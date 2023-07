Überzeugungsarbeit in eigener Sache: Bei Werder-Profi Nick Woltemade schaut das Trainerteam ganz genau hin

Von: Malte Bürger

Nick Woltemade hat im Trainingslager des SV Werder Bremen einen positiven Eindruck hinterlassen. © gumzmedia

Nick Woltemade hat sich in der Vorbereitung des SV Werder Bremen sehr ordentlich präsentiert - doch reicht das für eine Zukunft an der Weser? Jetzt spricht Ole Werner über das Talent.

Bremen – Manchmal unterscheidet sich der Amateurfußball gar nicht so sehr vom Profigeschäft – zum Beispiel dann, wenn es um Spitznamen geht. Gefühlt hat jede Mannschaft, die etwas auf sich hält, einen „Langen“ im Kader. Beim SV Werder Bremen ist das nicht anders. Wenig überraschend ist Nick Woltemade der Träger dieser Titulierung, aufgrund einer Körpergröße von 1,98 Meter drängt sich der Name halt einfach auf. Aufdrängen möchte sich auch der gebürtige Bremer wieder, vor allem sportlich, nachdem er zuletzt eine starke Drittliga-Saison als Leihspieler bei der SV Elversberg erlebt hat. In Österreich, dort wo Woltemade während Werders Trainingseinheiten und Testspiele immer wieder lautstark „Langer“ gerufen wurde, ist ihm das in Ansätzen schon ganz gut gelungen. Ob er aber deshalb jetzt im nächsten Anlauf bei Werder so richtig durchstartet, ist noch nicht abzusehen.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner über Nick Woltemade: „Der Junge hat im letzten Jahr einen Riesenschritt gemacht“

„Man sieht, dass ihm dieses Jahr geholfen hat – rein körperlich, wie er sich behauptet, auch vom Spieltempo her. Das konnte man auch gegen eine robuste englische Mannschaft erkennen“, erklärte Werder Bremens Trainer Ole Werner kurz nach dem Blitzturnier in Innsbruck, wo Nick Woltemade in der zweiten Partie gegen den Zweitligisten Ipswich Town (1:1) zum Einsatz gekommen war. „Ich bin zufrieden, wie er sich präsentiert. Der Junge hat im letzten Jahr einen Riesenschritt gemacht.“

Was ebenfalls auffällt: Der gebürtige Bremer ist aktuell mit großem Selbstvertrauen ausgestattet. Nach zuvor 17 Treffern und zehn Vorlagen in 35 Pflichtspielen für die Saarländer ist das allerdings auch keine wirkliche Überraschung. Bei Werder Bremen will er nun zeigen, dass er auch zwei Etagen höher für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen kann. Als klassischer Stürmer agiert er dabei nicht, sondern soll wahlweise als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler Impulse liefern. Das probiert der 21-Jährige regelmäßig, mitunter rennt er sich dabei noch zu häufig im Dribbling am Gegenspieler fest. Was einst in der Jugend und nun auch in der 3. Liga gut funktionierte, ist auf höherem Niveau eben nicht ganz so leicht. Doch Nick Woltemade braucht gute Szenen, sogar möglichst viele – sonst könnte er bei allem Potenzial doch wieder schnell aufs Abstellgleis im System von Ole Werner geraten. So wie schon vor einem Jahr. „Bei ihm ist die Absprache“, sagt Werders Trainer, „dass man ganz genau hinschauen wird, wie die Konkurrenzsituation ist und welche Möglichkeiten er auf Spielzeit hat.“ (mbü)