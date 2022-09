Deadline Day im Ticker: Passiert doch noch etwas beim SV Werder?

Von: Mario Nagel, Timo Strömer, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Teilen

Deadline Day für Werder Bremen und Co.: Passiert noch etwas? Die DeichStube ist für Euch am Weserstadion vor Ort. © DeichStube

Bremen - Deadline Day für Werder Bremen und Co.: Passieren noch Transfers bei den Grün-Weißen? Und welche Ex-Bremer finden einen neuen Club? Hier findet ihr alle Transfergerüchte und Transfer-News rund um Werder im Ticker! Hinweis: Nicht alle Transfergerüchte sind DeichStube-geprüft.

Alle Transfer-News rund um den SV Werder Bremen

Wer wechselt zu Werder Bremen, welche Spieler verlassen den Verein?

Werder-Transfergerüchte und Transfer-News im Ticker

+++ Deadline Day: Passiert noch etwas beim SV Werder Bremen?+++

Letzter Transfertag der Sommer-Wechselphase: Werder Bremen hat angekündigt, aus finanziellen Gründen nicht mehr auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können - aber geht am Deadline Day womöglich doch noch unverhofft eine Tür auf? Die DeichStube ist für Euch am Bremer Weserstadion vor Ort und versorgt Euch mit allen Infos, sofern es welche gibt.

+++ Werder Bremen-Transfer-News vom 31. August 2022: Letzter Transfer-Tag: So läuft der Deadline Day für Werder und Co.! +++

Letzter Transfer-Tag: So läuft der Deadline Day für Werder Bremen und Co.!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 30. August 2022: Werder-Interesse an Lille-Angreifer? +++

Mit Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug verfügt der SV Werder Bremen über ein eingespieltes Sturmduo, dahinter hat sich zuletzt Neuzugang Oliver Burke als echte Alternative hervorgetan. Mit Eren Dinkci, der jedoch seit Wochen mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, steht zudem noch ein junger Angreifer im Bremer Kader. Trotzdem sollen sich die Grün-Weißen mit einem weiteren Offensivspieler beschäftigen. Wie die französische Sportzeitung „L’Équipe“ schreibt, soll Werder an Yusuf Yazici vom OSC Lille interessiert sein.

Der 25-jährige türkische Nationalspieler soll von mehreren europäischen Clubs umworben sein, neben den Bremern sollen auch Hertha BSC, Club Brügge (Belgien) und Trabzonspor (Türkei) ihr Interesse signalisiert haben. Yusuf Yazici war in der vergangenen Saison von Lille an den russischen Verein ZSKA Moskau ausgeliehen und erzielte in zehn Partien acht Tore. Beim OSC Lille ist Yazici, dessen Marktwert vom Branchenportal transfermarkt.de auf 17 Millionen Euro geschätzt wird, kein Stammspieler. Allerdings soll die Ablöseforderung der Franzosen laut „L’Équipe“ zu hoch sein, für Werder Bremen käme folglich wohl nur eine Leihe infrage. (nag)

Perfekt: Nick Woltemade wechselt von Werder Bremen auf Leihbasis in die 3. Liga zum SV Elversberg!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 29. August 2022: Werder-Talent Woltemade vor Leihe in die 3. Liga +++

Nick-Woltemade-Wechsel naht: Leihe des Talents von Werder Bremen zum SV Elversberg steht bevor!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 28. August 2022: Werder-Trainer Werner mit klarer Meinung zu Transfers +++

Neue Transfers bei Werder Bremen? Trainer Ole Werner will den Teamgeist nicht gefährden!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 25. August 2022: Jung will bei Werder bleiben - Dinkci-Wechsel kein Thema +++

Rückkehr zu Werder Bremen? Jörg Schmadtke: Max Kruse-Abgang aus Wolfsburg „momentan“ kein Thema!

Anthony Jung will seinen auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen verlängern!

Wechsel von Eren Dinkci für Werder Bremen „kein Thema“!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 23. August 2022: Werder lehnt Anfrage für Rapp ab +++

FCK-Anfrage abgelehnt: Nicolai Rapp will bei Werder Bremen bleiben!

Verlässt er doch noch den SV Werder Bremen? Es kommt Bewegung in einen Leih-Transfer von Nick Woltemade!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 22. August 2022: Kruse-Rückkehr offenbar vom Tisch +++

Rückkehr von Max Kruse zum SV Werder Bremen offenbar vom Tisch!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 21. August 2022: Werder-Boss Filbry schließt Kruse-Rückkehr nahezu aus +++

Rückkehr von Max Kruse? Werder-Bremen-Boss Klaus Filbry: „Das sehe ich nicht!“

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 17. August 2022: Fritz glaubt nicht an Schmidt-Abschied +++

Talent Abdenego Nankishi wird verliehen!

Passiert beim SV Werder Bremen in Sachen Transfers wirklich nichts mehr? Das sagt Clemens Fritz!

Clemens Fritz glaubt nicht an Abschied: Niklas Schmidt braucht bei Werder Bremen einmal mehr viel Geduld!

Gespräche angekündigt: Anthony Jung soll seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängern!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 15. August 2022: Kruse-Rückkehr nach Bremen eher unwahrscheinlich +++

Gespräche über Leihe: Wechselt Werder-Bremen-Talent Nick Woltemade doch?

Clemens Fritz hält Abschied von Max Kruse aus Wolfsburg für möglich - Rückkehr zu Werder Bremen wohl ausgeschlossen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 14. August 2022: Leonid Mina kommt +++

Probespieler verpflichtet: Leonid Mina wechselt zu Werder Bremen - und trifft direkt beim U19-Debüt!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 4. August 2022 +++

Clemens Fritz verrät: Werder Bremen hat sich mit einer Rückholaktion von Ex-Kapitän Max Kruse beschäftigt!

Der SV Werder Bremen auf einem Abstiegsplatz: Die Marktwerte aller 18 Bundesliga-Clubs im Vergleich!

Wenn das Budget noch nicht passt: Werder Bremens Sportchef Frank Baumann muss Gehälter einsparen und hält Neuzugänge für ausgeschlossen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 2. August 2022: Ex-Bremer Anthony Ujah wechselt zu Eintracht Braunschweig +++

Neuer Club für einen Ex-Bremer: Anthony Ujah wechselt ablösefrei von Union Berlin zu Zweitligist Eintracht Braunschweig, wo er einen Vertrag bis Sommer 2023 erhält – mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Das gaben die Braunschweiger am Dienstag bekannt. Beim Zweitliga-Aufsteiger trifft er im Sturm in Luc Ihorst auf einen weiteren Ex-Spieler des SV Werder Bremen.

„Ich freue mich sehr, künftig ein Teil der Eintracht zu sein. Ich kenne die 2. Bundesliga und werde versuchen, mit meiner Erfahrung der Mannschaft zu helfen. Ich habe am Sonntag beim Pokalspiel am Flughafen in Nigeria mitgefiebert und mich riesig für das Team gefreut. Am Ende wollen wir gemeinsam den Klassenerhalt feiern, dafür werde ich alles investieren“, wird Neuzugang Anthony Ujah in einer Mitteilung von Eintracht Braunschweig zitiert.

Ujah trug in der Saison 2015/2016 das Trikot von Werder Bremen, ehe der heute 31-jährige Stürmer im Sommer 2016 für 11,5 Millionen Euro nach China zum Liaoning FC verkauft wurde. Der Ex-Bremer verfügt über die Erfahrung von 136 Bundesliga-Spielen (32 Tore) und 62 Einsätzen (24 Tore) in der 2. Liga für Köln, Mainz, Werder und Union. In Braunschweig soll er nun dabei helfen, die Torflaute (bislang erzielte die Eintracht in zwei Spielen noch keinen Treffer) in Liga zwei zu beenden.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 30. Juli 2022: Zeichen an Nick Woltemade +++

Extra-Schicht statt Abschlusstraining: Deutliches Transfer-Zeichen an Werder Bremens Talent Nick Woltemade!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 29. Juli 2022: Neuzugang Lee Buchanan kostet Geld +++

Der SV Werder Bremen muss nun doch für Neuzugang Lee Buchanan zahlen, aber keine Ablösesumme!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 27. Juli 2022: Benjamin Goller darf wohl bleiben +++

Verzwickte Lage nach der Verletzung, aber Benjamin Goller darf wohl bei Werder Bremen bleiben!

Wieder 2. Liga: Nach dem geplatztem Transfer zu Werder Bremen wird Sarpreet Singh erneut an Jahn Regensburg verliehen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 25. Juli 2022: Frank Baumann schließt sogar Leihen aus +++

Schluss für diesen Sommer?! Keine Transfers mehr bei Werder Bremen - Frank Baumann schließt sogar Leihen aus!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 23. Juli 2022: Kommt doch noch ein Sechser?+++

Eigentlich ist Ole Werner mit seinem Kader beim SV Werder Bremen zufrieden – eigentlich. Denn der Coach hat nun angedeutet, dass die Bremer vielleicht doch noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 18. Juli 2022: Oliver Abildgaard kein Thema +++

Dieses Gerücht hatte keine lange Halbwertszeit: Oliver Abildgaard von Rubin Kasan ist nach Informationen der DeichStube kein Thema beim SV Werder Bremen. Der bekannte Sportjournalist Fabrizio Romano hatte die Grün-Weißen mit dem 26-jährigen dänischen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, doch die Spur nach Russland ist kalt.

Transfer des Talents? Will Werder Bremen Nick Woltemade verkaufen?

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 18. Juli 2022: Interesse an Oliver Abildgaard? +++

Eigentlich sind die Kader-Planungen für die nächste Saison beim SV Werder Bremen bereits abgeschlossen, doch zu einem besonderen Schnäppchen würde Sportchef Frank Baumann wohl nicht Nein sagen. Und an einem solchen könnten die Grün-Weißen womöglich schon arbeiten. Wie der bekannte Sportjournalist Fabrizio Romano berichtet, hat Werder Interesse an Oliver Abildgaard von Rubin Kasan.

Der 26-jährige Däne Abildgaard ist Sechser und bekleidet damit die Position, auf der die Bremer am ehesten noch Bedarf haben. Und das Beste: Trotz eines Marktwerts von sieben Millionen Euro wäre er offenbar ablösefrei zu haben – zumindest für ein Jahr. Das liegt an einer besonderen Regelung des Fußball-Weltverbands Fifa. Wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine dürfen ausländische Spieler in Russland bis zum 30. Juni 2023 ihren Vertrag einseitig aussetzen und zumindest für das eine Jahr wechseln.

Werder Bremen-Transfers: Oliver Abildgaard laut Fabrizio Romano ein Thema beim SVW - aber es gibt Konkurrenz

Kleines Problem für Werder Bremen: Laut Fabrizio Romano, der in einer Instagram-Story darüber berichtet, sind noch weitere Clubs an Oliver Abildgaard dran, namentlich nennt der Transfer-Experte Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest und den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua. Abildgaard war 2020 für zwei Millionen Euro vom dänischen Club Aalborg BK zu Rubin Kasan gewechselt. Seitdem lief der defensive Mittelfeldspieler 62 Mal für die Russen auf (ein Tor). Im November 2020 bestritt der 1,92-Meter-Mann sein bisher einziges Länderspiel für Dänemark.

Oliver Abilgaard wäre nach Jens Stage der zweite dänische Mittelfeldspieler, den Werder Bremen diesen Sommer holt. Stage kam für vier Millionen Euro vom FC Kopenhagen. Während Stage eher auf der Achter-Position als im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, ist Abildgaard eher Sechser als Achter. Beide Spieler kennen sich bereits aus der dänischen U21-Nationalmannschaft. Kurios: Im Winter soll sich Werders Bundesliga-Konkurrent FC Augsburg vergeblich um Oliver Abildgaard bemüht haben, nachdem die Fuggerstädter Jens Stage nicht bekamen. Wechselt nach dem einen Dänen nun auch der andere zu Werder Bremen? (han)

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 17. Juli 2022: Niclas Füllkrug verlängert Vertrag +++

Jetzt ist es offiziell: Niclas Füllkrug verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer News und Gerüchte vom 16. Juli 2022: Werder testet Griechen-Talent +++

Der SV Werder Bremen testet ein griechisches Sturm-Talent! Wechselt Leonid Mina von PAS Giannina an die Weser?

+++ Werder Bremen-Transfer News und Gerüchte vom 15. Juli 2022: Werder prüfte Wechsel von Max Kruse +++

Hier gibt es alle Stimmen und Details zum perfekten Wechsel von Mitchell Weiser!

Jetzt hat es doch noch geklappt: Der Transfer von Mitchell Weiser zu Werder Bremen ist perfekt!

Weiter Werder Bremen statt Premier League: Warum Jiri Pavlenka nicht mehr nach England wechseln will!

Wegen „Kohfeldt-Klausel“: Werder Bremen prüfte Transfer von Max Kruse!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 13. Juli 2022 +++

Clemens Fritz erklärt: Kaufen statt leihen - warum Werder Bremen die Einkaufspolitik geändert hat!

Fast fix: Neuer Vertrag für Niclas Füllkrug bei Werder Bremen - Clemens Fritz kündigt Vollzug an!

Die Tür ist noch nicht ganz zu, aber: Werder Bremen wartet nicht mehr auf Mitchell Weiser!

News von einem Ehemaligen: Ex-Werder-Star Mesut Özil verlässt Fenerbahce Istanbul offiziell - und wechselt wohl zum Erdogan-Club!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 12. Juli 2022: Ex-Werder-Leihgabe Weiser trennt sich von seinem Berater +++

Trotz sportlich schwieriger Situation bei Werder Bremen: Nick Woltemade will nicht wechseln, sondern sich durchbeißen!

Ex-Werder-Jugendspieler und -Bochum-Profi Herbert Bockhorn hält sich bei Werder Bremen fit - und würde gerne bleiben! Aber ein Transfer ist unwahrscheinlich!

Zukunft weiter unklar: Ex-Werder-Bremen-Leihgabe Mitchell Weiser trennt sich von seinem Berater!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 11. Juli 2022: Ex-Werder-Profi Augustinsson per Leihe zu Aston Villa +++

Nächster Vereinswechsel: Ein Jahr nach seinem Transfer von Werder Bremen zum FC Sevilla wechselt der 28-Jährige auf Leihbasis zu Aston Villa!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 10. Juli 2022: Jason Knight ein Thema bei Werder? +++

Hat der SV Werder Bremen den irischen Nationalspieler Jason Knight auf dem Zettel? Das berichtet zumindest die englische Boulevardzeitung „The Sun“. Demnach sei Werder an einer Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers von Derby County interessiert. Allerdings sei der englische Drittligist, von dem sich Werder zuletzt Lee Buchanan ablösefrei geschnappt hat, nicht bereit, seinen Spieler für kleines Geld ziehen zu lassen. Im Gegenteil: Laut „The Sun“ wolle sich Derby County nur „große Angebote“ anhören. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von mindestens 8 Millionen Euro. Jason Knight steht bei den „Rams“ noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag, sein Marktwert wird von „Transfermarkt.de“ auf 5 Millionen Euro taxiert.

Der SV Werder Bremen dürfte nach der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Jens Stage (kam für 4 Millionen Euro vom FC Kopenhagen) wirtschaftlich aber kaum in der Lage sein, einen solchen Transfer zu stemmen. „Es ist ähnlich wie vor einem Jahr: Wir können eigentlich auch jetzt nur ablösefreie Spieler verpflichten“, hatte Sportchef Frank Baumann kürzlich im Gespräch mit der DeichStube erklärt. Die Verpflichtung von Stage sei eine Ausnahme gewesen: „Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Spieler zu bekommen, der uns qualitativ verbessert und später vielleicht einen finanziellen Mehrwert erbringt, dann sind wir bereit und in der Lage, einmal so einen Transfer zu machen wie auch im vergangenen Jahr bei Marvin Ducksch.“ Dass Werder ein zweites Mal viel Geld für einen Neuzugang in die Hand nehmen kann, ist demzufolge sehr unwahrscheinlich. (tst)

Werder Bremen und der Transfermarkt - Manager Frank Baumann will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein: „Es kann immer etwas Außergewöhnliches passieren“

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 9. Juli 2022: Füllkrug kündigt Vertragsverlängerung an +++

Klare Ansage: Niclas Füllkrug kündigt Vertragsverlängerung bei Werder Bremen an und will gerne Kapitän werden!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 8. Juli 2022: Kyu-hyun Park vor Leih-Wechsel +++

Kyu-hyun Park spielt in den Planungen des SV Werder Bremen für die kommende Bundesliga-Saison keine Rolle. Jetzt steht der Verteidiger unmittelbar vor einer Leihe in die 3. Liga!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 7. Juli 2022: Simon Straudi-Wechsel fix! Mitchell Weiser in Leverkusen außen vor +++

Neuer Club für Simon Straudi: Der Rechtsverteidiger wechselt vom SV Werder Bremen zum SK Austria Klagenfurt nach Österreich!

Rückkehr möglich? Bayer 04 Leverkusen gibt Mitchell Weiser keine Rückennummer - die Tür für einen Wechsel zu Werder Bremen ist noch nicht zu!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 6. Juli 2022: Milos Veljkovic verzichtet auf Geld +++

Neuer Vertrag statt Wechsel: Für Werder Bremen verzichtet Milos Veljkovic auf Geld - jetzt schielt er auf die Kapitänsbinde!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 5. Juli 2022: Niclas Füllkrug-Vertragsverlängerung hakt noch +++

Offizielle Vorstellung: Lee Buchanan erklärt seinen Wechsel zu Werder Bremen schwärmt von Förderer Wayne Rooney!

Gespräche, aber noch keine Einigung: Woran hakt die Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen?

Neue Aufgabe für Ex-Profi: Ehemaliger Werder-Bremen-Stürmer Hugo Almeida wird Co-Trainer im Iran!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 4. Juli 2022: Lee Buchanan-Wechsel fix +++

Ungewöhnlich früh schon viele personelle Fragezeichen beseitigt: Werder Bremen schafft schnell neue Werte - eine Transfer-Analyse!

Medizincheck bestanden, Tinte unterm Vertrag trocken: Der Transfer von Lee Buchanan zum SV Werder Bremen ist fix!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 3. Juli 2022: Lee Buchanan kommt +++

Fast perfekt: Lee Buchanan schaut schon bei Werder Bremen zu, der ablösefreie Transfer steht bevor!

Lange hat es gedauert, nun das Happy End: Lee Buchanan darf jetzt doch zum SV Werder Bremen wechseln, der Medizincheck steht bevor!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 2. Juli 2022: Schwierige Rechtsverteidiger-Suche +++

Nach dem gescheiterten Wechsel von Mitchell Weiser: So läuft bei Werder Bremen die schwierige Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 1. Juli 2022: Marco Friedl verlängert Vertrag+++

Jetzt ist es offiziell: Marco Friedl hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert!

Nun hat sich Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes über die Gründe des geplatzten Wechsels von Mitchell Weiser zu Werder Bremen geäußert!

Irgendwie ja auch ein Neuzugang: Das neue Werder-Heim-Trikot ist da!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 30. Juni 2022: Oliver Burke fix! Rotterdam testet Luca Plogmann und Tim van de Schepop +++

Schlechte Nachrichten: Der Wechsel von Mitchell Weiser zu Werder Bremen ist wohl geplatzt - der Club sieht sich nach Alternativen um!

Werders Transfer-Plan: Frank Baumann fehlen nur noch Außenverteidiger!

Deal in trockenen Tüchern: Oliver Burke wechselt von Sheffield United zu Werder Bremen - das sagt der Neuzugang!

Neuer Club gefunden: Thore Jacobsen wechselt von Werder Bremen zur SV Elversberg!

Zwei Ex-Bremer im Training: Eredivisie-Aufsteiger Excelsior Rotterdam testet Luca Plogmann und Tim van de Schepop!

Wechsel in die 3. Liga? Hat der VfB Oldenburg Interesse an Ex-Werder-Torwart Sebastian Mielitz?

Neuer Club für Ex-Werder-Kapitän: Ömer Toprak wechselt zu Antalyaspor und folgt den Rufen von Nuri Sahin!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 29. Juni 2022: Jens Stage und Oliver Burke wechseln zu Werder! +++

Bei der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler soll der SV Werder Bremen dem israelischen TV-Sender „Sport 5“ zufolge auf Mohammad Abu Fani von Maccabi Haifa aufmerksam geworden sein. Demnach sei eine Reihe von Bundesliga-Clubs an dem israelischen Nationalspieler interessiert: Neben Werder sollen auch Eintracht Frankfurt, der VfL Bochum und Union Berlin ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben.

Beim Club aus dem Norden des Landes ist Abu Fani in der Zentrale unangefochtener Stammspieler. 44 Pflichtspiele bestritt der nur 1,64 Meter große Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend und kam dabei unter anderem auch in der Europa League als Sechser, Achter und Zehner zum Einsatz. Insgesamt brachte es Mohammed Abu Fani in der abgelaufenen Saison auf 12 Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Assists). In Haifa besitzt das Maccabi-Eigengewächs noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Trotz der längeren Vertragslaufzeit soll Maccabi bereits ab 1,5 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit sein.

Ein Spieler fürs Zentrum: Werder Bremen verpflichtet Jens Stage für vier Millionen Euro!

Neuer Club für Angreifer: Kebba Badjie wechselt von Werder Bremen zum VfB Oldenburg!

Vierter Neuzugang: Werder Bremen verpflichtet Jens Stage vom FC Kopenhagen!

Jetzt kommt auch ein neuer Stürmer: Werder Bremen verpflichtet Oliver Burke von Sheffield United!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 28. Juni 2022: Interesse an Jean-Paul Boëtius +++

Führt die Spur nach Mainz? Werder Bremen hat Interesse an Jean-Paul Boëtius - das bestätigt dessen Berater!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 27. Juni 2022: Ilia Gruev verlängert seinen Vertrag +++

Der SV Werder Bremen will Mitchell Weiser nach dessen erfolgreicher Ausleihe fest verpflichten. Noch gibt es keine Einigung mit Bayer Leverkusen, aber Weiser hofft auf einen Blitz-Transfer zum SVW!

Jetzt ist es offiziell: Ex-Werder-Wunschspieler Daniel-Kofi Kyereh wechselt zur Bundesliga-Konkurrenz und schließt sich dem SC Freiburg an!

Sechser Ilia Gruev hat am Montag über seine Vertragsverlängerung bei Werder Bremen und Angebote von anderen Clubs gesprochen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 26. Juni 2022: Ilia Gruev verlängert seinen Vertrag +++

Trainer Ole Werner fordert Neuzugänge für Werder Bremen, Sportchef Frank Baumann will bald welche liefern!

Der SV Werder Bremen wartet weiter auf Neuzugänge, dafür hat jetzt Sechser Ilia Gruev seinen Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 25. Juni 2022: Bewegung bei Lee-Buchanan-Transfer? +++

Transfer-News: Trainer Wayne Rooney hat bei Derby County hingeschmissen! Wechselt Lee Buchanan jetzt zum SV Werder Bremen?

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 24. Juni 2022: Engelhardt-Leihe nach Freiburg ist fix +++

Erneute Leihe fix: Werder-Bremen-Talent Yannik Engelhardt spielt auch in der kommenden Saison für den SC Freiburg II!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 23. Juni 2022: Werner hofft auf Weiser-Rückkehr +++

Weiter Interesse am Rechtsverteidiger: Ole Werner hofft auf einen Transfer von Mitchell Weiser - doch Werder Bremen hat auch Alternativen im Blick!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 22. Juni 2022: Nankishi soll verlängern - Werner wünscht ich neue Spieler ++++++

Talent Abdenego Nankishi soll seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängern.

Rückkehr an die Weser: Kevin Schindler wird Co-Trainer bei der U19 von Werder Bremen!

„Es ist klar, dass wir noch etwas machen müssen“: Werder-Bremen-Trainer Ole Werner wünscht sich neue Spieler!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 21. Juni 2022: Ex-Werder-Profi Johannes Eggestein wechselt zu St. Pauli +++

Abenteuer in Belgien beendet: Ex-Werder-Bremen-Profi Johannes Eggestein wechselt zum FC St. Pauli!

Begehrter Lee Buchanan: Werder Bremen kriegt Konkurrenz beim Linksverteidiger von Derby County!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 20. Juni 2022: Bleibt Benjamin Goller doch beim SV Werder? +++

Kein Wechsel? Benjamin Goller bleibt womöglich doch beim SV Werder Bremen?

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 19. Juni 2022: Weiser-Wechsel zu Werder stockt - Fritz bedauert geplatzten Kyereh-Transfer +++

Lösung gesucht: Mitchell Weiser fehlt beim Trainingsauftakt - Werder Bremen hofft weiter auf den Transfer!

Transfer geplatzt: Clemens Fritz bedauert, dass Daniel-Kofi Kyereh nicht zu Werder Bremen wechselt!

Urlaub machen, abschalten, wiederkommen - Vertrag verlängern? Werder Bremen und die Personalie Marco Friedl!

„Wir werden die Gespräche aufnehmen“: Werder Bremen möchte mit Niclas Füllkrug verlängern!

Mit Plan B in den Heuhaufen: Nach den geplatzten Transfers von Singh und Kyereh bastelt Werder Bremen an anderen Lösungen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 17. Juni 2022: Daniel-Kofi Kyereh wohl zum SC Freiburg - Lars Lukas Mai vor Wechsel +++

Königstransfer klappt nicht: Schlecht für Werder Bremen! Daniel-Kofi Kyereh wechselt wohl zum SC Freiburg!

Es geht nicht mehr zurück zum FC Bayern München: Ex-Werder-Bremen-Leihspieler Lars Lukas Mai vor Wechsel in die Schweiz!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 16. Juni 2022: Vorzeitiger Wechsel von Fabio Chiarodia? +++

Ausstiegsklausel und Wechselfrist im Vertrag: Werder Bremen droht ein vorzeitiger Fabio-Chiarodia-Wechsel - aber erst wieder ab nächstem Jahr!

Größtes Plus für Marco Friedl: Es gibt neue Marktwerte für die Spieler von Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 15. Juni 2022: Jan-Niklas Beste verlässt Werder - wird Alexander Nouri neuer Trainer bei iranischem Club? +++

Offensivspieler verlässt Werder Bremen: Jan-Niklas Beste wechselt zum 1. FC Heidenheim!

Nächste Station für Ex-Werder-Bremen-Coach? Alexander Nouri als Trainer für iranischen Club Esteghlal im Gespräch!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 14. Juni 2022: Milot Rashica will wohl zurück nach Deutschland +++

Nach nur einer Saison bei Norwich City könnte Milot Rashicas Zeit in England schon wieder abgelaufen sein. Wie „Sky“ berichtet, soll der ehemalige Stürmer des SV Werder Bremen seine Zukunft wieder in Deutschland sehen. Bei welchem Club der 25-Jährige landen könnte, ist bisher nicht bekannt. Ein Wechsel zu Schalke 04, wie in Rashicas Heimat Kosovo spekuliert wird, sei dem Bericht zufolge kein Thema. Rashica war vergangene Saison mit Norwich aus der Premier League abgestiegen, dem Angreifer gelang in 31 Liga-Spielen gerade mal ein Tor.

Wer kommt zurück, wer geht weg? Die neun Leihspieler von Werder Bremen im Check!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 13. Juni 2022: Werder will Chiarodia nicht verkaufen +++

Wie „Sky“ kürzlich berichtete, ist Bayer 04 Leverkusen an einer Verpflichtung von Fabio Chiarodia interessiert, doch der SV Werder Bremen will das 17-jährige Abwehr-Talent nicht ziehen lassen. „Wir planen mit ihm. Es gibt kein Gedankenspiel, ihn abzugeben“, wird Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz auf Twitter von der „Bild“ zitiert. Chiarodia hatte seinen Vertrag bei den Grün-Weißen im Oktober des letzten Jahres langfristig verlängert.

Doch keine schnelle Einigung: Ping-Pong um Poker um Mitchell Weiser- und Konkurrenz für Werder Bremen!

Im Transfer-Fall Lee Buchanan geht für Werder Bremen das Warten weiter, doch jetzt erhöht der Ligaverband den Druck auf Derby County!

Wird Daniel-Kofi Kyereh zu teuer für Werder Bremen? Auch Stuttgart und Mainz sind dran, aber Werder ist weiter im Transfer-Rennen!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 12. Juni 2022: Werder nimmt Abstand von Sarpreet-Singh-Wechsel +++

Doch kein Wechsel: Werder Bremen nimmt Abstand von Transfer von Sarpreet Singh!

Keine Rückkehr zu Werder: Luc Ihorst wechselt fest zu Eintracht Braunschweig!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 11. Juni 2022: Werder soll Julien Ngoy auf dem Zettel haben - Leverkusen mit Interesse an Chiarodia? +++

In Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug verfügt der SV Werder Bremen über zwei ausgezeichnete Stürmer, zudem haben die Grün-Weißen in Eren Dinkci und Nick Woltemade noch zwei talentierte Nachwuchsangreifer im Kader. Trotzdem sind die Bremer auf der Suche nach einem Backup-Torjäger - und sollen jetzt fündig geworden sein. Wie das belgische Portal „Voetbalkrant“ berichtet, soll Werder an Julien Ngoy interessiert sein. Der 25-Jährige spielt derzeit für KAS Eupen in der belgischen Jupiler Pro League und traf in der abgelaufenen Saison in 24 Ligaeinsätzen vier Mal. Ngoys Vertrag läuft Ende Juni aus, der Stürmer, der vor zwei Jahren für die U23 des englischen Clubs Stoke City spielte und dann nach Eupen wechselte, ist somit ablösefrei. Laut dem Branchenportal „Transfermarkt.de“ hat er einen Marktwert von 900.000 Euro. Neben Werder sollen laut dem belgischen Portal auch Schalke 04 und der HSV sowie Kasimpasa und Adana Demirspor (Türkei), Partizan Belgrad (Serbien) und Legia Warschau (Polen) an einem Transfer interessiert sein.

Unterdessen avancierte Fabio Chiarodia in der vergangenen Saison mit 16 Jahren und 188 Tagen zum jüngsten Profi-Debütanten in der Geschichte des SV Werder Bremen. Der Innenverteidiger kam im Dezember 2021 zu einem einminütigen Einsatz beim 3:2-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg und half mit, den Sieg über die Ziellinie zu retten. Bereits zwei Monate zuvor, im Oktober, verlängerte der inzwischen 17-Jährige seinen Vertrag bei Werder langfristig. Chiarodia zähle in seinem Jahrgang zu den größten Talenten Europas, hatte Frank Baumann damals gesagt. Nun könnte jedoch der Verlust des italienischen U17-Nationalspielers drohen: Nach Sky-Informationen streckt Bayer 04 Leverkusen seine Fühler nach dem Abwehrtalent aus. Bei der Werkself soll sich Fabio Chiarodia hinter der etablierten Defensive in Ruhe auf höchstem Niveau weiterentwickeln - Ähnliches hat allerdings auch Werder in Bremen mit dem Linksfuß vor, der in der neuen Saison fest als Back-up hinter Marco Friedl eingeplant ist, was einen Transfer unwahrscheinlich erscheinen lässt. Der Marktwert von Chiarodia wird von „Transfermarkt.de“ auf 500.000 Euro geschätzt. (nag)

Endgültig fix: Milos Veljkovic verlängert seinen Vertrag beim SV Werder Bremen bis 2025!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 10. Juni 2022: Interesse an Daniel-Kofi Kyereh - Anfragen für Johan Mina +++

Die ewige Sechser-Frage: Daten-Experten erklären, wen Werder Bremen fürs defensive Mittelfeld verpflichten könnte - fünf passende Kandidaten!

Noch ein Offensivspieler im Anflug? Werder Bremen bemüht sich um Daniel-Kofi Kyereh vom FC St. Pauli!

Ein früherer Star hängt die Schuhe an den Nagel: Ex-Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic beendet seine aktive Karriere!

Wie geht es für Johan Mina weiter? Das ist der Plan mit Werder-Bremen-Talent!

Leih-Club gefunden: Werder-Bremen-Profi Oscar Schönfelder wechselt zu Jahn Regensburg!

Neuer Club für Markus Anfang: Der Ex-Trainer von Werder Bremen wird neuer Chefcoach bei Dynamo Dresden!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 9. Juni 2022: VfB Oldenburg soll Interesse an Werder-Talent haben +++

Eine erfolgreiche Saison hat Kebba Badjie wahrlich nicht hinter sich gebracht. Der 22-jährige Offensivspieler des SV Werder Bremen war in der abgelaufenen Spielzeit an den Halleschen FC ausgeliehen, konnte sich beim Drittligisten aber nicht durchsetzen und wurde kurz vor dem Saisonende aufgrund einiger Undiszipliniertheiten sogar vom Verein suspendiert. Die Leihe wurde vorzeitig beendet. Seitdem hält sich Badjie beim Regionalliga-Team des SV Werder fit. Zuvor war ihm in 15 Einsätzen beim HFC, davon sieben Mal in der Startelf, lediglich eine Torvorlage gelungen. Dennoch soll sich jetzt der Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg mit einem Transfer des Gambiers beschäftigen. Das berichtet der „kicker“.

Hintergrund des Interesses könnte VfB-Trainer Dario Fossi sein, der bereits in der Saison 2018/19 mit Kebba Badjie beim Stadtrivalen VfL Oldenburg zusammenarbeitete. Der Vertrag des Angreifers, der laut dem Portal „Transfermarkt.de“ einen Marktwert in Höhe von 125.000 Euro hat, läuft bei Werder Bremen im Juni 2023 aus. Badjie war im Sommer 2019 an die Weser gewechselt und zwei Jahre lang für die Bremer U23 in der Regionalliga Nord zum Einsatz gekommen (25 Tore, acht Vorlagen), ehe er nach Halle ausgeliehen wurde. (nag)

Neuzugang für die U23: Jannic Ehlers wechselt aus Holstein Kiels U19 zu Werder Bremen!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 8. Juni 2022: Sarpreet Singh kurz vor Werder-Wechsel +++

Klaus Filbry hat einen Offensivmann angekündigt, jetzt naht Vollzug: Werder-Bremen kurz vor Verpflichtung von Sarpreet Singh!

Transfer-Gerücht: Der SV Werder Bremen soll an einer Verpflichtung von Sargis Adamyan von der TSG 1899 Hoffenheim interessiert sein!

„Seine Entscheidung steht fest“: Berater von Werder-Bremen-Stürmer Marvin Ducksch schließt Wechsel aus!

Erneute Ausleihe: Werder-Bremen-Talent Yannik Engelhardt spielt auch in der kommenden Saison für den SC Freiburg II!

+++ Werder Bremen: Transfer-News und Gerüchte vom 7. Juni 2022 +++

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag von U23-Talent Jakob Löpping verlängert - das teilten die Bremer am Dienstagnachmittag mit. „Wir freuen uns, dass Jakob sich dazu entschieden hat, weiter das Werder-Trikot zu tragen“, wird Björn Schierenbeck, Direktor des Leistungszentrums, in einer Mitteilung des SV Werder zitiert. Mit der bisherigen Entwicklung des 18-jährigen Mittelfeldspielers sei er sehr zufrieden: „Er hat als U19-Spieler schon in der U23 gespielt und da bereits sein Potenzial zeigen können. Wir hoffen, dass er da anknüpft.“ Löpping selbst über seine Vertragsverlängerung: „Ich möchte bei Werder den nächsten Schritt machen. Es ist hier sehr familiär und für mich optimal, um sich weiterzuentwickeln.“ Löpping war 2019 vom FC Luzern in die U17 des SV Werder Bremen gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er auf 21 Einsätze für die U23 in der Regionalliga Nord.

Verleiht Werder Bremen Talent Nick Woltemade etwa doch noch?

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 6. Juni 2022: Werder verhandelte mit Trainer Alfred Schreuder! +++

Die Trainer-Verpflichtung Ole Werner im November 2021 hat sich für Werder Bremen als absoluter Glücksgriff erwiesen! Doch fast wäre es ganz anders gekommen: Denn die Bremer verhandelten offenbar mit Ajax-Coach Alfred Schreuder!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 4. Juni 2022: Türkischer Erstligist will Zetterer - Wechselt Toprak zum Sahin-Club? +++

Als neue Nummer eins: Türkischer Erstligist will Werder Bremen-Keeper Michael Zetterer verpflichten!

Wechsel in die Türkei? Antalyaspor-Trainer Nuri Sahin ist heiß auf Ömer Toprak!

Eine Story aus dem Nachwuchsbereich: Talent Sascha Tkatschenko flüchtet vor dem Krieg aus der Ukraine - und wechselt jetzt zu Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 3. Juni 2022: Hofft Werder auf Daniel Kofi-Kyereh-Transfer? - Ömer Toprak geht! +++

Bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive hat der SV Werder Bremen auch ein Auge auf St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh geworfen. Das geht aus entsprechenden Medienberichten der „Bild“ und des „Hamburger Abendblatt“ hervor. Allerdings steht der ghanaische Nationalspieler noch bis 2023 bei den „Kiezkickern“ unter Vertrag und ist nach einer sehr starken Saison obendrein ein äußerst gefragter Spieler. Für einen Transfer wird also eine Ablösesumme fällig. Trotzdem sollen allein in der Bundesliga auch der SC Freiburg, Union Berlin und Borussia Mönchengladbach stark an den Diensten des 26-Jährigen interessiert sein - was die Chancen der Grün-Weißen auf eine Verpflichtung Kyerehs erheblich schmälert und vergleichsweise gering erscheinen lässt.

Mit seiner Bilanz von 12 Toren und zehn Assists zählte der variabel einsetzbare Daniel-Kofi Kyereh zu den stärksten Offensivspielern der 2. Bundesliga. Dass der quirlige und technisch starke Kyereh, dessen Marktwert das Branchenportal transfermarkt.de auf 3 Millionen Euro schätzt, in der kommenden Saison erneut für den FC St. Pauli aufläuft, gilt als so gut wie ausgeschlossen. Aktuell weilt Kyereh bei der ghanaischen Nationalmannschaft. Dort stehen die Quali-Spiele für den Afrika Cup 2023 auf dem Plan. In den kommenden Wochen dürfte sich die Zukunft des Offensivspielers final klären.

Es bahnt sich eine spektakuläre Rückkehr an: Ex-Werder-Coach Markus Anfang soll unmittelbar vor einem Trainer-Comeback bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden stehen!

Jetzt ist es offiziell: Ömer Toprak und der SV Werder Bremen gehen ab sofort getrennte Wege. Der Kapitän und der Bundesliga-Aufsteiger konnten sich finanziell nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 2. Juni 2022: Werder-Talent Halbouni wechselt nach Magdeburg +++

Neuzugänge, Abgänge, Vertragsverlängerungen: So bastelt Werder Bremen den Kader für die Bundesliga - die Pläne für die einzelnen Positionen!

„Trauen ihm Schritt in die 2. Liga zu“: Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verpflichtet Werder-Bremen-Talent Belal Halbouni!

Ein anderer Nachwuchsspieler bleibt bei der U23: Marc Schröder verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 1. Juni 2022: Gerücht um Linksverteidiger aus der Eredivisie +++

Nach dem Aufstieg bastelt der SV Werder Bremen fleißig an seinem Kader für die Bundesliga-Saison 2022/23. Auf der Agenda der Grün-Weißen steht unter anderem die Verpflichtung eines Linksverteidigers. Nach Informationen der DeichStube hat Werder dafür vor allem den Engländer Lee Buchanan von Championship-Absteiger Derby County im Visier. „Sky“ bringt jetzt einen weiteren möglichen Kandidaten ins Spiel: Derrick Köhn. Der 23-jährige Flügelspieler absolvierte in der vergangenen Saison 31 Spiele für Willem ll Tilburg in der Eredivisie, will den Verein nach dem Abstieg in die zweite niederländische Liga aber dem Vernehmen nach verlassen. Vor seinem Wechsel in die Niederlande spielte der gebürtige Hamburger und langjährige Jugendspieler des HSV in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Mit der U23 des deutschen Rekordmeisters feierte er die Drittliga-Meisterschaft 2020. Köhns Vertrag bei Willem II läuft noch bis Sommer 2023. Den Marktwert des pfeilschnellen Linksverteidigers beziffert das Branchenportal „Transfermarkt.de“ auf 650.000 Euro.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 31. Mai 2022: Keine Werder-Zukunft für Jan-Niklas Beste und Benjamin Goller +++

Ein Leihspieler-Duo wird nach Informationen der DeichStube keine Rolle mehr bei Werder Bremen spielen: Der Bundesliga-Aufsteiger plant, sich im Sommer sowohl von Benjamin Goller als auch von Jan-Niklas Beste endgültig zu trennen.

Die neue Abwehr wird geplant: Marco Friedl soll bleiben und seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängern - aber wer muss gehen: Ömer Toprak oder Milos Veljkovic?

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 30. Mai 2022: Wechselt Lee Buchanan? - Transferfenster um einen Tag verlängert +++

Das ist eine ganz heiße Spur: Nächster Transfer im Anflug? Werder Bremen offenbar heiß auf Lee Buchanan!

Das dürfte Sportchef Frank Baumann freuen: Werder Bremen und die anderen Bundesligisten bekommen mehr Zeit für Transfers - das Transferfenster wird um einen Tag verlängert!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 28. Mai 2022: Werder verpflichtet Niklas Stark von Hertha BSC +++

Transfer-Coup: Werder Bremen verpflichtet Niklas Stark ablösefrei von Hertha BSC!

Talent wechselt nach Polen: Legia Warschau zieht die Kaufoption und verpflichtet Werder-Bremen-Talent Maik Nawrocki!

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 27. Mai 2022: Werder jagt Niklas Stark, laszlo Benes kein Thema +++

Der SV Werder Bremen ist an Niklas Stark von Hertha BSC dran, ein Transfer von Gladbachs Laszlo Benes ist indes kein Thema.

+++ Werder Bremen-Transfer-News und Gerüchte vom 26. Mai 2022 +++

Wechselt mit Niklas Stark von Hertha BSC der nächste Verteidiger zu Werder Bremen?

Niclas Füllkrug hat bei anderen Vereinen Transfer-Interesse geweckt, will aber beim SV Werder Bremen bleiben!

+++ Werder Bremen-Transfers und Gerüchte vom 25. Mai 2022: Will Werder Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach kaufen? +++

Nach dem Aufstieg bastelt der SV Werder Bremen fleißig an seinem Kader für die Bundesliga-Saison 2022/23. Die Grün-Weißen wollen dabei laut eigener Aussage mit Ausnahme der Torhüterposition auf allen Positionen Ausschau nach potenziellen Verstärkungen halten. Ein möglicher Neuzugang für das Mittelfeld könnte nun offenbar Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach sein. Laut einem Bericht der „Bild“ beschäftigen sich die Bremer intensiv mit dem 24-Jährigen und sollen ihr Interesse am Spieler bereits hinterlegt haben.

Bei den „Fohlen“ steht der slowakische Nationalspieler (sieben Spiele, ein Tor) noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag, kam in Mönchengladbach allerdings nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Bei Aufsteiger Werder Bremen könnte sich das ändern. Dort hätte Laszlo Benes durchaus Chancen auf einen Stammplatz, zudem fahnden die Bremer nach einem Spieler für die Mittelfeldzentrale. Beim anvisierten Transfer soll es sich nicht um eine Ausleihe handeln, sondern um einen festen Wechsel, heißt es. Eine mögliche Ablöse läge im Bereich von ein bis zwei Millionen Euro. Allerdings sollen sich auch andere Bundesliga-Clubs mit Benes, dessen Marktwert das Branchenportal „transfermarkt.de“ auf 3,5 Millionen Euro beziffert, beschäftigen. (mwi)

Und was ist eigentlich mit Johan Mina? Werder Bremen will das Top-Talent wieder verleihen!

Werder Bremen-Transfers und Gerüchte: Neuzugänge, Abgänge und Wechsel zur Saison 2022/2023

Die Spielzeit in der 2. Bundesliga ist vorbei, der SV Werder Bremen kehrt zur Saison 2022/2023 in die Fußball-Bundesliga zurück! Dafür wollen die Grün-Weißen den Kader verstärken, es sind einige Neuzugänge zu erwarten. Das Gerüst der Mannschaft, so ließ es Sportchef Frank Baumann bereits durchblicken, soll aber zusammenbleiben. Schließlich hat der Aufsteiger nach einigen Strapazen zu Beginn der Vorsaison zu sich gefunden, das Team legte seit der Übernahme von Trainer Ole Werner eine gute Leistung hin und krönte sie mit der Bundesliga-Rückkehr.

Dennoch braucht es Neuzugänge für die 1. Liga – gerade da auch Abgänge nicht ausgeschlossen werden können. Die Verträge der Innenverteidiger Ömer Toprak und Milos Veljkovic laufen aus, ihre Zukunft ist noch nicht geklärt. Für Leistungsträger wie Marco Friedl, Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug dürften außerdem Angebote auf den Tisch des SV Werder Bremen flattern. Wer bleibt, wer geht, wer kommt? Mit dem Transfer- und Transfergerüchte-Ticker der DeichStube seid Ihr immer auf dem Laufenden, was auf dem Transfermarkt passiert! Hier findet ihr alle News rund um Wechsel und auch die neuesten Gerüchte aus aller Welt.

Werder Bremen-Transfers: Amos Pieper und Dikeni Salifou erste Neuzugänge

Zwei Neuzugänge sind beim SV Werder Bremen bereits fix. Amos Pieper wechselt von Absteiger Arminia Bielefeld an die Weser, außerdem kommt Talent Dikeni Salifou aus der U19 des FC Augsburg. Klar ist außerdem bereits die Vertragsverlängerung mit Torwart Jiri Pavlenka. Erwartet wird bald die Einigung mit Bayer Leverkusen über die feste Verpflichtung von Mitchell Weiser. Nicht kommen wird indes Pascal Groß, der kurz davorsteht, bei Brighton and Hove Albion in der Premier League einen neuen Vertrag zu unterschreiben.



Einige Abgänge stehen ebenfalls schon fest: Die Leihen von Roger Assalé und Lars Lukas Mai sind ausgelaufen und werden nicht verlängert. Außerdem verlässt der dritte Torwart Luca Plogmann den Verein. Sein Vertrag läuft ebenso aus wie die Arbeitspapiere von Simon Straudi und Thore Jacobsen, die vornehmlich bei der U23 von Werder Bremen eingeplant waren. In der U23 steht ohnehin wieder ein Kader-Umbruch an, elf Spieler müssen nach aktuellem Stand im Sommer gehen. (han)