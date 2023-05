Werder-Transfergerüchte im Ticker: Wechselt Mikkel Kaufmann an die Weser?

Von: Fynn Walenziak, Björn Knips, Mario Nagel, Daniel Cottäus, Timo Strömer, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Werder Bremen-Transfers und -Gerüchte im Ticker: Wechselt Mikkel Kaufmann vom Karlsruher SC an die Weser? © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Bremen – Wer wechselt zum SV Werder Bremen, wer verlässt den Verein und schließt sich einem neuen Club an? Und welche Ex-Bremer finden einen neuen Verein? Hier findet ihr alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder im Ticker! Hinweis: Nicht alle Transfergerüchte sind DeichStube-geprüft.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 29. Mai 2023: Wechselt Mikkel Kaufmann an die Weser? +++

Bremen – Verpflichtet der SV Werder Bremen den nächsten Zweitliga-Torjäger? Laut dem „kicker“ sollen die Grün-Weißen stark an einem Transfer von Mikkel Kaufmann interessiert sein. Die Bremer sollen bereits ein Angebot abgegeben haben, auch erste Verhandlungen sollen geführt worden sein. Noch in dieser Woche könnte eine Entscheidung fallen, heißt es. Für den 22-Jährigen würde allerdings eine Ablöse fällig werden: Von knapp über einer Million Euro ist die Rede.

Der Däne gehört aktuell noch dem FC Kopenhagen und war in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC ausgeliehen. Dort hat Kaufmann in 30 Partien zehn Tore erzielt und acht weitere aufgelegt. Neben dem SV Werder Bremen soll auch der VfB Stuttgart an Mikkel Kaufmann interessiert sein. Die Schwaben kämpfen aktuell noch um den Klassenerhalt und treffen in der Bundesliga-Relegation auf den Hamburger SV.

Bei einem anderen Top-Talent sind die Bremer hingegen aus dem Rennen. Laut der „Bild“ war der SV Werder Bremen an einer Verpflichtung des 18-jährigen Pascal Klemens von Hertha BSC interessiert, doch das Talent hat seinen Vertrag bei der „Alten Dame“ nun bis zum Jahr 2026 verlängert. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 27. Mai 2023: Niclas Füllkrug-Forderungen - Yannik Engelhardt-Wechsel +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 26. Mai 2023: Robert Bauer wechselt, Alexander Walke hört auf +++

Ein Ex-Bremer verteidigt künftig gegen Cristiano Ronaldo: Robert Bauer wechselt zur kommenden Saison nach Saudi-Arabien. Bei Al-Tai hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, teilte der Club mit. Zuletzt hatte der 28-Jährige für den belgischen Erstligisten VV St. Truiden gespielt. Von 2016 bis 2019 hatte Bauer bei Werder Bremen unter Vertrag gestanden, ehe er für zwei Jahre zu Arsenal Tula nach Russland wechselte. Saudi-Arabien lockt aktuell viele internationale Profis ins Land, in Cristiano Ronaldo spielt sogar ein Weltstar bei Al-Nassr.

Derweil hängt auch der allerletzte von Werder Bremens Double-Siegern die Schuhe an den Nagel – beziehungsweise die Handschuhe: Alexander Walke beendet im Sommer seine Karriere. Das gab sein Club Red Bull Salzburg am Freitag bekannt. Der Torhüter, der am 6. Juni seinen 40. Geburtstag feiert, gehörte 2003/2004 zum Werder-Kader, der Meisterschaft und DFB-Pokal gewann – Walke kam damals aber nicht zum Einsatz. In Österreich wurde der Keeper später zur Legende, feierte seit 2010 elf (!) Meisterschaften und neun (!) Cup-Siege.

„Für mich geht im Sommer eine unglaubliche Reise zu Ende, bei der ich über die Jahre so viele großartige Dinge erleben durfte und so viele positive Erinnerungen mitnehme“, sagt Walke in einer Vereinsmitteilung. Am Sonntag darf der Keeper, der schon seit einigen Jahren nur noch Ersatz ist, gegen Austria Klagenfurt noch einmal vor heimischer Kulisse von Beginn an auflaufen. Künftig soll Walke in der Torhüterausbildung der Salzburger Akademie arbeiten. In die Aufgabe war er zuletzt bereits eingebunden. (han)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 25. Mai 2023: Louis Lord wechselt zu Erzgebirge Aue +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 24. Mai 2023: Was wird aus Maximilian Philipp & Niclas Füllkrug? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. Mai 2023: Eren Dinkci soll verliehen werden +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. Mai 2023: Dawid Kownacki wechselt an die Weser +++

Der SV Werder Bremen soll sich weiter mit einem Transfer von Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt beschäftigen. Zwar sei Hertha BSC stark daran interessiert, sein Eigengewächs auch nach dem Abstieg als Identifikationsfigur im Club zu halten, doch nach Informationen des „Kicker“ wird das nicht ganz so einfach. Denn der frühere U21-Nationalspieler ist offenbar für deutlich weniger Geld zu haben als zuletzt angenommen. Demnach liegt die festgeschriebene Ablösesumme in der vereinbarten Ausstiegsklausel für den 26-Jährigen bei lediglich 800.000 Euro und nicht wie zuletzt berichtet bei 3 Millionen Euro.

Maximilian Mittelstädt, dessen Marktwert das Portal „transfermarkt.de“ auf zwei Millionen Euro taxiert, hat seinen Vertrag in Berlin erst im Januar dieses Jahres bis 2027 verlängert. Er kommt beim Tabellenletzten der Bundesliga in dieser Saison auf bisher 17 Einsätze, spielte allerdings nur vier Mal über 90 Minuten (kein Tor, keine Vorlage).

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 21. Mai 2023: Ole Werner spricht über seine Zukunft +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. Mai 2023: Niclas Füllkrug lässt Zukunft offen +++

Der Klassenerhalt ist geschafft, was bedeutet das jetzt für Niclas Füllkrug? Der Topstürmer des SV Werder Bremen lässt seine Zukunft weiter offen. Er habe sich „nach wie vor keine großen Gedanken gemacht“. Er habe „keine Tendenz“ und „keine Idee“, was im Sommer passiert.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 19. Mai 2023: Maximilian Mittelstädt günstiger zu haben? +++

Der SV Werder Bremen soll sich für eine Verpflichtung von Maximilian Mittelstädt interessieren. Nun berichtet der „Kicker“, der Linksverteidiger von Hertha BSC sei im Falle eines Abstiegs der Berliner für weniger Geld als zuletzt kolportiert zu haben. Demnach liegt die Ausstiegsklausel für den 26-Jährigen „deutlich unter“ drei Millionen Euro. Allerdings wolle Hertha BSC Mittelstädt auch bei einem Abstieg als Identifikationsfigur behalten.

Maximilian Mittelstädt, dessen Marktwert das Portal „transfermarkt.de“ auf zwei Millionen Euro taxiert, hat seinen Vertrag in Berlin erst im Januar dieses Jahres bis 2027 verlängert. Er kommt beim Tabellenletzten der Bundesliga in dieser Saison auf bisher 16 Einsätze, spielte allerdings nur vier Mal über 90 Minuten (kein Tor, keine Vorlage). (tst)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 18. Mai 2023: Wer bleibt, wer geht im Sommer bei den Bremern? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 17. Mai 2023: Maximilian Mittelstädt und Pascal Klemens im Fokus? +++

Hertha BSC droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga – und damit womöglich der Ausverkauf? Auch der SV Werder Bremen soll sich für mehrere Spieler der Berliner interessieren. Neben Profi-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (siehe unten) haben die Grün-Weißen laut „Bild“ auch ein Auge auf ein Top-Talent des Clubs geworfen: Pascal Klemens. Der 18-jährige Innenverteidiger ist Kapitän der U19, spielte zuletzt in der U23, trainiert seit Winter mit den Profis und saß schon drei Mal in der Bundesliga auf der Bank. Zu einem Profi-Einsatz kam es aber noch nicht. Den U18-Nationalspieler sollen allerdings mehrere Clubs im Visier haben, darunter auch Borussia Mönchengladbach und der HSV. Klemens‘ Vertrag läuft im Sommer aus, Hertha soll dem Bericht zufolge aber eine Option haben, den Spieler einseitig ein weiteres Jahr binden zu können.

Im Winter war er bereits Thema beim SV Werder Bremen, doch Maximilian Mittelstädt entschied sich für eine Vertragsverlängerung bei Hertha BSC. Jetzt ist Werder angeblich wieder an dem Linksverteidiger dran. Das berichtet die „Bild“. Im Falle des Abstiegs der Berliner könne der 26-Jährige für drei Millionen Euro wechseln - dank einer Ausstiegsklausel, die allerdings nur in diesem Sommer gelte. Für Werder wäre das viel Geld, der Club sucht allerdings noch einen Konkurrenten für Anthony Jung. Dessen bisherige Alternative Lee Buchanan konnte sich bisher nicht durchsetzen und soll dem Bericht zufolge ein Kandidat für eine Leihe sein. Mittelstädt, dessen Marktwert das Portal „transfermarkt.de“ auf zwei Millionen Euro schätzt, kommt beim Tabellenletzten der Bundesliga in dieser Saison auf bisher 16 Einsätze, spielte allerdings nur vier Mal über 90 Minuten (kein Tor, keine Vorlage). (han)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 16. Mai 2023: Justin Njinmah kommt zurück, Lasse Rosenboom geht +++

Bremen/Kiel - Während in Leihgabe Justin Njinmah (kommt vom BVB) ein Nachwuchsspieler im Sommer an die Weser zurückkehrt, hat ein anderes Talent offenbar keine Zukunft mehr bei den Hanseaten. Wie der „kicker“ berichtet, wird Lasse Rosenboom den SV Werder Bremen im Sommer verlassen - wohl in Richtung Holstein Kiel. Laut „Kieler Nachrichten“ soll der Deal schon perfekt sein. Der 21-jährige Rechtsverteidiger aus Werders U23 durfte an der Weser zwar regelmäßig bei den Profis mittrainieren und sich in Testspielen für das Bundesliga-Team empfehlen, schaffte aber nie den Sprung in den Kader. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird wohl nicht verlängert. Für Werders Regionalliga-Mannschaft steuerte der gebürtige Auricher in dieser Saison ein Tor und vier Vorlagen in 26 Spielen bei. Rosenboom war 2017 vom JFV Nordwest in die Bremer Jugend gewechselt. (tos)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 14. Mai 2023: SVW mit Interesse an Akor Adams? +++

Bremen/Lilleström – Der SV Werder Bremen hat offenbar den nächsten potenziellen Nachfolger für Marvin Ducksch oder Niclas Füllkrug im Blick: Die Bremer sollen sich für den nigerianischen Stürmer Akor Adams interessieren. Der 23-Jährige spielt aktuell bei Lilleström SK in der ersten norwegischen Liga und sammelte bereits zwei Einsätze bei der nigerianischen U-20-Nationalmannschaft. Beim letzten Liga-Spiel des LSK wurden laut dem norwegischen TV-Sender „TV 2“ Scouts der Grün-Weißen auf der Tribüne gesichtet, die speziell Adams unter die Lupe nahmen. Beim 1:0-Sieg gegen Odds BK erzielte der Angreifer das einzige Tor für Lilleström. Es war bereits sein sechster Treffer im sechsten Einsatz in dieser Saison. In Norwegen wird die Saison im Kalenderjahr gespielt. Adams‘ Marktwert wird bei „transfermarkt.de“ auf 1,8 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag bei Lilleström läuft noch bis zum 31. Dezember 2024. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 12. Mai 2023: Kehrt Oliver Burke zurück zu Werder? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. Mai 2023: Bleibt Kyu-hyun Park in Dresden? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 10. Mai 2023: Kommt Mikkel Kaufmann aus Karlsruhe an die Weser? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 9. Mai 2023: Auch Gladbach und Leverkusen mit Interesse an Marvin Ducksch +++

Bleibt Marvin Ducksch über den Sommer hinaus beim SV Werder Bremen? Der 29-Jährige soll auf dem Zettel mehrerer Bundesligisten stehen. Neben dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund sollen laut „Sport1“ jetzt auch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ihr Interesse an dem Angreifer bekunden. Zudem streckt der FC Turin (Italien) seine Fühler nach dem Bremer aus. Die Gründe für die hohe Nachfrage sind klar: Mit zwölf Toren und sieben Vorlagen zählt Ducksch nicht nur zu den besten Scorern in dieser Bundesliga-Saison, in seinem Vertrag ist zudem eine Ausstiegsklausel mit einer vergleichsweise niedriger Ablösesumme von sieben Millionen Euro festgeschrieben. Diese muss laut „Sport1“ allerdings bis zum 15. Juni von einem potenziellen neuen Verein gezogen werden. Möglich, dass also in den kommenden Wochen Bewegung in die Causa Marvin Ducksch kommt. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. Mai 2023: Johan Mina ist zurück und soll wieder weg! +++

Leihspieler Johan Mina ist zurück beim SV Werder Bremen - soll aber direkt wieder gehen und ist entsprechend frustriert: „Ich bereue es, nach Deutschland gegangen zu sein!“

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. Mai 2023: Wechselt Marvin Ducksch zum BVB? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 3. Mai 2023: TSG Hoffenheim will wohl Dawid Kownacki +++

Bremen – Dass Dawid Kownacki Fortuna Düsseldorf am Saisonende verlässt, ist beschlossene Sache. Und auch, dass sein Weg in die Bundesliga führt, gilt als sehr wahrscheinlich. Doch die wichtigste Frage ist bisher unbeantwortet: Wohin wechselt der Pole? Erst kürzlich hat der SV Werder Bremen öffentlich das Interesse am Spieler bekundet, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen und scheint auch nicht in Sicht zu sein. Neben den Bremern soll laut „kicker“ jetzt auch die TSG Hoffenheim an dem ablösefreien Spieler dran sein und im Falle eines Klassenerhalts durchaus gute Chancen auf eine Verpflichtung haben.

Klar ist, dass Werder Bremen finanziell mit Hoffenheim nicht mithalten kann. Doch die TSG steckt tief im Abstiegskampf und hinkt den eigenen Ansprüchen bereits seit einigen Jahren hinterher. Zudem dürften die Chancen auf einen Stammplatz für Dawid Kownacki bei den Grün-Weißen deutlich größer sein, sofern Niclas Füllkrug und/oder Marvin Ducksch den Verein verlassen sollten. Ein Transfer zur TSG Hoffenheim kommt laut Bericht aber wohl nur infrage, wenn sie auch die Klasse hält. Aktuell beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz nur zwei Punkte. Werder könnte hingegen schon am Wochenende den Klassenerhalt theoretisch perfekt machen. (fwa)

Derweil will der SV Werder Bremen will den Vertrag mit Cheftrainer Ole Werner langfristig verlängern - unabhängig davon, dass sich das Arbeitspapier des 34-Jährigen beim Klassenerhalt in der Bundesliga automatisch um ein Jahr verlängert. Warum eine Vertragsverlängerung aber kein Selbstläufer wird.

Und: Was wird aus Frank Baumann? Werder Bremens Geschäftsführer Sport vermied kürzlich ein Bekenntnis, seinen Vertrag bis 2024 zu erfüllen. Langjährige Weggefährten haben jetzt eine Prognose zur Zukunft des Sportchefs abgegeben.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Mai 2023: Borussia Dortmund will Justin Njinmah verpflichten +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. April 2023: Was wird aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. April 2023: Bleibt Burke in England? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 27. April 2023: So ist der Stand bei einem möglichen Wechsel von Dawid Kownacki +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 25. April 2023: Kommt Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf? +++

+++ Werder Bremen-Tranfer-News und -Gerüchte vom 24. April 2023: Union Berlin an Marvin Ducksch dran?

Spätestens seit seinem Dreierpack gegen Hertha BSC ist Marvin Ducksch in aller Munde! Der Stürmer des SV Werder Bremen kommt in dieser Bundesliga-Saison bereits auf elf Saisontreffer, acht davon erzielte der 29-Jährige sogar erst im Jahr 2023. Klar, dass sich längst auch andere Vereine mit dem Bremer Angreifer beschäftigen. Nach Informationen der DeichStube sollen Ducksch bereits mehrere Anfragen von Clubs aus dem In- und Ausland vorliegen. Beim 1. FC Union Berlin soll er besonders weit oben auf dem Zettel stehen, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Demnach sollen die Berliner, die in dieser Saison um die Champions League-Plätze kämpfen, nach einer Alternative zu Sheraldo Becker (neun Saisontore) und Kevin Behrens (sieben) schauen. Die Ablösesumme für Marvin Ducksch könnte der 1. FC Union Berlin bei einer Qualifikation für die Königsklasse locker stemmen. Der Torjäger könnte den SV Werder Bremen im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 7,5 Millionen Euro verlassen.

Unterdessen soll Duckschs Sturmkollege Niclas Füllkrug in den Fokus von Borussia Mönchengladbach geraten sein. Die „Fohlen“ wollen den 30-Jährigen, der mit 16 Saisontoren die Torschützenliste der Bundesliga anführt, laut „Sky“ im Sommer als Ersatz für Marcus Thuram (auslaufender Vertrag) verpflichten. Für Füllkrug müssten die Gladbacher aber mindestens 20 Millionen Euro auf den Tisch legen – Geld, dass die Borussia vermutlich nicht hat. Denn: In dieser Saison dürfte Gladbach das internationale Geschäft und somit eine wichtige Einnahmequelle verpassen. Auch aus diesem Grund ist es schwer vorstellbar, dass Füllkrug den SV Werder Bremen in Richtung der Gladbacher verlässt. Zumal der Angreifer erst vor kurzem im DeichStube-Interview betonte, dass es durchaus eine Option für ihn sei, auch künftig an der Weser zu spielen. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 21. April 2023: Union Berlins Kevin Möhwald flirtet mit Werder-Rückkehr +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 19. April 2023: Niclas Füllkrug doch nicht zum FC Bayern? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 18. April 2023: Lothar Matthäus rät FC Bayern zu Niclas Füllkrug +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 12. April 2023: HSV-Torjäger im Werder-Visier? +++

Die Transfer-Gerüchte um Werder Bremens Niclas Füllkrug reißen nicht ab, ein Wechsel des Nationalspielers im Sommer ist alles andere als unrealistisch. Nicht nur deshalb sondieren die Grün-Weißen den Markt nach möglichen Nachfolgern für die Abteilung Attacke. Einem Bericht der „Sport-Bild“ zufolge soll der SV Werder bei der Suche nach einem möglichen Füllkrug-Ersatz nun ausgerechnet ein Auge auf Zweitliga-Torjäger Robert Glatzel vom Hamburger SV geworfen haben. Glatzel ist mit 17 Treffern in 27 Partien der erfolgreichste Schütze des HSV und besitzt beim Bremer Erzrivalen einen Vertrag bis Sommer 2025. Dieser beinhaltet aber wohl eine Ausstiegsklausel im Falle des Nichtaufstiegs. Sollten die Rothosen den Aufstieg in die Bundesliga erneut verpassen, dürfte der 1,93 Meter große Angreifer den Club dem Vernehmen nach für 1,5 Millionen Euro Ablöse verlassen. Ob Werder Glatzel aber wirklich als Eins-zu-eins-Ersatz für Niclas Füllkrug einplant, erscheint zumindest fraglich.

Zumindest mal soll Robert Glatzel in der kommenden Saison unbedingt wieder in der Bundesliga spielen wollen, wo er 2021 schon einmal 13 Spiele (zwei Tore) auf Leihbasis für den FSV Mainz 05 bestritt. Das ruft offenbar auch den SV Werder Bremen auf den Plan, der die Situation des gebürtigen Müncheners laut „Sport-Bild“ genau beobachten soll. Aktuell liegt der HSV auf Tabellenplatz zwei in der 2. Liga und damit auf Aufstiegskurs - auch dank seines 29-jährigen Top-Torjägers.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 11. April 2023: Werder plant fest mit Manuel Mbom +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. April 2023: Niclas Füllkrug-Wechsel nur für viel Geld +++

Verlässt Niclas Füllkrug den SV Werder Bremen im Sommer? Nicht unwahrscheinlich. Doch zum Schnäppchenpreis wird der Bundesligist seinen Top-Stürmer definitiv nicht ziehen lassen. Das hat Clemens Fritz jetzt ganz deutlich gemacht. „Natürlich gibt es eine Schmerzgrenze. Und wenn die nicht erreicht ist, denken wir nicht darüber nach, ihn abzugeben“, sagte der Leiter Profifußball und Scouting der „Bild“. „Wenn aber ein wirtschaftlich gutes Angebot kommt, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen. Aber wir müssen nicht alles annehmen, was auf dem Tisch liegt. Das steht fest.“ Heißt: Nur wenn die Kasse ordentlich klingelt, dürfte Füllkrug wechseln. Inzwischen wird dem Vernehmen nach auf mehr als 20 Millionen Euro Ablöse gehofft.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 4. April 2023: Neuer Wirbel um Niclas Füllkrug-Zukunft +++

Wechselt er im Sommer? Ist die Entscheidung darüber sogar schon gefallen? Neue Berichte über Niclas Füllkrug sorgen für Wirbel. Werder Bremen hat vom Stürmer aber noch „kein Signal“ erhalten.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 30. März 2023: FC Turin will offenbar auch Niclas Füllkrug +++

Aufgrund eines negativen Eigenkapitals (14 Millionen Euro) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 38 Millionen Euro (20 Millionen Euro Kredit plus 18 Millionen Euro Mittelstandsanleihe) muss der SV Werder Bremen im kommenden Sommer zwingend Einnahmen durch Transfer-Erlöse erzielen. Zwar hatte Clemens Fritz zuletzt betont, allen voran den umworbenen Top-Stürmer Niclas Füllkrug halten zu wollen, unterstrich aber gleichzeitig die wirtschaftlichen Zwänge des Bundesliga-Aufsteigers. Gegenüber der „Bild“ sagte Werders Leiter Profifußball nun erneut: „Fest steht, dass wir im Sommer durch Transfers Geld einnehmen müssen.“

Als Verkaufskandidat gilt in diesem Zusammenhang natürlich dennoch vor allem Top-Stürmer Niclas Füllkrug, an dem mehrere Vereine aus der Premier League interessiert sein sollen. Angeblich sollen die Bremer erst ab einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Nun soll nach Informationen von „Sky Italia“ auch der FC Turin ein Auge auf den Top-Stürmer des SV Werder Bremen geworfen haben. Erst kürzlich war spekuliert worden, dass der italienische Erstligist ist auch an Füllkrugs Sturmpartner Marvin Ducksch interessiert sei.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 29. März 2023: Neue Marktwerte für Werder-Spieler +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 26. März 2023: Bleibt Niclas Füllkrug? +++

Niclas Füllkrug hat seinen Marktwert mit dem Doppelpack für Deutschland im Länderspiel gegen Peru (2:0) weiter in die Höhe geschossen. Der SV Werder Bremen betont aber, den Nationalspieler Füllkrug nicht abgegeben zu wollen.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. März 2023: Tim Steidten im Interview +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. März 2023: Italien-Interesse an Marvin Ducksch +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 15. März 2023: Wechsel von Kohler fast fix +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. März 2023: Manolis Saliakas ein Thema? +++

Ob Mitchell Weiser seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert, oder womöglich doch im Sommer weiterzieht, steht aktuell noch in den Sternen, weshalb es kein allzu großes Wunder ist, dass der Bundesligist bei den Planungen für die neue Saison längst die Rechtsverteidigerposition in den Fokus genommen hat. Zumal in Felix Agu der Stellvertreter von Weiser schon lange verletzt ausfällt. Nun berichten griechische Medien, dass Werder bei der Suche den Griechen Manolis Saliakas vom Zweitligisten FC St. Pauli ganz weit oben auf der Liste haben soll. Nach Informationen der DeichStube ist der 26-Jährige aber kein Thema bei den Bremern. (dco)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. März 2023: Chuba Akpom auf dem Zettel? +++

Der englische Markt scheint für den SV Werder Bremen immer wichtiger zu werden: Der Bundesligist soll ein Auge auf Chuba Akpom vom FC Middlesbrough geworfen haben. Das berichtet das Internetportal allnigeriasoccer.com. Neben Werder soll auch Borussia Mönchengladbach sowie das Premier-League-Trio FC Everton, FC Southampton und Crystal Palace Interesse an einer Verpflichtung des Mittelstürmers haben. Der 27-jährige Engländer mit nigerianischen Wurzeln hat in dieser Saison in seinen 28 Partien für den englischen Zweitligisten 21 Treffer erzielt. Es ist die beste Saison in seiner Karriere.

Der ehemalige englische U21-Nationalspieler hat in der Vergangenheit schon für zahlreiche Clubs gespielt: PAOK Saloniki, FC Arsenal, VV St. Truiden, Brighton & Hove Albion und Hull City. Akpoms aktueller Vertrag läuft eigentlich am Saisonende aus, aber der FC Middlesbrough hat bereits angekündigt, seine Option für eine einjährige Verlängerung zu ziehen. Demnach müsste Werder Bremen eine Ablösesumme zahlen. Bei transfermarkt.de wird der Marktwert von Chuba Akpom auf 2,8 Millionen Euro geschätzt. Die Bremer könnten sich den Engländer eigentlich nur leisten, falls Niclas Füllkrug verkauft wird.

Im vergangenen Sommer hatte Werder Bremen gleich zwei Mal auf dem englischen Markt zugeschlagen – und das jeweils ablösefrei: Von Derby County kam Lee Buchanan, von Sheffield United Oliver Burke, der aber schon wieder zurück auf der Insel ist – beim FC Millwall. (kni)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. Februar 2023: Interesse an Ron Schallenberg +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. Februar 2023: Vertragsverlängerung von Anthony Jung offiziell +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. Februar 2023: Anthony Jung verlängert Vertrag +++

Neuer Club für ein früheres Talent des SV Werder Bremen: Louis Poznanski wechselt zum polnischen Erstligisten Lechia Gdansk (Danzig). Laut einer Vereinsmitteilung unterschreibt der 21-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis „Ende 2023, mit der Option, die Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2026 zu verlängern“. Poznanski hatte - abgesehen von einem Abstecher zum FC Bayern - bei Werder die Jugend durchlaufen, war aber nicht über die U23 hinausgekommen. Im Januar 2022 zog es den Nachwuchsspieler, der für polnische und deutsche U-Nationalmannschaften auflief, zum griechischen Erstligisten PAS Giannina. Dort kam der Profi aber nur in neun Pflichtspielen zum Einsatz.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. Februar 2023: Ex-Bremer Djilobodji wechselt den Club +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 15. Februar 2023: Fritz kann sich Baumann-Nachfolge vorstellen +++

Spätestens mit 50 Jahren will Frank Baumann beim SV Werder Bremen aufhören, das hat der 47-Jährige bereits mehrfach bekräftigt. Im Sommer 2024 läuft sein Vertrag bei den Grün-Weißen aus. Möglich, dass Baumann bereits dann sein Amt als Geschäftsführer Sport abgibt. Dann bräuchten die Bremer einen Nachfolger - und die Zeichen verdichten sich, dass Clemens Fritz offenbar dafür vorgesehen ist. Der 42-Jährige ist zurzeit als Leiter Profifußball und Scouting bei Werder tätig, erhält zur neuen Saison aber mehr Verantwortung und soll bereits einige Aufgaben von Frank Baumann übernehmen. Jetzt hat Fritz mit dem „kicker“ über eine mögliche Baumann-Nachfolge gesprochen: „Ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. Sonst würde ich mich ja auch nicht weiterbilden.“ Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen hat im vergangenen Jahr den dreijährigen Uefa-Lehrgang „Executive Master for International Players“ erfolgreich abgeschlossen.

Dennoch will Clemens Fritz noch keine Pferde scheu machen, schließlich soll Frank Baumann, wenn es nach Fritz geht, lieber noch viele Jahre weitermachen: „Einfach, weil mir diese Konstellation großen Spaß bereitet - und noch wichtiger: Weil er einen guten Job macht.“ Sollte Baumann in naher Zukunft aufhören, sieht Fritz die eigene Nachfolge auch nicht als beschlossene Sache an. „Man weiß nie, was bis dahin passiert. Wenn bei Werder in vier Monaten alles schlecht ist, dann ist auch mein Job schlecht. Deshalb sage ich nicht, dass das mein Plan ist. Im Endeffekt ist es auch nicht meine alleinige Entscheidung - die wird vom Aufsichtsrat getroffen.“ (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 13. Februar 2023: Neue Verträge für Jung und Zetterer?! +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 9. Februar 2023: Filbry verlängert bei Werder +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 8. Februar 2023: Jahns wird neuer Kaderplaner +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 7. Februar 2023: Woltemade heiß begehrt - Interesse an Hertha-Talent? +++

Der SV Werder Bremen hat laut der „Bild“ wohl seit längerem ein Auge auf das Top-Talent Lukas Ullrich von Hertha BSC geworfen. Eine Vertragsverlängerung des 18-Jährigen in der Hauptstadt soll zwar kurz bevorgestanden haben, doch durch den Rausschmiss von Fredi Bobic sollen die Gespräche erst einmal auf Eis gelegt worden sein. Damit ist in der Personalie Ullrich wieder alles offen. Der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft wäre im Sommer ablösefrei zu haben. An dem Hertha-Juwel sollen neben Werder aber auch Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart interessiert sein.

Des weiteren macht Nick Woltemade beim SV Elversberg mit starken Leistungen weiter auf sich aufmerksam. Die Leihgabe von Werder Bremen war in den letzten sechs Drittliga-Spielen an acht Toren direkt beteiligt. Laut der „Bild“ sollen Woltemades Leistungen nun das Interesse von mehreren Vereinen aus den Niederlanden, Österreich und Deutschland geweckt haben. Auch der SV Elversberg macht sich weiter Hoffnung auf eine Fortsetzung der Leihe, doch dafür müsste der 20-jährige Stürmer erst einmal seinen Vertrag bei Werder verlängern. Woltemades Arbeitspapier läuft an der Weser noch bis Sommer 2024. Möglichen Gerüchten zu einem Transfer im kommenden Sommer erteilte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, jedoch schon vor Kurzem eine Absage: „Er wird im Sommer zurückkehren und wieder voll angreifen.“

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 6. Februar 2023: Groß verlängert seinen Vertrag +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 2. Februar 2023: Neue Clubs für Ex-Werder-Talente +++

Nach einem halben Jahr ohne Anstellung hat Richard Strebinger einen neuen Verein gefunden: Das frühere Torwart-Talent des SV Werder Bremen hat einen Vertrag beim SV Ried unterschrieben. Damit kehrt der Österreicher in die erste Liga seines Heimatlandes zurück. Von 2012 bis 2015 hatte der heute 29-Jährige bei Werder unter Vertrag gestanden, den Durchbruch bei den Profis aber nicht geschafft. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte der Keeper dann bei Rapid Wien, ehe er nach sieben Jahren bei den Hauptstädtern im Februar 2022 zu Legia Warschau wechselte. Bei den Polen blieb er aber nur bis zum Sommer.

Ebenfalls raus aus der Vereinslosigkeit ist Boubacar Barry. Der 26-jährige Stürmer ist beim FC Astoria Walldorf in der Regionalliga Südwest untergekommen. Von 2017 bis 2019 hatte er in Werder Bremens U23 gespielt und auf den Sprung zu den Profis gehofft, ehe er für ein Jahr an den KFC Uerdingen verliehen wurde. Ein Zurück an die Weser gab es danach nicht mehr. Von 2020 bis 2022 spielte Barry für Drittligist Türkgücü München. Dort fehlte er vergangene Spielzeit lange wegen Herzproblemen, dann stellte der Verein wegen einer Insolvenz den Spielbetrieb im Saisonendspurt ein.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 31. Januar 2023: So lief der Deadline Day +++

18 Uhr: Schluss! Das Transferfenster ist dicht - der SV Werder Bremen hat es bei den Transfers von Maximilian Philipp und Oliver Burke belassen. Und: Niclas Füllkrug bleibt Bremer!

+++ Transfer-News und -Gerüchte vom 31. Januar 2023: Werder Bremen am Deadline Day +++

15.30 Uhr: „Es war relativ ruhig heute“, sagt Fritz über den Deadline Day. „Es sind auch keine Anfragen mehr von außen bei uns angekommen.“

15.25 Uhr: Clemens Fritz schließt das Transferfenster für Werder Bremen: Am Deadline Day passiert bei den Grün-Weißen nichts mehr. „Es ist eine Tatsache, dass noch ein bisschen Zeit ist, aber wir für uns können ausschließen, dass sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgabeseite noch etwas passiert“, sagte der Leiter Profifußball und Scouting soeben in einer Medienrunde. „Wir haben unsere Planungen abgeschlossen und werden mit diesem Kader auch in die nächsten Wochen bis zum Ende der Saison starten.“

12.45 Uhr: Sorry, aber viel live zu tickern ist heute tatsächlich nicht. Der Deadline Day ist aus Werder-Sicht ziemlich dead...

11.50 Uhr: Wie Werder Bremen ankündigt, spricht Clemens Fritz als Leiter Profifußball heute um 15 Uhr mit den Medien. Die Uhrzeit klingt zumindest nicht danach, dass heute noch viel passiert. Zumindest dürfte bis dahin wohl alles erledigt sein, was Werder noch zu erledigen plant.

11.00 Uhr: Felix Beijmo hat einen neuen Club: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen verlässt Malmö FF und wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis zu Aarhus GF nach Dänemark. Der 25-jährige Rechtsverteidiger war 2018 für drei Millionen Euro von Djurgardens IF zu Werder gewechselt, blieb an der Weser aber hinter den Erwartungen zurück und kam in der Bundesliga nicht zum Einsatz. Nach einer Leihe zu Greuther Fürth wechselte Beijmo dann im Sommer 2020 fest zurück nach Schweden zu Malmö, wo er zuletzt Stammspieler war.

Der Deadline Day:

9.00 Uhr: Der Dienstag ist Deadline Day: Am 31. Januar schließt das Transferfenster für die Clubs der Fußball-Bundesliga - auch für Werder Bremen. Wenn Sportchef Frank Baumann noch etwas machen will, sei es einen Spieler zu verkaufen, zu kaufen oder in die eine oder andere Richtung ein Leihgeschäft abzuwickeln, muss das bis 18 Uhr erledigt sein. Lest hier noch genauer: So läuft der Deadline Day für Werder Bremen und Co.!

Zwar haben die Verantwortlichen angekündigt, nicht mehr aktiv werden zu wollen, aber am Montag kam es ja schließlich auch noch zum Wechsel-Doppelpack um Oliver Burke und Maximilian Philipp. Also, die DeichStube hält für euch wie gewohnt am Wohninvest Weserstadion die Augen und Ohren offen. Wenn sich rund um den SV Werder Bremen noch etwas tut, erfahrt ihr es hier sofort. Verfolgt alle Transfer-News des Deadline Day hier im Ticker!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 30. Januar 2023: Philipp kommt per Leihe aus Wolfsburg +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 28. Januar 2023: Niclas Füllkrug bleibt Bremer +++

Gute Neuigkeiten beim SV Werder Bremen! Niclas Füllkrug hat einem Winter-Wechsel einen Riegel vorgeschoben und wird mindestens bis zum Sommer an der Weser bleiben. Das bestätigte der 29-Jährige im Anschluss an das Wolfsburg-Spiel.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 27. Januar 2023: Gründe für Transfer-Zurückhaltung +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 23. Januar. 2023: Kapino verlässt Deutschland - Paqarada geht zu Köln +++

Einige Fans des SV Werder Bremen hätten ihn gerne an der Weser gesehen, jetzt wechselt Leart Paqarada im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten FC St. Pauli in die Bundesliga – allerdings an den Rhein zum 1. FC Köln.

Wie der Effzeh am Montag bekanntgab, erhält der Linksverteidiger, der in Bremen aufwuchs und in seiner Jugend einige Jahre für Werder Bremen spielte, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Für den 28-Jährigen könnte sich mit dem Transfer nach bislang 230 Einsätzen in der 2. Liga für den SV Sandhausen und St. Pauli der persönliche Traum von der Bundesliga erfüllen, sofern die Kölner den Klassenerhalt schaffen sollten.

Für St. Pauli kam Kapitän Leart Paqarada bislang auf 78 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der laufenden Spielzeit bringt es der kosovarische Nationalspieler auf ein Tor und vier Vorlagen in 15 Partien und zählt damit einmal mehr zu den torgefährlichsten Verteidigern der Liga. (mwi)

Währenddessen verlässt Stefanos Kapino Arminia Bielefeld und wechselt zum polnischen Erstligisten Miedz Legnica. Der ehemalige Torwart des SV Werder Bremen kostet die Polen keine Ablöse. 2021 verließ er die Hansestadt für 300.000 Euro und wurde nach einem Jahr und dem Bundesliga-Abstieg Stammkeeper im Bielefelder Tor. Der 28-Jährige entwickelte sich aber nicht zum gewünschten Rückhalt und konnte den Absturz der Ostwestfalen in der 2. Liga nicht verhindern.

Bielefeld steht auf Platz 16 in der Tabelle, mit einem Punkt Vorsprung auf den Letztplatzierten Sandhausen. Nach der Verpflichtung von Martin Fraisl verlor er seinen Stammplatz bei den Arminen dann nach wenigen Wochen. Kapino wechselte 2018 aus Nottingham nach Bremen, schaffte es aber bei den Grün-Weißen nicht, an Pavlenka vorbeizukommen. Nur zweimal stand der Grieche für Werder in der Bundesliga zwischen den Pfosten. (fwa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 22. Januar 2023: Füllkrug soll verlängern - Keine Winter-Zugänge mehr +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 20. Januar 2023: Neuer Vertrag für Christian Groß? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News und -Gerüchte vom 18. Januar 2023: Niclas Füllkrug begehrt - Mittelstädt kommt nicht +++

Ein möglicher Transfer von Maximilian Mittelstädt zum SV Werder Bremen ist vom Tisch. Der Linksverteidiger hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2027 verlängert und bleibt in Berlin.. Der 25-Jährige wurde zuletzt mit den Grün-Weißen in Verbindung gebracht, da Anthony Jung und Werder sich bei den Vertragsgesprächen viel Zeit ließen. Doch durch den Verbleib von Mittelstädt bei Hertha und die zuletzt positiven Gespräch zwischen Jung und dem SVW, blieb ein Mittelstädt-Wechsel nicht mehr als ein Gerücht.

„Maxi ist eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins und ein Vorbild für unsere Nachwuchsspieler, die bestrebt sind, denselben Weg einzuschlagen“, äußerte sich Sportvorstand Fredi Bobic zu der Vertragsverlängerung von Mittelstädt. Der Linksverteidiger kam bei Hertha BSC unter Trainer Sandro Schwarz kaum noch zum Zug, weshalb mehrere Gerüchte, unter anderem mit Werder Bremen, die Runde machten. Doch vor kurzem dann die Kehrtwende, denn Marvin Plattenhardt, der Stamm-Linksverteidiger der Berliner, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Dementsprechend ist die Bahn frei für Maxi Mittelstädt.

Derweil werden bei der Personalie Füllkrug die ersten Namen ins Spiel gebracht! Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und der FC Everton sollen laut „Sport-Bild“ Transfer-Interesse an Werder-Star Niclas Füllkrug haben!

Ein Ex-Bremer hat zudem einen neuen Verein: Alejandro Galvez, der von 2014 bis 2016 bei Werder Bremen spielte, wechselt zu Al Khor SC nach Katar. Das gab der Verein bekannt. Für den 33-jährigen Spanier ist es die zweite Station im Emirat. 2019 bis 2021 spielte er bereits für Qatar SC. Zuletzt war der Innenverteidiger bei UD Ibiza in der zweiten spanischen Liga aktiv. Bei Al Khor unterschrieb Galvez laut Vereinsangaben einen Vertrag bis Saisonende.

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 17. Januar 2023: Ex-U23-Stürmer Tim van de Schepop findet neuen Club +++

Bis zum vergangenen Sommer spielte Tim van de Schepop für die U23 des SV Werder Bremen, dann lief sein Vertrag bei den Grün-Weißen aus. Seither war der 23-Jährige auf Vereinssuche, trainierte dabei unter anderem beim niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam und beim Drittligisten VfB Oldenburg mit. Zu einem Wechsel kam es aber nicht. Jetzt hat van de Schepop einen neuen Club gefunden: Der Stürmer schließt sich der U23 von Holstein Kiel an und unterschreibt bei den Störchen einen bis zum 30. Juni gültigen Vertrag.

„Tim ist ein mitspielender Mittelstürmer, der über einen starken Abschluss verfügt und bei seinen bisherigen Stationen eine gute Torquote hatte“, wird Finn Jaensch, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Holstein Kiel, in einer Mitteilung zitiert. „Wir wissen um seine Qualität. Es ist eine Win-Win-Situation, weil Tim nach seiner Verletzung bei uns wieder vollständig fit werden und zu alter Stärke zurückfinden kann – und er darüber hinaus als torgefährlicher Spieler unsere Offensive bereichern und noch flexibler machen wird“, sagt Jaensch. Tim van de Schepop erzielte für die U23 des SV Werder Bremen 15 Tore in 24 Regionalliga-Spielen, war für die Profi-Mannschaft aber nie ein echtes Thema. (nag)

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 15. Januar 2023: Ex-Bremer Janek Sternberg wechselt zurück in den Norden +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 14. Januar 2023: Werder muss keine Provision für Klaassen-Transfer zahlen +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 13. Januar 2023: Fritz glaubt an Füllkrug-Verbleib +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 12. Januar 2023: Mittelstädt wohl kein Thema - Zwei Ex-Bremer finden neue Vereine +++

Zwei Ex-Profis von Werder Bremen haben jeweils einen neuen Verein gefunden. Laszlo Kleinheisler wechselt zum griechischen Top-Club Panathinaikos Athen. Zuvor spielte der Ungar mit grün-weißer Vergangenheit viereinhalb Jahre in Kroatien bei NK Osijek. Für die Bremer kam Kleinheisler in der Saison 2015/16 zum Einsatz, spielte in der Bundesliga aber nur sechsmal. Nach zwei Leihen zum SV Darmstadt und Ferencvaros Budapest verließ der Profi die Hansestadt endgültig und wechselte für 750.000 Euro zum FC Astana.

Derweil hat auch Tom Trybull einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Bremer wechselt in die 2. Liga zum FC Blackpool. Zwischen 2017 und 2021 spielte der Mittelfeldspieler bereits in England. Zuletzt war Trybull für Sandhausen aktiv, wurde dort aber freigestellt, weil die „Einstellung und die sportliche Leistung“ nicht mehr gepasst haben, wie SVS-Trainer Alois Schwartz erklärte. Über seine England-Rückkehr sagt der Ex-Bremer: „Ich bin glücklich, wieder in England zu sein und freue mich auf die kommenden Wochen, Monate und Herausforderungen, die sehr aufregend sind.“ Tom Trybull machte seine ersten Schritte im Profi-Fußball bei Werder Bremen und kam zwischen 2011 und 2014 auf 21 Spiele in der Bundesliga. Dabei gelang ihm ein Tor im Derby gegen den Hamburger SV 2012.

Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC wird wohl nicht wechseln und seinen Vertrag in der Hauptstadt verlängern, wie der „kicker“ berichtet! Damit ist ein möglicher Transfer zu Werder Bremen aller Voraussicht nach vom Tisch!

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 9. Januar 2023: BVB-Star Julian Brandt kann sich Wechsel an die Weser vorstellen +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 9. Januar 2023: Niclas Füllkrug wechselt den Berater! +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 5. Januar 2023: Werder holt U23-Talent Ronan Kratt +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 3. Januar 2023: Ex-Werder-Profi Tom Trybull fliegt beim SV Sandhausen raus +++

Der SV Sandhausen hat Tom Trybull vor die Tür gesetzt. Der frühere Profi des SV Werder Bremen und einige andere Spieler spielen in den Planungen des Zweitliga-Schlusslichts keine Rolle mehr, wie Trainer Alois Schwartz am Dienstag mitteilte. „Tom Trybull kann sich einen neuen Verein suchen. Er wird nicht mehr zum Kader gehören“, sagte der Coach. In der Vorsaison gehörte der 29-jährige Trybull als Leistungsträger noch zu den Garanten des Klassenerhalts, danach strebte er im Sommer allerdings bereits seinen Abschied an.

„Tom war hier nicht ganz zufrieden – warum auch immer“, sagte Schwartz auf Nachfrage von Heidelberg24.de. „Er hatte schon im August versucht, den Verein zu verlassen. Die Einstellung und die sportliche Leistung haben nicht mehr gepasst.“ Selbst wenn der Mittelfeldspieler in dieser Transferphase keinen neuen Verein findet, soll es keinen Weg zurück in den Kader mehr geben. Tom Trybull spielte von 2011 bis 2014 bei Werder Bremen, über mehrere Stationen landete er schließlich im Januar 2022 beim SV Sandhausen. (han/dpa)

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 2. Januar 2023: Nicolai Rapp wechselt zum 1. FC Kaiserslautern +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 1. Januar 2023: Wechsel von Nicolai Rapp wird immer wahrscheinlicher +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 30. Dezember 2022: Kanada-Juwel Ronan Kratt wird nächste Woche offiziell vorgestellt +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 28. Dezember 2022: Davie Selke vor Abschied aus Berlin - Kaiserslautern-Trainer bestätigt Interesse an Nicolai Rapp +++

Davie Selke steht unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga! Der Ex-Spieler von Werder Bremen spielt aktuell noch bei Hertha BSC, doch sein Vertrag läuft im Sommer beim Hauptstadt-Club aus. Zudem kam der 27-Jährige zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz. Jetzt stehen die Zeichen auf Abschied uns sein neuer Club steht bereits so gut wie fest. Wie der „Kicker“ berichtet, soll sich Davie Selke mit dem 1. FC Köln einig sein. Ein Transfer in diesem Winter ist sehr wahrscheinlich.

Der Stürmer hat eine lange Vergangenheit bei Werder Bremen. Selke debütierte 2013 in der Bundesliga für den SVW und wechselte 2015 zu RB Leipzig. Im Winter 2019/20 kehrte er dann für anderthalb Jahre zurück, wurde aufgrund des Abstiegs 2021 nicht verpflichtet. Köln wäre der vierte Verein, für den Davie Selke in der Bundesliga auflaufen würde.

Derweil hat Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster gegenüber der „Rheinpfalz“ das Interesse an Nicolai Rapp bestätigt. Der Spieler von Werder Bremen steht auf dem Zettel vieler Zweitligisten, aber Dirk Schuster sagte jetzt: „Wir hatten sehr intensive Gespräche bis an die Weihnachtszeit heran“. Dementsprechend wird ein Abgang im Winter immer wahrscheinlicher.

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 27. Dezember 2022: Rapp darf bei passendem Angebot wechseln - Werder mit Interesse an Mittelstädt? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 21. Dezember 2022: Niclas Füllkrug lässt Zukunft offen +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 19. Dezember 2022: Ausstiegsklausel bei Fabio Chiarodia - Was machen Torhüter? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 17. Dezember 2022: Clemens Fritz macht Tür für Rückkehr von Max Kruse zu +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 13. Dezember 2022: Mehrere Interessenten für Nicolai Rapp +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 11. Dezember 2022: Benjamin Goller weg - Nicolai Rapp bald auch? +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 10. Dezember 2022: Benjamin Goller vor Wechsel +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 7. Dezember 2022: Verlängert Michael Zetterer oder wechselt er? +++

Was wird aus Michael Zetterer? Am Saisonende läuft sein Vertrag bei Werder Bremen aus, mehrere Clubs aus dem In- und Ausland sollen Transfer-Interesse an Zetterer haben, ein Winter-Wechsel scheint damit nicht komplett ausgeschlossen. Bei Werder ist Zetterer nur zweiter Torhüter hinter Jiri Pavlenka, er hat wenig Aussicht auf Spielzeit. Doch eine Vertragsverlängerung erscheint dennoch längst nicht ausgeschlossen. Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz sagt gegenüber der „Bild“: „Wir hatten vor dem Urlaub ein sehr positives Gespräch mit Zetti und werden in der verbleibenden Pause die Gespräche fortführen.“ Klingt, als könnte der Keeper doch längerfristig bleiben.

+++ Werder Bremen-Transfer-News: Benjamin Goller vor dem Wechsel, Eduardo Dos Santos Haesler noch nicht +++

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 6. Dezember 2022: Gerüchte um Niclas Füllkrug und Felix Agu - Was macht Max Kruse? +++

Mit Top-Leistungen für die deutsche Nationalmannschaft vor und während der WM 2022 in Katar hat Niclas Füllkrug viele Blicke auf sich gezogen - und auch seinen Marktwert klar gesteigert. Kein Wunder, dass da auch Transfergerüchte rund um den Stürmer des SV Werder Bremen aufkommen. Könnte er die Grün-Weißen wirklich bald verlassen? Der FC Bayern soll sich schon informiert haben, auch für englische Clubs könnte er Thema werden. Ein Transfer von Niclas Füllkrug erscheint im Winter aber eher unwahrscheinlich: „Wir sehen die Aufregung und Spekulationen um Niclas zurzeit mit großer Gelassenheit“, sagt Berater Gunther Neuhaus der DeichStube. „Er fühlt sich ja grundsätzlich sehr wohl bei Werder.“ Und Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profi-Fußball sagt: „Damit beschäftigen wir uns nicht. Klar ist: Wir planen fest mit ,Fülle’.“ Aber der Winter ist noch lang, das Transferfenster schließt erst Ende Januar, die Spekulationen dürften immer mal wieder Thema werden.

Felix Agu kam bei Werder Bremen in dieser Saison bisher kaum zum Zug, nun soll Fortuna Düsseldorf Transfer-Interesse am Außenverteidiger haben. Das berichtet die „Rheinische Post“. Doch ein Wechsel ist für Agu aktuell kein Thema, sagt sein Berater der DeichStube, der Verteidiger will erst mal fit werden und dann wieder bei Werder angreifen!

Nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg träumen einige Fans des SV Werder Bremen von einem Comeback von Max Kruse: Aber was macht der frühere Werder-Kapitän wirklich? Er hat bereits ein neues Abenteuer angekündigt! Eine Rückkehr zu Werder dürfte sehr unwahrscheinlich sein - auch aus finanziellen Gründen.

Am 1. Januar 2023 öffnet das Transferfenster - und viele Fans des SV Werder Bremen fragen sich: Schlägt der SVW in der Winterpause auf dem Transfermarkt zu? Die Grün-Weißen haben eine erfolgreiche erste Saisonhälfte hinter sich gebracht, belegen nach 15 Spieltagen einen starken neunten Tabellenplatz. Den Bedarf, den Kader mit Transfers zu verstärken, sieht Clemens Fritz nicht: „Wir haben den Markt natürlich im Blick, aber aktuell ist es nicht unser Plan, etwas zu machen“, sagt Werders Leiter Scouting und Profifußball. Ähnlich klang Fritz bereits im Endspurt der Sommer-Transferphase, und letztlich tat sich tatsächlich nichts mehr am Osterdeich. Doch gilt das auch für die anstehende Transferphase? Alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder Bremen findet ihr im DeichStube-Ticker.