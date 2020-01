Baumann über Werder-Transfers: „Wir hätten schon längst einen Stürmer verpflichten können“

Sportchef Frank Baumann dämpft die Erwartungen der Fans des SV Werder Bremen an einen Kracher-Transfer für den Sturm.

Bremen - Freitagabend, 18.00 Uhr - danach geht nichts mehr, dann ist das Transferfenster zu! Nicht mehr viel Zeit also für Werder Bremen, den so dringend benötigten Stürmer zu verpflichten.

Während die Konkurrenz im Abstiegskampf zum Teil längst aufgerüstet hat, geht das Warten an der Weser weiter - vermutlich einmal mehr bis zum sogenannten Deadline-Day. Warum Werder Bremen nach der Verpflichtung von Kevin Vogt bisher nicht nochmal zugeschlagen hat, hat Sportchef Frank Baumann am Donnerstag während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Augsburg erklärt.

„Für uns war bisher nichts passendes dabei“, sagte Frank Baumann und verwies einmal mehr darauf, dass bei einem möglichen Transfer sowohl sportliche Qualität des Spielers, dessen Charaktereigenschaften als auch die finanzielle Machbarkeit des Geschäfts zusammenpassen müssten.

Transfers: Dem SV Werder Bremen wurden zahlreiche Kandidaten für den Sturm angeboten

An Optionen mangelt es dabei nicht. „Wir hätten schon längst einen Stürmer verpflichten können“, berichtete Baumann, dem nach eigener Aussage zahlreiche Kandidaten angeboten wurden. „Wir möchten aber einen Spieler finden, der besser ist als die, die wir haben. Oder eben einen, der ein ganz anderes Element rein bringt.“

Baumann nutzte die Pressekonferenz auch, um sich gegen den öffentlichen Eindruck zu wehren, bei Werder Bremen müsse zwingend noch ein neuer Spieler her. „Es herrscht das Gefühl vor, dass alle anderen Vereine etwas machen, nur Werder nicht“, sagte der Sportchef - und hielt fest: „Wir haben aber schon etwas gemacht, indem wir Kevin Vogt verpflichtet haben. Das war ein wichtiger Transfer.“

Werder Bremen-Transfers: Es wird wohl kein Heilsbringer kommen

In der Tat war auf Anhieb zu erkennen, dass der 28-Jährige die Bremer hinten stabiler macht. Ein ähnlicher Volltreffer soll nun möglichst auch noch für den Angriff her, wobei Frank Baumann die Erwartungen an einen potenziellen Neuzugang bremst.

„Ein Heilsbringer, der vorne alles alleine erledigt, ist nicht zu erwarten“, sagte der Manager des SV Werder Bremen, der sich auf arbeitsreiche Stunden bis zur Schließung des Transferfensters einstellt: „Wir sind intern viel im Austausch, es wird nicht langweilig werden.“ Ich gehe aber stark davon aus, dass ich heute Nacht im eigenen Bett und nicht auf einer Pritsche im Büro schlafen werde." (dco)

