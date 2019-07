Jiri Pavlenka denkt nicht an Transfer - und will mit Werder Bremen hoch hinaus

Jiri Pavlenka von Werder Bremen denkt aktuell nicht an einen Transfer zu einem Top-Club

Er ist der Mann, der tatsächlich immer besser wird: Jiri Pavlenka hat in seiner zweiten Spielzeit bei Werder Bremen seine starke Premieren-Saison noch getoppt.

Kein Wunder, dass der Name des tschechischen Torwarts vor Saison Nummer drei heiß gehandelt wird in der Transfer-Gerüchteküche.

Immer wieder wurden Juventus Turin und der FC Liverpool als mögliche Pavlenka-Interessenten genannt. Doch diesen Spekulationen schob Jiri Pavlenka nun erstmal einen Riegel vor und erklärte im Interview mit „Radio Bremen“, dass er sich nicht mit einem Abgang von Werder Bremen beschäftige: „Ich bin wirklich glücklich hier und habe Vertrauen in unsere Mannschaft und das Trainerteam“, sagte der 27-Jährige.

Werder Bremen: Jiri Pavlenka will Europa League spielen - „oder noch höher“

So großes Vertrauen, dass er keinen Hehl daraus macht, die Qualifikation für die Europa League als Minimalziel für die neue Saison zu nennen: „Ich denke, wenn wir gut zusammenspielen in diesem Jahr, werden wir im nächsten Jahr Europa League spielen. Oder noch höher.“ Träumt da etwa einer von der Champions League mit Werder Bremen?

Jiri Pavlenka hat in Bremen jedenfalls noch viel vor: „Ich hoffe, dass wir guten Fußball spielen können und am Ende wirklich ganz oben stehen werden.“ Bei den Testspielen am Sonntag im Zillertal gegen die WSG Swarovski Tirol (1:0) und den Karlsruher SC (0:3) kam Pavlenka zwar nicht zum Einsatz, sein Rücken macht aber keine Probleme mehr. Einer vollumfänglichen Rückkehr ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen steht nichts mehr im Wege. Bei Pavlenka läuft alles nach Plan.

