Winter-Transfers: Handlungsbedarf bei Werder Bremen immer klarer, aber Sturm-Soforthilfe nicht in Sicht

Bremen – Stürmer auf dem Winter-Transfermarkt gesucht! Auf dem Statistikbogen ist das Problem nicht zu erkennen. 13 Torschüsse sind dort für Werder Bremen im Spiel bei Fortuna Düsseldorf ausgewiesen. Das ist ein guter Mittelwert und kann so ziemlich alles bedeuten.

Der FC Augsburg zum Beispiel hat mit 13 Torschüssen drei Tore gegen Borussia Dortmund erzielt. Bayer Leverkusen brachte gegen den SC Paderborn gar nur zwölf Bälle auf des Gegners Tor, vier davon waren jedoch drin. Ganz anders Werder Bremen. 13 Torschüsse, aber wirklich gefährlich war eigentlich keiner. Und der Witz an der Geschichte: Das Tor des Tages entsprang nicht mal einem Torschuss, sondern resultierte aus einem Kopfball von Niklas Moisander, der als Ablage in die Mitte gedacht war, durch die Schulter von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier aber zum Siegtreffer wurde in einem Spiel, das ansonsten sehr viele Wesenszüge eines 0:0 hatte.

Werder Bremen sucht weiter nach Angreifer auf dem Transfermarkt

Ob es so ein „Murmeltor“ einfach mal gebraucht hätte, um Werder Bremen zurück in die Erfolgsspur zu bringen, wurde unter anderem Leo Bittencourt nach dem Spiel gefragt. Der Mittelfeldspieler nickte und sagte: „Genau! Das hatten wir in der Hinrunde leider nicht.“ Nein, die Hinrunde war zu Ende gegangen, ohne dass Werder in den letzten drei Spielen auch nur ein einziges Törchen erzielt hätte. Und noch weiter gefasst: Seit dem 3:2 beim VfL Wolfsburg am 13. Spieltag gelang den Bremern nur beim 1:6 bei Bayern München ein Treffer. Aus dieser Bilanz ein Bremer Sturmproblem abzuleiten, ist nur logisch. Das wurde auch gegen Fortuna Düsseldorf mit einer insgesamt harmlosen Offensivleistung bestätigt.

Aber obwohl Werder Bremen seit Wochen nach einem neuen Angreifer auf dem Transfermarkt sucht, scheint kein geeigneter Kandidat in Sicht. Nicht mal in den Gerüchteküchen tauchen Namen auf, die wenigstens ansatzweise sportlich sinnvoll und finanziell realisierbar erscheinen.

Werder Bremen: Transferfenster schließt Ende des Monats

Fragen nach dem Stand der Dinge beantwortet Sportchef Frank Baumann mit den üblichen Satzbauteilen wie „beobachten den Markt“, „muss uns wirklich besser machen“ oder „werden nichts aktionistisch tun“. Und so vergeht die Zeit, am Monatsende schließt das Transferfenster. Immerhin hat Aufsichtsratchef Marco Bode längst signalisiert, dass er ein gewisses finanzielles Wagnis durchwinken würde. Sein Gefühl sage ihm, dass die Chancen auf einen neuen Stürmer „fifty-fifty“ stehen würden, sagte er gegenüber „Radio Bremen“.

Das sagt freilich nichts. Deutlich wurde dagegen in Düsseldorf, wieso der Handlungsbedarf groß ist. Zwar versuchte Milot Rashica viel, ihm fehlt es aber grundsätzlich an Unterstützung. Josh Sargent, als Sturmspitze aufgeboten, kann die Anforderungen dieser Rolle noch nicht erfüllen. Bälle halten und verteilen, im Strafraum Gefahr ausstrahlen – der bald 20-Jährige ist damit noch überfordert. Sargent lässt sich von bissigen Verteidigern zu leicht abkochen, ist einfach noch nicht so weit, Fixpunkt einer Offensive zu sein. Von den 13 Torschüssen in Düsseldorf kam jedenfalls keiner von ihm. (csa)