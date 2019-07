Werder-Coach Kohfeldt über Transfers: „So gehen wir natürlich nicht in die Saison“

Grassau – Bevor Florian Kohfeldt über die Personalprobleme in der Abwehr sprechen wollte, musste der Coach des SV Werder Bremen nach dem 4:0-Testspielsieg gegen SD Eibar erst mal ein großes Lob loswerden: „Christian hat das sehr gut gemacht. Ich habe mich im Spiel zwei Mal zur Bank umgedreht und gesagt: Ich mag den.“ Gemeint war Christan Groß.

Der 30-Jährige soll eigentlich die Talente in der U23 bei Werder Bremen führen, nun ist er der Notnagel bei den Profis, hat fast jedes Testspiel bestritten. Eine echte Chance auf eine ganz späte Bundesliga-Karriere gibt es trotzdem nicht, gestand Florian Kohfeldt.

Werder-Bremen-Transfers: Florian Kohfeldt vertraut Frank Baumann „fast blind“

Im DFB-Pokal gegen Oberligist Atlas Delmenhorst hätte er kein Problem Groß als Innenverteidiger zu bringen, die Bundesliga sei dann aber noch mal eine ganz andere Sache. Deshalb schaut sich Werder intensiv nach neuen Spielern um – und Kohfeldt stellte unmissverständlich klar: „So werden wir natürlich nicht in die Saison gehen. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir zwei, drei Spieler holen werden, und das werden wir auch tun.“

Dabei vertraue er Sportchef Frank Baumann „fast blind“. Dessen Einschätzung, dass die Verpflichtung eines Abwehrspielers nun Priorität besitze, teile er voll und ganz. Zu sehr drückt der Schuh – speziell in der Viererkette. In Milos Veljkovic (Zehenoperation) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) fehlen gleich zwei Innenverteidiger.

Werder Bremen: Aushilfsverteidiger Christian Groß macht seine Sache bei den Profis hervorragend

Veljkovic soll frühestens beim Bundesliga-Start gegen Fortuna Düsseldorf (17. August) ein Kandidat für die Bank sein, bei Langkamp wird das Pokalspiel eine Woche zuvor anvisiert. Allerdings läuft es bei ihm gerade „etwas schleppend“, wie Kohfeldt sagte. In Grassau wird Langkamp nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.

Durch den Ausfall von Ludwig Augustinsson kam der Coach nun gehörig ins Schwimmen. Denn Marco Friedl, der Veljkovic/Langkamp-Ersatz musste auf der linken Seite aushelfen. Für ihn rückte Christian Groß in die A-Formation und somit in die Startelf gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar. Der 30-Jährige, der es bislang nur bis in die Dritte Liga geschafft hat, machte an der Seite von Kapitän Niklas Moisander eine richtig gute Figur. Vor einem Jahr war Groß vom VfL Osnabrück zu Werders U23 gewechselt. Dort wird er dann auch wieder zurückkehren, wenn sich die Personallage in der Abwehr bei den Profis entspannt hat.

Mehr News zu Werder Bremen

Doppelpack von Neuzugang Niclas Füllkrug: Beim 4:0-Testspiel-Sieg von Werder Bremen gegen SD Eibar zeigten sich die Grün-Weißen in Spiellaune.