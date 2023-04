Werder-Star Niclas Füllkrug zum FC Bayern? Münchner angeblich nicht an Transfer interessiert

Ja genau, würde Werder sagen, sie bräuchten kein Geld, dann würde für Lücke locker 5 Millionen mehr rausspringen :P

Sry, aber das ist naiv: jeder Mensch mit Internet kann den Großteil der wirtschaftlichen Kennzahlen von Werder selbst herausfinden, jeder Verein hat ne eigene Finanzabteilung, die können selber n Research machen und Analysen über potentielle Verhandlungspartner erstellen. Die Vereine werden gegenseitig aber eh schon fast alles über sich wissen.

Auf PKs erzählt man bewusst, was die Öffentlichkeit ohnehin schon weiß oder eben wissen soll, da kann natürlich auch eine Strategie dahinter stecken, aber wenn Werder auf der PK erzählt, sie sind pleite, dann ist diese Info für keinen Sportdirektor im Fußball neu und ändert an der Verhandlungsposition von Werder nichts.

Allerdings bin ich bei dir was die Summe für Lücke angeht. 15 Mio wäre schon n Traum. Hier setzt man aber bewusst höher an in der Öffentlichkeit, macht aber auch Sinn, denn in Lückes Fall ist es ein Verkäufermarkt, es gibt mehrere Interessenten, die müssen sich gegenseitig überbieten, niemanden bringt es was, Werder auf die eigenen Schulden aufmerksam zu machen, solange ein anderer Verein mehr bietet ... trotzdem wird der Markt (außer PL) für einen 30jährigen Spätzünder nicht mehr als 15 zahlen, glaube ich zumindest.