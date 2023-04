Zieht Borussia Dortmund die Kaufoption bei Werder-Leihgabe Justin Njinmah? Entscheidung steht unmittelbar bevor

Justin Njinmah zählt bei der U23 von Borussia Dortmund zu den Leistungsträgern. Die Leihgabe des SV Werder Bremen überzeugte zuletzt mit sechs Scorerpunkten in fünf Spielen. Der BVB beschäftigt sich längst mit einem festen Transfer - kommt es im Sommer zum Wechsel?

Bremen/Dortmund – Seit fünf Spielen nicht mehr verloren, vier davon sogar gewonnen – für die U23 von Borussia Dortmund läuft es derzeit prächtig in der 3. Liga. Im Abstiegskampf hat sich das Team reichlich Luft verschafft – was wiederum ganz eng mit einem Namen verknüpft ist: Justin Njinmah. Mit vier Toren und zwei Vorlagen an den vergangenen fünf Spieltagen trug die Leihgabe des SV Werder Bremen maßgeblich zum Höhenflug bei, spielt generell eine starke Saison im Trikot des BVB. Insofern überrascht es nicht, dass sich die Dortmunder längst mit einem festen Transfer des 22-Jährigen beschäftigen. Laut einem Bericht der „Ruhrnachrichten“ könnte die Entscheidung unmittelbar bevorstehen.

Borussia Dortmund besitzt nach DeichStube-Informationen eine Kaufoption für Werder Bremens Talent Justin Njinmah

„Wir bemühen uns um eine Verlängerung, wir würden Justin gerne behalten“, sagte Ingo Preuß, der beim BVB als Teammanager für die U23 zuständig ist – und alle Trümpfe in der Hand hält. Noch in dieser Woche könne ein möglicher Transfer verkündet werden. Nach Informationen der DeichStube verfügt Borussia Dortmund über eine Kaufoption für Justin Njinmah. Sie soll bei rund einer Million Euro liegen. Der Spieler selbst kann sich einen Verbleib offenbar gut vorstellen, weil ihm seine persönliche Perspektive im Verein gut gefällt, heißt es.

Zur Erinnerung: Werder Bremen hatte Justin Njinmah Anfang Januar 2022 für ein eineinhalb Jahre an Borussia Dortmund ausgeliehen. 18 Spiele in der Regionalliga Nord hatte der Angreifer zuvor für die Grün-Weißen bestritten, dabei 14 Tore erzielt und sechs vorbereitet. Zwar tauchte Njinmah hin und wieder im Bremer Profitraining auf, Cheftrainer Ole Werner, der den Spieler noch aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel kennt, setzte an den Spieltagen aber lieber auf das etablierte Personal und verzichtete darauf, Njinmah in den Kader zu berufen.

Borussia Dortmund hat Interesse an einem festen Transfer von Werder Bremens Talent Justin Njinmah

Als sich dann im Winter die Möglichkeit ergab, zu Borussia Dortmund zu wechseln, griff Justin Njinmah zu, was sich für ihn längst bezahlt gemacht hat. Dank seiner guten Auftritte mit der U23 hat es der Stürmer bereits drei Mal in den Bundesliga-Kader des BVB geschafft, kam beim 0:3 gegen Leipzig im vergangenen September sogar zu seinem Erstliga-Debüt. „Er hat gute Anlagen, und er wird Bundesligaspieler, da bin ich sicher“, sagte U23-Teammanager Preuß nach dem jüngsten 1:0-Erfolg beim SV Meppen, den Njinmah mit einem Treffer aus der Distanz perfekt gemacht hatte. In seinem 28. Drittliga-Einsatz war es das zehnte Saisontor für das Talent des SV Werder Bremen gewesen, der es zudem auf vier Assists bringt. Zahlen, die in Dortmund natürlich für viel Aufmerksamkeit sorgen und dazu führen könnten, dass der BVB die Kaufoption zieht.

Passiert das nicht, kehrt Justin Njinmah im Sommer erstmal zum SV Werder Bremen zurück, wo sich umgehend die Frage nach seiner sportlichen Perspektive stellen würde. Mit einem Platz im Regionalliga-Team dürfte der Angreifer jedenfalls kaum mehr zufriedenzustellen sein, jetzt, wo er gezeigt hat, dass er auch in der 3. Liga wertvoll sein kann. Ob Ole Werner den Spieler für den Profikader der neuen Saison im Kopf hat, muss darüber hinaus abgewartet werden. Die Rolle des jungen Herausforderers im Sturm ist aktuell an Eren Dinkci vergeben, dem der große Durchbruch allerdings bisher verwehrt blieb. (dco)