Keine Klausel-Wechsel von Ducksch, Weiser und Chiarodia - Werder-Verantwortlicher Fritz: „Gehe nicht davon aus, dass heute etwas passiert“

Von: Daniel Cottäus

Die Ausstiegsklauseln von Marvin Ducksch (li.), Mitchell Weiser (mi.) und Fabio Chiarodia (re.) laufen am 15. Juni aus - kommt es noch zu einem Transfer? Was Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz dazu sagt. © gumzmedia

Bei Marvin Ducksch, Mitchell Weiser und Fabio Chiarodia läuft am heutigen 15. Juni die in ihren Verträgen verankerte Ausstiegsklausel aus. Was Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz zu einem möglichen Transfer auf den letzten Drücker sagt.

Bremen – Marvin Ducksch, Mitchell Weiser und Fabio Chiarodia - für gleich drei Profis aus dem Kader des SV Werder Bremen ist der heutige 15. Juni ein besonderer Tag, weil die in ihren Verträgen verankerten Ausstiegsklauseln jeweils auslaufen. Heißt: Nur noch heute könnte das Trio den Verein für eine individuell festgeschriebene Ablösesumme verlassen, was laut Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz aber bei keinem der drei Spieler passieren wird.

Werder Bremens Clemens Fritz: „Ich gehe nicht davon aus, dass bei den Spielern heute etwas passiert“

„Ich gehe nicht davon aus, dass bei den Spielern heute etwas passiert“, sagte der 41-Jährige am Donnerstagmittag auf Nachfrage der DeichStube. Dass Marvin Ducksch, Mitchell Weiser und Fabio Chiarodia nun also definitiv über den Sommer hinaus beim SV Werder Bremen bleiben, ist damit aber noch nicht gesagt. Ab dem 16. Juni müsste die Ablösesumme für einen Transfer bei allen drei Spielern allerdings frei verhandelt werden.

In Marvin Duckschs aktuellem Arbeitspapier ist bekanntlich festgeschrieben, dass er Werder Bremen bis zum 15. Juni für sieben Millionen Euro verlassen darf. Mitchell Weisers Austiegsklausel soll bei knapp drei Millionen Euro liegen, die von Fabio Chiarodia bei einer Million. Zahlen, die ab morgen hinfällig sind. (dco)