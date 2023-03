Erst Ducksch, jetzt Füllkrug: Italien-Club beschäftigt sich offenbar auch mit Werders Topstürmer

Von: Malte Bürger

Werder Bremen-Transfers: Der FC Turin soll an einer Verpflichtung von Niclas Füllkrug interessiert sein. © gumzmedia

Niclas Füllkrug ist aktuell in aller Munde und weckt europaweites Interesse. Jetzt soll der nächste internationale Erstligist an dem Stürmer des SV Werder Bremen dran sein. Könnte Niclas Füllkrug sogar gemeinsam mit Marvin Ducksch zum gleichen Verein wechseln?

Bremen – In der Bundesliga steht er mit 15 Treffer an der Spitze der Torjägerliste, inzwischen zeigt Niclas Füllkrug auch im Dress der deutschen Nationalmannschaft, dass er noch größere sportliche Herausforderungen zu meistern weiß. Sechs Treffer sind ihm in seinen sechs bisherigen Partien für die DFB-Elf gelungen – das hat in diesem Jahrtausend noch kein anderer Profi geschafft. Längst stellt sich die Frage, ob der Angreifer auch in der kommenden Saison noch für den SV Werder Bremen aufläuft. Mit dem FC Turin soll es laut „Sky Italia“ einen konkreten Interessenten geben, der sich mit der Verpflichtung des 30-Jährigen beschäftigt.

Niclas Füllkrug-Transfer zum FC Turin? Werder Bremen will versuchen den 30-Jährigen „zu halten“

Der italienische Erstligist hatte erst kürzlich aufhorchen lassen, weil es Berichte über ein Interesse an Marvin Ducksch, dem zweiten Bremer Offensivmann, gab. Nun geht der Blick ins Regal noch einmal eine Stufe höher. Nach Angaben des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio wollen die Turiner abklopfen, ob ein Transfer überhaupt realisierbar ist. Der Club wisse allerdings, so heißt es weiter, um die große Konkurrenz im Tauziehen um Niclas Füllkrug. Mehrere Vereine aus der Premier League sollen bekanntlich ebenfalls ein Auge auf den Torjäger des SV Werder Bremen geworfen haben, könnten mit einiger Sicherheit auch die größere finanzielle sowie sportliche Perspektive – nämlich das internationale Geschäft – bieten.

Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, hatte erst kürzlich gegenüber der DeichStube erklärt: Wenn man über so einen Stürmer verfügt, ist es natürlich das Ziel, ihn zu halten.“ Doch der 42-Jährige betonte zugleich: „Wir müssen aber immer auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen.“ Füllkrugs Marktwert ist laut dem Branchenportal transfermarkt.de gerade erst von zehn auf 13 Millionen Euro gestiegen, den wirtschaftlich angeschlagenen Bremern würde ein millionenschwerer Transfer also ziemlich guttun. Dem Vernehmen nach will man sich bei Werder Bremen erst ab einem Angebot von 15 Millionen Euro ernsthaft mit einem Füllkrug-Abschied beschäftigen, anvisiert werde sogar eine Summe ab 20 Millionen Euro – schließlich besitzt der Stürmer am Osterdeich noch einen Vertrag bis ins Jahr 2025. Zunächst, auch das hatte Fritz betont, gehe es jedoch erst einmal um die eigenen sportlichen Ziele: nämlich den Klassenerhalt. Ist dieser vollbracht, werden intern auch Gespräche geführt und Perspektiven ausgelotet. Dann dürfte das Werben um Niclas Füllkrug erst so richtig beginnen - und dieser kann endgültig für sich entscheiden, ob er den Verein, bei dem er sich nach eigenen Angaben so pudelwohl fühlt, überhaupt verlassen möchte. (mbü)