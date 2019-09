Werder kurz vor Verpflichtung von Leonardo Bittencourt

Bremen – Es wäre mal wieder eine dieser Frank-Baumann-Überraschungen am letzten Tag der Transferphase. Der SV Werder Bremen steht vor einer Verpflichtung von Leonardo Bittencourt von der TSG 1899 Hoffenheim.

Wassily Krastanas, der Berater von Leonardo Bittencourt (25), ist am Montagmittag am Weserstadion eingetroffen und in die Geschäftsstelle gegangen. Schon vor einem Jahr sollte der offensive Mittelfeldspieler, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, zum SV Werder Bremen wechseln. Doch damals entschied sich Bittencourt nach dem Abstieg mit dem 1. FC Köln gegen ein Angebot von Werder-Sportchef Frank Baumann und für eine Zukunft bei der TSG Hoffenheim, um international spielen zu können.

Leonardo Bittencourt hofft auf mehr Spielzeit nach Wechsel zu Werder Bremen

Dort ist er offenbar nicht glücklich geworden. In der vergangenen Saison kam er unter Trainer Julian Nagelsmann zwar auf 21 Bundesliga-Einsätze, stand aber nur 13 Mal in der Startelf. Lediglich ein Tor und drei Assists waren am Ende auf seinem Konto. Unter dem neuen Coach Alfred Schreuder läuft es für Leonardo Bittencourt auch nicht wie gewünscht. Nach Verletzungsproblemen durfte er in dieser Bundesliga-Saison bislang nur eine Minute spielen – und das ausgerechnet beim 3:2-Sieg gegen Werder Bremen. Dort zieht es ihn nun hin. Damit dürfte ein Wechsel von Nabil Bentaleb zum SV Werder Bremen endgültig vom Tisch sein.

+ Wassily Krastanas, Berater von Leonardo Bittencourt, ist an der Geschäftsstelle von Werder Bremen eingetroffen. © gumzmedia

Transfer von Leonardo Bittencourt wäre für Werder Bremen ein Coup!

Der Vertrag von Leonardo Bittencourt bei der TSG Hoffenheim läuft noch bis 2023. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei sieben Millionen Euro. Wahrscheinlich will ihn Werder Bremen ausleihen. Bittencourt wurde in Leipzig geboren, seine Eltern stammen aus Brasilien. Sein Vater Franklin war selbst Profi und spielte in der Bundesliga für Energie Cottbus und den VfB Leipzig. Die Verpflichtung von Leonardo Bittencourt wäre für den SV Werder Bremen ein echter Coup und würde die Möglichkeiten in der Offensive noch einmal verbessern.