Dinkci stürmt für Werders direkten Konkurrenten: Bremer wechselt per Leihe nach Heidenheim

Von: Malte Bürger

Eren Dinkci verlässt den SV Werder Bremen vorerst und wechselt per Leihe zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. © gumzmedia

Abschied auf Zeit: Eren Dinkci verlässt den SV Werder Bremen und wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Heidenheim.

Bremen – Wenn in der kommenden Woche beim SV Werder Bremen wieder das Training beginnt, wird ein Stürmer definitiv fehlen: Eren Dinkci. Der 21-Jährige verabschiedet sich auf Leihbasis in den Süden Deutschlands, bleibt der Bundesliga aber erhalten. Der Angreifer wird in der kommenden Saison für Aufsteiger 1. FC Heidenheim auf Torejagd gehen. Das gaben beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell bekannt. Zuvor hatte sich auch Zweitligist Fortuna Düsseldorf Hoffnung auf eine Verpflichtung des schnellen Offensivmannes gemacht.

Werder Bremen-Transfers: Eren Dinkci wird an 1. FC Heidenheim verliehen und soll Spielpraxis sammeln

„Ich freue mich, diese neue Herausforderung anzugehen und werde alles daransetzten, mit dem FCH die Klasse zu halten“, wird Eren Dinkci auf der Internetseite des 1. FC Heidenheim zitiert. „Das ist das große Ziel und dazu möchte ich mich sowohl fußballerisch, persönlich als auch mit der Bundesliga-Erfahrung, die ich bereits sammeln konnte, bestmöglich in mein neues Team einbringen.“ Der gebürtige Bremer bringt es bislang auf 50 Pflichtspieleinsätze für Werder, über den Status des Ergänzungsspielers kam er aber nie hinaus. Direkt bei seinem Debüt im Dezember 2020 war ihm während des Auswärtsspiels beim FSV Mainz 05 sein bisher einziger Treffer gelungen. Auf dem Weg zum ganz großen Durchbruch soll nun die Station beim Liga-Neuling helfen. „Wir sind von Erens Qualitäten überzeugt. Für ihn ist es jetzt aber wichtig, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln“, betont Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. „In Heidenheim hat er dazu eine sehr gute Möglichkeit. Wir wünschen ihm den größtmöglichen Erfolg, wenn auch nicht in den direkten Aufeinandertreffen.“

Eren Dinkci-Leih-Wechsel von Werder Bremen zu 1. FC Heidenheim: „Partnerschaftliche Lösung“

Im aktuellen Kader des FCH wird Eren Dinkci nun schon der fünfte Profi mit Werder-Vergangenheit sein. So gehören bereits Patrick Mainka, Marnon Busch, Norman Theuerkauf und Jan-Niklas Beste zum Team des direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. „Eren ist ein junger und talentierter Spieler, der trotz seines Alters schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat“, sagt Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim 1. FC Heidenheim. „Wir freuen uns, dass es, dank einer partnerschaftlichen Lösung zwischen dem SV Werder Bremen und uns, mit dieser Leihe geklappt hat und Eren gemeinsam mit uns in unsere erste Bundesliga-Saison geht. Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler.“ (mbü)