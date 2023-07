„Das ist nach allen Seiten offen“: Schmidt-Wechsel von Werder Bremen nach Toulouse in der Schwebe

Von: Malte Bürger

Niklas Schmidt muss sich entscheiden: Stellt er sich dem Konkurrenzkampf bei Werder Bremen oder wechselt zum FC Toulouse nach Frankreich? © gumzmedia

Wechselt Niklas Schmidt von Werder Bremen zum FC Toulouse? Werder bestätigt ein „gutes Angebot“, doch was will der Spieler? So ist der Stand beim Transfer.

Zell am Ziller – Auch am Mittwoch stand Niklas Schmidt wieder ganz normal beim SV Werder Bremen auf dem Platz. Er scherzte mit den Kollegen, kreiselte durch den vom Trainerteam aufgebauten Parcours und hinterließ auch sonst nicht den Eindruck, als sei er mit seinen Gedanken ganz woanders. Dabei würde das nicht einmal überraschen, schließlich wird der Mittelfeldspieler derzeit kräftig vom französischen Erstligisten FC Toulouse umworben. Ein Angebot über zwei Millionen Euro hat der Club aus dem Nachbarland nach DeichStube-Informationen abgegeben, doch Werder ist damit noch nicht ganz zufrieden. Zudem muss sich der Profi selbst klar werden, was er möchte. Deshalb herrscht seither Stillstand.

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Niklas Schmidt zum FC Toulouse? Profi hat sich noch nicht entschieden

„Es fanden Gespräche statt, doch es gab keine Einigung“, bestätigt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. Ob Niklas Schmidt tatsächlich geht oder bleibt - „das ist nach allen Seiten offen“, so der 42-Jährige. Und Sportchef Frank Baumann erklärte via „Sky“: „Da kam ein gutes Angebot aus Toulouse für ihn und für uns. Beide Seiten beschäftigen sich damit. Es ist aber so, dass Niklas sich noch nicht entschieden hat und nicht weiß, ob er den Schritt machen will.“

Großer Konkurrenzkampf bei Werder Bremen: Niklas Schmidt-Transfer zum FC Toulouse?

Niklas Schmidt zählt bei Werder Bremen zu den absoluten Fan-Lieblingen, auch wenn er in der vergangenen Saison häufiger von der Bank kam, als in der Startelf zu stehen. Doch seine technischen Qualitäten gepaart mit den charakterlichen Eigenschaften kommen beim Anhang gut an. Weshalb viele Fans hoffen, dass Schmidt doch an der Weser bleibt. „Ich glaube, dass Niklas sich sehr wohlfühlt bei uns, aber es geht natürlich auch immer um die Erwartungshaltung eines Spielers“, sagt Clemens Fritz. „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf im Mittelfeld und können keine Garantien aussprechen. Wenn man sich diesem Konkurrenzkampf stellt, dann kann es eben auch mal passieren, dass man das eine oder andere Spiel nicht spielt.“ (mbü)