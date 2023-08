Neuer Sechser für Werder? Belgier Lynen schon zum Medizincheck in Bremen

Werder-Transfer-News

+ © IMAGO/Kva Beim SV Werder Bremen bahnt sich ein Neuzugang an: Senne Lynen von Royale Union Saint Gilloise soll aus Belgien kommen. © IMAGO/Kva

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Malte Bürger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Verstärkt sich der SV Werder Bremen zeitnah mit einem neuen Sechser? Die Grün-Weißen arbeiten intensiv an einem Transfer von Senne Lynen. Der defensive Mittelfeldspieler von Royale Union Saint Gilloise absolvierte bereits den Medizincheck!

Bremen – Sehnsüchtig warten die Fans des SV Werder Bremen auf weitere Transfers beim Bundesligisten, nun bahnt sich die nächste Neuverpflichtung an. Wie „Sky“ berichtet, absolvierte Senne Lynen am Montag bereits den Medizincheck am Osterdeich. Das deckt sich mit Informationen der DeichStube. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Belgien soll demnach der dritte externe Zugang nach Naby Keita und Dawid Kownacki werden. Lynen steht aktuell noch bei Royale Union Saint Gilloise unter Vertrag, da der Kontrakt bis zum Sommer 2024 läuft wäre erstmals in dieser Transferperiode eine Ablösesumme aus Bremer Sicht fällig.

Neuer Sechser für Werder Bremen? Senne Lynen zählt bei Royale Union Saint Gilloise zu den Stammkräften

Im Nachbarland hat die neue Spielzeit bereits begonnen, nach zwei Siegen zum Auftakt steht Senne Lynen mit seinem Noch-Club Royale Union Saint Gilloise an der Tabellenspitze. Der 24-Jährige ist unangefochtene Stammkraft, in der vergangenen Spielzeit stand er in 32 von 34 Erstligapartien auf dem Platz, dabei erzielte er einen Treffer selbst und bereitete sechs weitere Tore vor. Lynen fühlt sich auch im defensiven Mittelfeld wohl und könnte somit bei Werder Bremen den Konkurrenzkampf auf der viel diskutierten Sechserposition beleben.

Der Marktwert des früheren U19-Nationalspielers wird vom Branchenportal „transfermarkt.de“ auf vier Millionen Euro taxiert. Der gebürtige Antwerpener hat im Oktober 2021 einen Kreuzbandriss im linken Knie einstecken müssen, kam anschließend aber enorm stark zurück. Seit seiner Rückkehr auf den Platz im Sommer 2022 reihte er etliche gute Leistungen aneinander. Der Transfer zu Werder Bremen wäre für Senne Lynen jetzt der erste richtig große Schritt seiner Karriere. (mbü/kni)