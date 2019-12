Winter-Transfers: Warum Werder Bremen auf Kevin Vogt schaut und bei Nabil Bentaleb zögert

Bremen – Neue Spieler sollen her – und zwar schnell! Doch noch passiert beim SV Werder Bremen nichts. Dabei vermelden andere Clubs schon Vollzug. Der FC Schalke hat sich zum Beispiel ausgerechnet Michael Gregoritsch geschnappt. Der Augsburger wurde auch in Bremen heiß gehandelt.

Das gilt genauso für Nabil Bentaleb. Werder Bremen hätte beim Algerier, der schon in der Rückrunde auf Schalke in Ungnade gefallen war, längst alles klar machen können. Doch die Verantwortlichen zögern, beschäftigen sich mit weiteren Kandidaten, Bedarf gibt es ja genug. Dabei soll auch der Name Kevin Vogt gefallen sein, der bei 1899 Hoffenheim aus Frust sein Kapitänsamt niedergelegt hat.

Anders als Mittelfeldspieler Bentaleb wäre Vogt ein Mann für die Abwehr. Der 27-Jährige ist Innenverteidiger, wurde von Trainer Julian Nagelsmann zu einer Art Libero gemacht. Doch Nagelsmann ist in Hoffenheim Vergangenheit, Nachfolger Alfred Schreuder setzt auf ein anderes System – und seit vier Spielen gar nicht mehr auf Vogt.

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Kevin Vogt nach Bremen?

Der hat sich nun öffentlich über das fehlende Vertrauen beschwert, es riecht nach Wechsel. Nach Bremen? Das Abwehrzentrum könnte in jedem Fall Verstärkung gebrauchen, mit 41 Gegentoren ist Werder die Schießbude der Liga. Vogts Vertrag mit Hoffenheim läuft noch bis 2022, transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert auf zehn Millionen Euro.

Bei Bentaleb ist dieser Wert in den letzten zwölf Monaten rapide eingebrochen – von 20 auf fünf Millionen Euro. Der Algerier ist ein echtes Schnäppchen, aber eben auch ein großes Risiko, er gilt als schwierig. Sein letztes Bundesligaspiel hat er im April absolviert. Wegen einer Knieoperation platzte Ende August der Last-Minute-Transfer zu Werder Bremen. Inzwischen ist Nabil Bentaleb zwar wieder fit, darf aber nur in der U23 trainieren, für die er zwei Spiele absolviert hat.

Transfers: Kann Nabil Bentaleb Werder Bremen wirklich helfen?

Nach Domenico Tedesco und Huub Stevens verzichtet David Wagner als dritter Schalke-Trainer auf die Dienste des Mittelfeldspielers, der sich in der vergangenen Saison nicht an Absprachen gehalten haben soll. „Ich wollte mich auf dem Feld beweisen, aber bekam niemals die Chance dazu“, monierte Nabil Bentaleb nun in der „Bild“ und kündigte seinen Abschied an: „Ich bin bereit für ein neues Kapitel.“ Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Aber kann er Werder Bremen wirklich helfen? Fußballerisch durchaus, aber er ist nicht unbedingt der Typ, der seine Teamkollegen mit einer positiven Ausstrahlung mitreißt. Auch deshalb soll Sportchef Frank Baumann noch nicht zugeschlagen haben.

Die Zeit drängt. Beim Trainingsauftakt am 2. Januar sollen die Neuen da sein – und zwar inklusive eines Stürmers. Ein Ersatz für den verletzten Mittelstürmer Niclas Füllkrug steht ganz oben auf der Prioritätenliste der Bremer. Bislang ist über Kandidaten allerdings noch nichts durchgesickert. (kni)

Mehr News zu Werder Bremen

Wer kommt, wer geht? Alle News zu Transfergerüchten rund um den SV Werder Bremen findet Ihr in unserem Gerüchte-Ticker.

Rubriklistenbild: © imago images / RHR-Foto + Jan Huebner