Deman, Lapoussin oder doch Ballo-Touré: Präsentiert Werder heute seinen neuen Linksverteidiger?

Von: Malte Bürger, Mario Nagel

Der SV Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger, Oliver Deman (li.), Loic Lapoussin und Fode Ballo-Toure zählen zu den Kandidaten. © IMAGO / Panoramic International / Independent Photo Agency

Bremen – Am Freitag um 18 Uhr schließt das Sommer-Transferfenster, doch der SV Werder Bremen ist bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger noch immer nicht fündig geworden. Jetzt könnte es allerdings ganz schnell gehen: Nach DeichStube-Informationen möchten die Bremer noch an diesem Donnerstag einen neuen Mann präsentieren.

Eine Spur könnte dabei nach Belgien führen: Der Bundesligist soll an einer Verpflichtung von Olivier Deman interessiert sein, das berichtet belgische Journalist Sacha Tavolieri auf der Plattform X (vorher: Twitter). Deman steht derzeit bei Cercle Brügge unter Vertrag, agiert dort als linker Außenverteidiger in einer Fünferkette und damit im selben Spielsystem, in dem der SV Werder Bremen spielt. In dieser Saison kam der 23-Jährige in allen fünf Ligaspielen zum Einsatz, lediglich während der 0:1-Niederlage beim KRC Genk stand der aktuelle belgische Nationalspieler nicht über die volle Spielzeit auf dem Platz.



Dass sich die Bremer in den letzten Stunden des Sommer-Transferfensters tatsächlich mit Olivier Deman verstärken, darauf könnte zudem der Instagram-Account des gebürtigen Antwerpeners hindeuten. Deman folgt dort - neben seinem jetzigen Club Cercle Brügge - nämlich nur einem weiteren Verein: dem SV Werder Bremen. Laut dem Branchenportal „transfermarkt.de“ hat der Defensivspieler einen Marktwert in Höhe von 3 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2024.

Neuer Linksverteidiger? Loic Lapoussin und Fode Ballo-Toure sollen weiterhin bei Werder Bremen auf dem Zettel stehen

Neben Olivier Deman soll auch Loic Lapoussin weiter zu den möglichen Kandidaten zählen. Der Linksverteidiger von Royale Union Saint Gilloise wurde bereits vor einigen Wochen mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht, zu einem Wechsel kam es bisher aber nicht. Der 27-Jährige ist laut „transfermarkt.de“ ebenfalls 3 Millionen Euro wert, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2025.

Und dann ist da ja noch Fode Ballo-Toure. Seit einiger Zeit wird der senegalesische Nationalspieler als neuer Flügelspieler des SV Werder Bremen gehandelt, doch bislang haben sich die Bremer und Ballo-Tourés Verein AC Mailand nicht einigen können. Mehr noch: Nach Informationen der DeichStube ruhen die Verhandlungen seit einiger Zeit. Die Italiener möchten den 26-Jährigen gern verkaufen, während Werder eine Leihe favorisiert. In dem belgischen Club Royal Antwerpen sollen die Mailänder bereits einen anderen Abnehmer gefunden haben, doch laut übereinstimmender Medienberichte bevorzugt Ballo-Touré weiterhin einen Wechsel an die Weser. (nag/mbü)