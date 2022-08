Woltemade-Wechsel naht: Leihe des Werder-Talents zum SV Elversberg steht bevor

Von: Malte Bürger

Werder-Bremen-Talent Nick Woltemade steht vor einem Leih-Transfer zum 3. Liga-Aufsteiger SV Elversberg! © gumzmedia

Bremen – Als am Montagmorgen das Spielersatztraining des SV Werder Bremen am Osterdeich lief, da fehlte ein Profi, der nicht zu übersehen ist: Nick Woltemade. Und zwar aus gutem Grund. Der 20-Jährige steht vor einer Leihe zur SV Elversberg. Zunächst hatte der „Kicker“ darüber berichtet. Der Drittliga-Aufsteiger sorgt derzeit ordentlich für Furore, belegt nach sechs Spieltagen hinter dem Traditionsverein 1860 München Tabellenplatz zwei.

Gänzlich fix ist der Transfer zum SV Elversberg allerdings noch nicht. Nach Informationen der DeichStube ist Nick Woltemade erst einmal ins Saarland gereist, um sich die Gegebenheiten bei der Sportvereinigung aus nächster Nähe anzuschauen und letzte Details eines Transfers zu besprechen. Erst danach soll eine endgültige Entscheidung fallen. Werder Bremen hatte dem jungen Offensivspieler schon vor einiger Zeit signalisiert, dass er in dieser Saison kaum zum Zuge kommen werde, weshalb eine einjährige Leihe anvisiert wurde. Nun scheint ein Abnehmer gefunden.

Werder Bremen: Nick Woltemade steht vor Leihe zum Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg

Bislang hat Nick Woltemade, der an der Weser noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, den großen Durchbruch im Herrenbereich noch nicht geschafft. Auch verletzungsbedingt reichte es in der vergangenen Zweitliga-Serie gerade einmal zu 42 Einsatzminuten, zuletzt wurde der gebürtige Bremer in Werders U23 aufgeboten. Der SV Werder Bremen wünschte sich jedoch eine höhere Klasse für Woltemade als die Regionalliga Nord, um Spielpraxis zu sammeln. Eine Etage höher, beim SV Elversberg, könnte das nun bald der Fall sein. (mbü)