaktion des Nationalspielers beschäftigt.

Derweil soll es einige Interessenten aus der Bundesliga für Maximilian Philipp geben. Der Offensivspieler war im vergangenen Jahr an Werder Bremen ausgeliehen, konnte aber nicht nachhaltig überzeugen, weshalb ein fester Wechsel an den Osterdeich eher unwahrscheinlich ist. Jetzt haben laut „Sky“ offenbar der VfL Bochum und der FC Augsburg ihre Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt. Philipps Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2025, dementsprechend würde voraussichtlich eine Ablösesumme fällig.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 26. Juni 2023: SVW mit Interesse an Maksym Taloverov? +++

Hat der SV Werder Bremen ein Auge auf ein ukrainisches Defensiv-Talent geworfen? Wie das Portal „sport.ua“ berichtet, sollen sich die Grün-Weißen für Innenverteidiger Maksym Taloverov interessieren. Demnach beobachten Scouts von Werder und auch Eintracht Frankfurt den 22-Jährigen in diesen Tagen bei der U21-Europameisterschaft, wo er für die Ukraine spielt. Unter Vertrag steht Taloverov beim tschechischen Erstligisten Slavia Prag, zuletzt war er nach Österreich an der Linzer ASK verliehen. Dort kam er seit Winter auf zwölf Einsätze. In der ersten Saisonhälfte spielte er noch auf Leihbasis für Slovan Liberec in Tschechien (13 Spiele, ein Tor). Den Marktwert des 1,95-Meter-Mannes, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, schätzt das Portal „transfermarkt.de“ auf eine Million Euro. (han)

Derweil hat sich die U23 des SV Werder Bremen offenbar mit einem weiteren Torhüter verstärkt: Der 18-jährige Spyros Angelidis wechselt laut dem griechischen Portal „kerkida.net“ aus der U19 von PAOK Thessaloniki an die Weser. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Bei dem Erstligisten ist das griechische Talent bisher noch nicht in der Profi-Mannschaft zum Einsatz gekommen.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 25. Juni 2023: Leon Flach kein Thema beim SVW+++

Bremen - Die Suche nach einem Sechser - sie zählt für viele Fans des SV Werder Bremen beinahe schon zur Vereinsfolklore. So lange schon sehnen sie einen strategischen Denker und Lenker für das defensive Mittelfeld herbei. In jeder Transferperiode entflammen die entsprechenden Diskussionen von Neuem - und rücken die unterschiedlichsten Namen ins Rampenlicht. Der Neueste: Leon Flach.

Wie der TV-Sender „Sky“ und die „Bild“-Zeitung übereinstimmend berichten, soll Werder Bremen seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben, der aktuell beim US-amerikanischen Erstligisten Philadelphia Union unter Vertrag steht, allerdings in der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli ausgebildet wurde. Für kolportierte drei Millionen Euro Ablöse soll Flach nach Bremen wechseln dürfen, wozu es nach Informationen der DeichStube aber nicht kommen wird, weil eine Verpflichtung Flachs beim SV Werder kein Thema ist. (dco)

Unterdessen steht Kevin Möhwald von Union Berlin unmittelbar vor einem Wechsel zur KAS Eupen - dort trifft der ehemalige Profi des SV Werder Bremen wieder auf Trainer Florian Kohfeldt.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 24. Juni 2023: Wechsel von Oscar Schönfelder zu Jahn Regensburg +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. Juni 2023: Werder mit Interesse an Leon Flach? +++

Bremen – Ist der SV Werder Bremen bei der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler in den USA fündig geworden? Wie der Fernsehsender „Sky“ berichtet, sollen die Bremer an Leon Flach interessiert sein. Der 22-Jährige ist gebürtiger US-Amerikaner, hat aber deutsche Wurzeln und kann auch auf der Linksverteidigerposition eingesetzt werden. Derzeit spielt Flach bei Philadelphia Union in der MLS, sein Vertrag läuft laut dem Branchenportal „transfermarkt.de“ noch bis Ende 2023 – der Verein hat demnach aber die Option, das Arbeitspapier um ein Jahr zu verlängern. Sollte Werder also tatsächlich an einer Verpflichtung interessiert sein, würde eine Ablöse fällig. Der Marktwert von Leon Flach, der im Sommer 2016 vom VfB Lübeck in die Jugend des FC St. Pauli wechselte und dort zum Profi wurde (neun Einsätze in der 2. Bundesliga), liegt bei 3,5 Millionen Euro. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. Juni 2023: Wie heiß ist die Loic Lapoussin-Spur? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 21. Juni 2023: Füllkrug „genervt“ von Bayern-Gerücht - Interesse an Colak +++

Bremen – Was passiert beim SV Werder Bremen, wenn es in diesem Sommer zu einem Abgang von Niclas Füllkrug oder Marvin Ducksch kommt? Wie die „Bild“ berichtet, soll der Bundesligist für diesen Fall an einer Verpflichtung von Antonio Colak interessiert sein, der 29-jährige Angreifer der Glasgow Rangers zähle zum erweiterten Kandidatenkreis. Colak, der in Ludwigsburg geboren wurde, aber kroatische Wurzeln hat und deshalb für die kroatische Nationalmannschaft (drei Einsätze) spielt, erzielte in der vergangenen Saison 13 Tore in 24 Ligaspielen für die Rangers.

In seiner Karriere stand der 1,88 Meter große Stürmer unter anderem auch beim 1. FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim unter Vertrag, wurde aber mehrfach verliehen. Für Nürnberg spielte Colak deshalb nur sieben Mal in der Bundesliga, für die Hoffenheimer keine einzige Partie. In den Saisons 2018/19 und 2019/20 gewann Antonio Colak mit HNK Rijeka den kroatischen Pokal, in der Saison 2020/21 wurde er mit Malmö FF schwedischer Meister. Für die Glasgow Rangers, die einst 2,5 Millionen Euro an PAOK Saloniki für den Transfer überwiesen, spielt der potenzielle Neuzugang des SV Werder Bremen erst seit dem vergangenen Sommer. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. Juni 2023: Vipotnik ein Thema? - Schallenberg kommt nicht +++

Bremen – Der SV Werder Bremen hat angeblich einen möglichen Ersatz für Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch auf der Liste: Laut dem slowenischen Portal „Planet Nogomet“ haben die Bremer Interesse an einer Verpflichtung von Zan Vipotnik. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige von NK Maribor an den NK Triglav ausgeliehen. Dort erzielte der Slowene in 30 Erstligapartien 20 Tore. Dem Portal zufolge seien die Bremer sogar bereit, bis zu sechs Millionen Euro an Ablöse für Vipotnik zu zahlen. Der Vertrag des Stürmers läuft bei Maribor laut „transfermarkt.de“ noch bis zum Sommer 2024.

Im Rennen um Zan Vipotnik soll Werder Bremen aber nicht in der Pole-Position sein. Die französische Tageszeitung „L’Equipe“ berichtet, dass der FC Metz aus Frankreich der Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers ist. Zudem wird den Bundesligisten FC Augsburg und Eintracht Frankfurt ebenfalls großes Interesse an dem slowenischen Nationalspieler nachgesagt. Ein Transfer an die Weser für eine solch hohe Summe käme außerdem wohl erst zustande, wenn einer der „hässlichen Vögel“ die Grün-Weißen verlässt.

Ein anderer möglicher Transfer hat sich derweil zerschlagen: Ron Schallenberg wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom SC Paderborn zum Absteiger FC Schalke 04. Die „Knappen“ sollen namhafte Konkurrenz aus der Bundesliga ausgestochen haben - unter anderem den SV Werder Bremen. Die DeichStube hatte vor einigen Monaten von einem konkreten Werder-Interesse an dem 24-jährigen Sechser berichtet. Schallenberg kostet die Schalker zwei Millionen Euro und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 19. Juni 2023 +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 18. Juni 2023: Füllkrug rechnet nach Urlaub mit Werder-Rückkehr +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 17. Juni 2023: Spanien für Weiser immer eine Option +++

Spielt Mitchell Weiser auch in der kommenden Bundesliga-Saison beim SV Werder Bremen? In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung „AS“ hat der 29-Jährige jetzt verraten, dass ihm der Fußball in der La Liga am besten gefällt und ein Transfer nach Spanien für ihn immer eine Option ist.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 16. Juni 2023: Willi Reincke wechselt zum SC Verl +++

Bremen – Die U23 des SV Werder Bremen muss den nächsten Abgang hinnehmen: Auch Willi Reincke verlässt die Hansestadt und wechselt zum SC Verl. Bei dem Drittligisten wird er aber vorerst nicht zum Einsatz kommen, denn der Club verleiht den 20-Jährigen für ein Jahr an den 1. FC Bocholt in die Regionalliga West.

„Wir haben mit Willi einen talentierten Angreifer unter Vertrag genommen, der viel Potenzial mitbringt“, erklärt Verls Sportchef Sebastian Lange und fügt an: „Für seine Entwicklung benötigt Willi Spielzeit. Daher haben wir eine Leihe mit dem 1. FC Bocholt vereinbaren können.“ Bezüglich der Vertrags- und Ablösemodalitäten ist bisher nichts bekannt.

Willi Reincke war 2020 vom VfL Wolfsburg in die Jugend des SV Werder Bremen gewechselt. In der Regionalliga kam der Stürmer 23 Mal für die Bremer U23 zum Einsatz und erzielte vier Tore. In den Profi-Kader schaffte er es aber nie. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 15. Juni 2023: Lukas Fröde wechselt zum FC Ingolstadt +++

Bremen/Ingolstadt – Neue Herausforderung für Lukas Fröde: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen verlässt Hansa Rostock und schließt sich dem FC Ingolstadt an. Das haben die „Schanzer“ am Mittwoch auf ihrer Webseite bekanntgegeben. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei an die Donau.

„Ich bin überglücklich und werde alles daransetzen, das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen. Ich freue mich nun sehr auf den gesamten FCI und die neue spannende Aufgabe“, kommentiert Lukas Fröde seinen Wechsel zum FC Ingolstadt. Über die Vertragsdauer ist aktuell noch nichts bekannt. Der Defensivspieler war 2009 in die Jugend des SV Werder Bremen gewechselt und kam bis zu seinem Weggang 2016 zwölf Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Über die Würzburger Kickers, den MSV Duisburg und den Karlsruher SC führte ihn sein Weg 2021 nach Rostock. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 14. Juni 2023: Was wird aus Mitchell Weiser? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. Juni 2023: Mbom vor Absprung, Engelhardt zu Düsseldorf +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Robert Glatzel verlängert beim HSV +++

Update (13 Uhr): Jetzt hat auch der HSV die Vertragsverlängerung seines Top-Stürmers Robert Glatzel offiziell bekanntgegeben. Damit ist ein Wechsel zum SV Werder Bremen endgültig vom Tisch.

Weiter mit der bisherigen Meldung:

Von wegen Wechsel zum SV Werder Bremen! Wie das „Hamburger Abendblatt“ am späten Montagvormittag berichtete, hat Robert Glatzel seinen Vertrag beim HSV nun doch langfristig bis Juni 2027 verlängert. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro (gültig bis zum 15. Juni) sei im neuen Arbeitspapier gestrichen worden. Noch am Vortag hatte unter anderem die „Hamburger Morgenpost“ geschrieben, der 29-Jährige favorisiere einen Wechsel zum Erzrivalen Werder Bremen. Ein solch brisanter Transfer dürfte mit der Vertragsverlängerung des HSV-Torjägers endgültig vom Tisch sein.

Weiter mit der Erstmeldung:

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Kommt HSV-Stürmer Robert Glatzel? +++

Wilde Spekulation aus Hamburg: Laut der Hamburger Morgenpost „Mopo“ endet die Austiegssklausel von HSV-Stürmer Robert Glatzel am 15. Juni. Genau wie die von Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen. Für eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro dürfte der 29-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit 19 Tore in der 2. Liga erzielte, die Rothosen demnach verlassen. Laut „Mopo“ soll Glatzel bei Werder zum Kandidaten-Kreis zählen, allerdings müsste dafür zunächst ein Stürmer die Grün-Weißen verlassen. Beim HSV-Torjäger deute alles auf eine „Last-Minute-Entscheidung“ hin. Zwar sei auch ein Verbleib des Top-Stürmers weiter möglich, dem Bericht zufolge bevorzuge Robert Glatzel nach dem erneut verpassten Aufstieg des Hamburger SV jedoch einen Wechsel. Sein favorisiertes Transfer-Ziel laute Werder Bremen. Den Marktwert des gebürtigen Müncheners schätzt „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Juni 2023: Werder mit Interesse an Florian Grillitsch +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 10. Juni 2023: Wie sieht Werders-Transfer-Plan jetzt aus? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 9. Juni 2023: Naby Keita wechselt an die Weser +++

Dem SV Werder Bremen ist mit der Verpflichtung von Naby Keita ein echter Transfer-Coup gelungen. Werder-Sportchef Frank Baumann erklärt im Gespräch mit der DeichStube, wie der Wechsel des 28-Jährigen zustande kam.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. Juni 2023: Fortuna Düsseldorf mit Interesse an Eren Dinkci +++

Bremen – Eren Dinkci wird in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich nicht beim SV Werder Bremen spielen, denn der Offensivspieler soll verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Nach DeichStube-Informationen sind bereits der 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn und der niederländische Club Vitesse Arnheim stark an den Diensten des 21-Jährigen interessiert. Jetzt berichtet die „Bild“, dass in Fortuna Düsseldorf ein vierter Kandidat bei Werders Eigengewächs angeklopft hat.

Es sollen bereits Gespräche zwischen den Vereinen geführt worden sein, heißt es in dem Bericht, doch angeblich sei Fortuna Düsseldorf nur an einer Leihe mit Kaufoption interessiert. Werder Bremen hingegen will den gebürtigen Bremer wohl ohne Option verleihen. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. Juni 2023: Joel Pohjanpalo ein möglicher Füllkrug-Nachfolger? +++

Bremen – Neues aus der Gerüchteküche: Joel Pohjanpalo gilt als möglicher als Nachfolger von Niclas Füllkrug oder Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen. Das berichtet zumindest die „Sport Bild“. Der 28-jährige Finne spielt aktuell in der Serie B beim FC Venedig und hat in der abgelaufenen Saison 19 Tore erzielt. Damit ist er der zweitbeste Torschütze der zweiten italienischen Liga. Erst im vergangenen Sommer hatte er Bayer Leverkusen nach mehreren Leihstationen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro verlassen und war in die „schwimmende Stadt“ gewechselt. Sein Vertrag in Venedig läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Doch Joel Pohjanpalo komme als Neuzugang wohl nur in Frage, wenn entweder Füllkrug oder Ducksch den SV Werder Bremen noch verlassen. Laut dem Bericht ist im Arbeitspapier des finnischen Stürmers eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro verankert. Wenn einer der „hässlichen Vögel“ den Grün-Weißen den Rücken kehren sollte, könnten die Bremer diese Ablöse durchaus stemmen.

Endgültig vom Tisch ist dagegen ein Wechsel von Maximilian Mittelstädt zum SV Werder Bremen: Der Linksverteidiger von Hertha BSC, der in der Vergangenheit des Öfteren mit den Norddeutschen in Verbindung gebracht wurde, wechselt zur neuen Saison zum Bremer Liga-Kontrahenten VfB Stuttgart. Das bestätigten beide Clubs am Mittwoch. Bei den Schwaben erhält der 26-Jährige einen Vertrag bis 2026.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. Juni 2023: Vertragsverlängerung von Ole Werner fix +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 5. Juni 2023: Werder-Interesse an Eyüp Aydin? +++

Bremen – Holt sich der SV Werder Bremen mal wieder ein Talent aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern München? Die Grün-Weißen sollen sich laut „Sky“ für Eyüp Aydin interessieren. Der 18-Jährige defensive Mittelfeldspieler soll sich bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere sehen und das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt haben – neben Werder werden auch Borussia Mönchengladbach und Absteiger Schalke 04 genannt. Auch ein nicht namentlich genannter internationaler Topclub soll ihn auf dem Zettel haben.

Die Münchner haben dem Bericht zufolge zwar Aydins auslaufenden Vertrag per Option um ein Jahr verlängert, würden ihn aber für knapp eine Million Euro Ablöse ziehen lassen. In der vergangenen Saison lief Eyüp Aydin 24 Mal in der Regionalliga Bayern auf, dabei gelangen dem vornehmlich als Sechser eingesetzten Spieler drei Tore und vier Assists. Das Branchenportal „transfermarkt.de“ schätzt Aydins Marktwert auf 800.000 Euro.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. Juni 2023: Wechselt Lee Buchanan zurück nach England? +++

Die Zeit von Lee Buchanan an der Weser könnte womöglich bald ein vorübergehendes Ende erfahren: Der 22-jährige Engländer gilt als ein heißer Kandidat für eine Leihe. Der Grund: Beim SV Werder Bremen konnte sich der englische U21-Nationalspieler bislang nicht gegen seinen erfahrenen Konkurrenten Anthony Jung durchsetzen, der gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Für Buchanan stehen zwar immerhin 21 Bundesliga-Einsätze zubuche, allerdings nur zwei von Anfang an. Laut einem Bericht der englischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ soll nun der englische Zweitligist Coventry City sein Transfer-Interesse an Buchanan erneuert haben. Der Championship-Club, der vor einer Woche denkbar knapp in der Relegation gegen Luton Town (5:6 n. E.) am Aufstieg in die Premier League scheiterte, soll bereits im vergangenen Sommer heiß auf den linken Verteidiger gewesen sein, als dieser noch bei Derby County unter Vertrag stand. Besonders Coventry-Coach Mark Robins soll ein Auge auf den Mann aus der Gemeinde Mansfield geworfen haben. Bei den „Sky Blues“ könnte Buchanan auf Linksverteidiger Jake Bidwell folgen, der dem Bericht zufolge verkauft werden soll.

Klar ist: Lee Buchanan vor allem Spielpraxis. Weil Werder Bremen nach Informationen der DeichStube aber noch nach einem spielstarken Linksverteidiger, ähnlich wie Mitchell Weiser auf der rechten Seite, fahndet, könnte das weiter schwierig bleiben. Ein Leihgeschäft von Buchanan könnte also durchaus Sinn ergeben. Verbunden mit der Hoffnung, dass der talentierte Engländer gestärkt zurückkommt und entweder dann im zweiten Anlauf in Bremen durchstartet oder aber für einen anderen Club so interessant wird, dass er eine ansehnliche Ablöse auf den Tisch legt. Bei Werder läuft Buchanans Vertrag noch bis Sommer 2026.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. Juni 2023: Was wird aus Oliver Burke? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 3. Juni 2023: Schalke-Stürmer Marius Bülter ein Thema beim SVW? +++

Ist Marius Bülter ein Thema beim SV Werder Bremen? Der TV-Sender „Sky“ berichtet von einem losen Interesse der Grün-Weißen am Angreifer des FC Schalke 04. Bülter ist mit den Königsblauen aus der Bundesliga abgestiegen - dass der 30-Jährige seine Zukunft in der 2. Liga sieht, darf aber bezweifelt werden. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat Bülter elf Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Der Vertrag des Linksaußen beim FC Schalke soll sich dank einer Klausel bis 2025 verlängert haben, Bülters Marktwert wird von „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro taxiert.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Juni 2023: Will Werder Linksverteidiger Faitout Maouassa? +++

Dass der SV Werder Bremen schon länger nach einer weiteren Alternative auf der linken Seite fahndet, ist bekannt. Der neue Mann soll nach Informationen der DeichStube möglichst ein ähnlich quirliges und offensivfreudiges Profil wie Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn haben. Ein möglicher Kandidat ist laut der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ Faitout Maouassa, auf den der SV Werder Bremen neben Premier-League-Aufsteiger Sheffield United und einigen namentlich nicht genannten Ligue 1-Clubs ein Auge geworfen haben soll. Der 24-Jährige machte zuletzt mit einer starken Saison (32 Spiele, fünf Tore, fünf Assists) als Leihspieler beim französischen Erstligisten HSC Montpellier auf sich aufmerksam. Im Sommer kehrt der ehemalige französische Nationalspieler nun vorerst zurück zu seinem belgischen Stammclub FC Brügge, wo er noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt. Für Werder käme daher vermutlich nur eine Leihe in Frage. Faitout Maouassa, der bereits über die Erfahrung von 138 Ligue-1-Spielen verfügt, soll bei den Belgiern allerdings ein sehr ordentliches Gehalt beziehen. Den Marktwert des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers (sechs Einsätze) beziffert das Branchenportal „transfermarkt.de“ auf fünf Millionen Euro. (mwi)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Juni 2023: Park wechselt fest nach Dresden +++

Werder Bremen-Transfers: Wie oft schlagen die Bremer auf dem Sommer-Transfermarkt 2022/2023 zu? Alle News im Ticker

Am 1. Juli 2023 öffnet das Transferfenster - und viele Fans des SV Werder Bremen fragen sich: Bleiben die „hässlichen Vögel“, Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, den Grün-Weißen erhalten? Wie oft schlägt der SVW in der Sommer auf dem Transfermarkt zu? Die Grün-Weißen haben als Aufsteiger ziemlich souverän den Klassenerhalt geschafft, auch wenn sie in der Rückrunde punktemäßig ein wenig eingebrochen sind. Am Ende belegte das Team von Trainer Ole Werner mit 36 Punkten Rang 13. Den Bedarf, den Kader mit Transfers - vor allem in der Breite - zu verstärken, sieht der Bremer Chefcoach durchaus: „Wir brauchen frisches Blut, wir brauchen Veränderungen in den Rollen einzelner Spieler, und wir brauchen vielleicht auch auf einzelnen Positionen Veränderungen, wo uns frischer Wind guttut. Es geht um die Möglichkeit, ein paar Dinge flexibler aufzustellen.“

Nicht nur wegen der klammen Kassen des SV Werder Bremen sei es im Sommer wichtig, dass „wir wieder einen sehr, sehr guten Job machen müssen bei den Entscheidungen, die wir treffen“, sagte Werner, dessen Vertrag sich durch den Ligaverbleib automatisch um ein Jahr verlängerte. Was tut sich also in der anstehenden Transferphase? Alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder Bremen findet ihr im DeichStube-Ticker.