Nächster Transfer-Coup? Auch Florian Grillitsch ein Thema bei Werder Bremen

Von: Björn Knips

Nächster Transfer-Hammer bei Werder Bremen? Die Grün-Weißen wollen wohl Florian Grillitsch von Ajax Amsterdam verpflichten. © IMAGO/ANP

Landet der SV Werder Bremen den nächsten Transfer-Coup? Nach der Verpflichtung von Naby Keita (FC Liverpool) sollen die Bremer Interesse an Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam) haben.

Bremen – Nach der spektakulären Verpflichtung von Naby Keita hieß es beim SV Werder Bremen eigentlich: Bitte die Erwartungshaltung bei den nächsten Transfers etwas herunterschrauben. Doch die Grün-Weißen nehmen auf dem Transfermarkt weiterhin die oberen Regale ins Visier und suchen nach Spielern, die mal sehr gut funktioniert, aber gerade eine Delle in ihrer Karriere haben. Florian Grillitsch ist so einer. Nach Informationen der DeichStube beschäftigt sich der SV Werder mit einer Rückkehr des 27-Jährigen, der nach einer Saison bei Ajax Amsterdam ablösefrei wechseln kann. Eine Verpflichtung ist aktuell aber noch schwierig, weil Grillitsch in den letzten Jahren weit über Werders Möglichkeiten verdient hat und sich zahlreiche Clubs um die Dienste des Sechsers bemühen – darunter zum Beispiel auch dessen Ex-Club 1899 Hoffenheim sowie Betis Sevilla und Besiktas Istanbul. Vereine aus der Premier League sollen ebenfalls interessiert sein.

Nächster Transfer-Coup? Werder Bremen soll Interesse am früheren Bremer Florian Grillitsch haben

Mit großer Konkurrenz und der Rolle des Außenseiters kennt sich Werder allerdings aus – und hat Keita am Ende trotzdem bekommen, obwohl der 28-Jährige nach seinem Aus beim FC Liverpool deutlich bessere Angebote als das aus Bremen auf dem Tisch liegen hatte. Mitentscheidend war das bei Profis sehr geschätzte gute Umfeld bei Werder Bremen und das Vertrauen, das dort in die Spieler gesetzt wird.

Florian Grillitsch hat das bei Werder Bremen selbst erlebt. Als 18-Jähriger wechselte der Österreicher 2014 ins Nachwuchsleistungszentrum der Bremer und schaffte es an der Weser bis in die Bundesliga. 48 Mal spielte er dort für Werder, ehe er 2017 ablösefrei zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte. Dort gehörte Grillitsch zu den absoluten Leistungsträgern, sein Marktwert stieg auf 25 Millionen Euro. Vor einem Jahr suchte der Nationalspieler eine neue Herausforderung, wurde aber erst spät bei Ajax Amsterdam fündig. Eine Erfolgsgeschichte war es nicht. Nach nur 18 Einsätzen in der Liga, Pokal und Champions League wurde auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verzichtet. Sein Marktwert ist inzwischen auf acht Millionen Euro gesunken, begehrt ist der Nationalspieler trotzdem. Grillitsch gilt als großer Stratege und wäre ganz sicher ein deutliches Upgrade auf der Sechser-Position. Werders Interesse zeigt, dass sich der Club in diesem Bereich verbessern will. In der vergangenen Saison war Christian Groß (34) dort Stammkraft, Ilia Gruev (23) sein erster Ersatz. Neuzugang Keita kann zwar auch auf der Sechs spielen, ist aber aufgrund seiner offensiven Qualitäten eher als Achter oder sogar Zehner vorgesehen. (kni)