Transfer-Überraschung perfekt: Ex-Werder-Star Max Kruse wechselt in die 2. Liga

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremens Ex-Profi Max Kruse kehrt in den deutschen Profi-Fußball zurück und wechselt zum SC Paderborn. © gumzmedia

Die Transfer-Sensation ist perfekt: Werder Bremens Ex-Profi Max Kruse kehrt in den Profi-Fußball zurück und wechselt in die 2. Bundesliga. Der 35-Jährige war seit vergangenem November vereinslos.

Paderborn - In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits abgezeichnet, seit Freitagmittag ist es nun amtlich: Max Kruse kehrt auf die Fußballbühne zurück. In der kommenden Saison wird der ehemalige Kapitän des SV Werder Bremen für den Zweitligisten SC Paderborn auflaufen. Das gaben Verein und Spieler offiziell bekannt.

Werder Bremen-Ex Max Kruse wechselt zum SC Paderborn: „Ich habe richtig Bock auf Fußball“

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr, sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen“, wird Max Kruse in einer Mitteilung des SC Paderborn zitiert. Und weiter: „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen.“ Bei seinem neuen Verein wird Kruse mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Zuletzt war der inzwischen 35-Jährige ein gutes halbes Jahr lang vereinslos gewesen, nachdem der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit ihm im vergangenen November beendet hatte. Für den SV Werder Bremen stand Max Kruse einst in insgesamt 94 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen ihm 35 Tore und 31 Vorlagen gelangen. Während seiner Karriere spielte der Angreifer außerdem für den FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Fenerbahce Istanbul. Nun will er in der 2. Liga mit dem SC Paderborn neu angreifen. Die abgelaufene Saison hatte der Club aus Ostwestfalen auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. (dco)