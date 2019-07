Werder-Transfers: Kohfeldt rechnet mit seinen Favoriten

Frank Baumann guckt sich nach neuen Spielern um

+ © CF Photo Art Verliert nicht die Geduld beim Thema Neuzugänge: Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen. © CF Photo Art

Bremen - Kommt jetzt endlich Bewegungen in die geplanten Transfers des SV Werder Bremen? Sportchef Frank Baumann fehlte jedenfalls am Freitag bei der Reise ins Trainingslager und wird auch erst am Sonntag in Grassau erwartet. „Frank schaut sich Spiele an, welche verrate ich nicht“, erklärte Florian Kohfeldt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Gut möglich auch, dass sich Baumann ganz direkt um Neuverpflichtungen kümmert.