Schmid liebäugelt mit Wechsel: Österreicher könnte Werder im Sommer verlassen

Von: Björn Knips, Daniel Cottäus

Verlässt Romano Schmid den SV Werder Bremen noch in diesem Sommer? Der Österreicher hat seine Beratungsagentur gewechselt und liebäugelt mit einem Transfer.

Bremen – Jubelszenen, dazu Tempodribblings, Vorlagen und Tore – all das unterlegt mit Musik des britischen Rappers „French the Kid“ und ziemlich schnell hintereinander geschnitten. Es ist dieser kleine Videoclip, knapp eine Minute lang, mit dem die „Sports Entertainment Group“ (SEG) in dieser Woche via Instagram ihren neusten Klienten präsentierte: Romano Schmid. Insgesamt acht Jahre lang war der Profi des SV Werder Bremen zuvor von „Grass is green“, der größten Fußball-Beratungsagentur seines Heimatlandes Österreichs, vertreten worden, die inzwischen mit der spanischen Agentur „You First“ fusioniert ist. Ab sofort vertraut Schmid anderen Experten, nun soll die SEG mit Hauptsitz in den Niederlanden seine weitere Karriere begleiten. Es ist ein Wechsel, den der Spieler nicht ohne Grund vollzogen hat: Nach Informationen der DeichStube liebäugelt der 23-Jährige mit einem Abschied von Werder in diesem Sommer.

Werder Bremen-Transfers: Romano Schmid denkt an Wechsel - wegen veränderter Konkurrenzsituation?

Vor gut einem Jahr erst, im April 2022, hatte der damals noch in der 2. Liga beheimatete Verein die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Romano Schmid verkündet. Das ursprünglich bis 2023 gültige Arbeitsverhältnis wurde, wie zu hören ist, bis 2025 ausgeweitet. Aktuell spricht einiges dagegen, dass Schmid diesen Vertrag erfüllen wird, was wiederum mit der veränderten Konkurrenzsituation im Mittelfeld des SV Werder Bremen zu tun haben dürfte.

In Naby Keita hat Werder einen international viel beachteten Transfer getätigt. Der ehemalige Liverpool-Profi, der mit den „Reds“ sowohl Champions-League-Sieger als auch Englischer Meister geworden ist, wird im System von Trainer Ole Werner gesetzt sein, wenn er fit ist. Heißt: Neben ihm bleiben im zentralen Mittelfeld nur noch zwei Plätze frei, ganz gleich, ob Werder Bremen künftig weiterhin im 3-5-2- oder wahlweise – wie von Werner in Aussicht gestellt – im 4-3-3-System spielt. Da Romano Schmid zudem für die Sechserposition nicht infrage kommt, geht es für ihn um den Platz an der Seite Keitas – auf den allerdings allen voran auch Leonardo Bittencourt, Jens Stage und Niklas Schmidt ernstzunehmende Ansprüche erheben.

Romano Schmid träumt von der EM 2024: Muss der Werder-Bremen-Profi dafür wechseln? Neuer Berater soll helfen

Selbst wenn Romano Schmid in den vergangenen Saisons durchaus bewiesen hat, dass er ein belebendes Element in der Bremer Offensive sein kann – regelmäßige Spielzeit in der Serie 2023/24 ist für ihn nicht garantiert. Den Status eines unangefochtenen Stammspielers hat er bei Werder Bremen nicht, weil seine Leistungen doch arg schwankten. Was mit Blick auf sein großes Ziel zum Problem werden könnte.

Der gebürtige Grazer träumt davon, mit Österreich im Sommer 2024 an der EM in Deutschland teilzunehmen. In der Qualifikationsgruppe F steht die Alpenrepublik nach den ersten vier Spielen mit zehn Punkten auf Platz eins, das Ticket für die Endrunde winkt also. Und auch persönlich darf sich Romano Schmid berechtigte Hoffnungen machen. Im September 2022 hatte der Profi des SV Werder Bremen unter ÖFB-Chefcoach Ralf Rangnick sein Debüt für das A-Nationalteam gefeiert, beim 0:2 gegen Frankreich wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Seitdem zählte Schmid sieben weitere Male zum Aufgebot, kam zu drei weiteren Kurzeinsätzen, unter anderem im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (2:1). Bis zum Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen Stadien ausgetragen wird, möchte Schmid sich einen festen Kaderplatz erspielt haben. Aktuell lotet er aus, wo die Chancen darauf für ihn am größten sind. Dabei soll ihm seine neue Agentur, die SEG, helfen.

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Romano Schmid? Neue Berater-Agentur SEG mit Bewerbungsfilmchen

Möglich übrigens, dass die Anregung zum Beraterwechsel von Schmids Mitspieler Niklas Schmidt gekommen ist, der seine beruflichen Interessen ebenfalls von der SEG vertreten lässt. Die beiden Fußballer spielen seit 2021 gemeinsam für Werder Bremen und sind darüber hinaus gut miteinander befreundet.

Romano Schmid steht bereits seit Januar 2019 in Bremen unter Vertrag, wurde nach seiner Verpflichtung von RB Salzburg aber umgehend zurück nach Österreich ausgeliehen, wo er einst als eines der größten Talente des Landes galt. Nach eineinhalb Jahren beim Erstligisten Wolfsberger AC kehrte der technisch versierte Mittelfeldspieler 2021 zurück an den Osterdeich. Inzwischen bringt er es auf 88 Pflichtspiele für Werder Bremen, in denen ihm fünf Tore und 14 Vorlagen gelangen. Ob weitere Einsätze dazukommen? Fraglich. Das kurze Instagram-Video der „Sports Entertainment Group“ muss nämlich nicht nur als Willkommensgruß an, sondern auch als Bewerbungsfilmchen über den neuen Klienten betrachtet werden, dessen aktueller Marktwert von „transfermarkt.de“ auf 4,5 Millionen Euro geschätzt wird. (dco/kni)