Werder-Star Niclas Füllkrug zum FC Bayern? Rekordmeister angeblich nicht an einem Transfer interessiert

Von: Björn Knips

Werder Bremen-Transfers: Ist ein Transfer von Niclas Füllkrug zum FC Bayern München endgültig vom Tisch? © gumzmedia

Wechselt Niclas Füllkrug, oder bleibt er doch beim SV Werder Bremen? Jetzt gibt es neue Informationen zu einem möglichen FC Bayern-Transfer.

Bremen – Die Zukunft von Niclas Füllkrug ist völlig offen, ein Verbleib beim SV Werder Bremen sehr ungewiss. Bei einem Verein wird der Nationalspieler wohl aber nicht landen: beim FC Bayern München. Das berichtet die „Sport-Bild“. Füllkrug spiele in den Planungen des Rekordmeisters keine Rolle. Eine Begründung dafür wird nicht geliefert.

Allerdings: Erst in sechs Wochen will der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel über den Kader für die neue Saison verhandeln und dann auch entscheiden, um welche Spieler sich der Club bemüht. Im Sturm sollen dabei Victor Osimhen vom SSC Neapel und Harry Kane von Tottenham Hotspur gute Karten haben. Der 24- und der 29-Jährige würden allerdings jeweils eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro kosten. Auch für die Bayern ist das viel Geld. Deswegen soll auch noch Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt für den Angriff ein Thema sein. Der 24-Jährige dürfte aber auch mindestens 60 Millionen Euro kosten.

Werder Bremens Niclas Füllkrug angeblich kein Thema mehr beim FC Bayern München

Ein Niclas Füllkrug wäre da wesentlich günstiger zu haben. Für den Führenden der Bundesliga-Torschützenliste (16 Treffer) sind als Ablösesumme 20 Millionen plus Bonuszahlungen im Gespräch, so dass Werder Bremen am Ende 25 Millionen Euro kassieren könnte. Für viel weniger wollen die Bremer ihren besten Spieler nicht abgeben. Aktuell liegen noch keine Angebote vor. Und Füllkrug hat zuletzt mehrfach betont, dass er sich erst nach der Saison mit seiner Zukunft beschäftigen will. Und wer weiß, vielleicht denken die Bayern nach weiteren Toren des Angreifers wieder um. Möglich ist aber auch ein Verbleib von Füllkrug bei Werder. kni