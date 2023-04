Werder Bremen wartet auf Kownacki-Entscheidung

Von: Björn Knips

Transfer-News: Wechselt Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen? Der SVW wartet auf seine Entscheidung. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Wechselt Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen? Noch ist nichts unterschrieben, der SVW will den Stürmer aber gerne verpflichten - und wartet auf eine Entscheidung.

Bremen – Beim Thema Dawid Kownacki ist Geduld gefragt. Am Mittwochvormittag tauchten Gerüchte auf, dass der Stürmer von Fortuna Düsseldorf schon seinen Medizincheck beim SV Werder Bremen absolviert und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben habe. Doch das stimmt nicht. Nach Informationen der DeichStube will Werder den 26-jährigen Polen zwar sehr gerne verpflichten, der Spieler hat sich aber noch nicht entschieden. Ihm liegen offenbar auch Anfragen von Union Berlin, dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach vor. Dazu gibt es Interesse aus dem Ausland. Kein Wunder, schließlich ist Kownacki ablösefrei zu haben und hat mit zwölf Treffern und acht Vorlagen eine bislang sehr gute Zweitliga-Saison gespielt.

Werder Bremen-Transfers: Clemens Fritz findet Stürmer Dawid Kownacki „definitiv“ interessant

Werder Bremen gibt sich bei der Personalie noch sehr zurückhaltend. Clemens Fritz antwortete als Leiter Profifußball am Dienstagabend bei Radio Bremen auf die Frage, ob Dawid Kownacki ein interessanter Spieler für Werder sei, zunächst deutlich mit einem „Definitiv“, fügte dann aber nur ganz allgemein an: „Es gibt einige interessante Spieler auf dem Markt. Wenn ein Spieler dann ablösefrei ist, ist das für uns sehr interessant. Egal, ob das nun unbedingt er oder ein jemand anderes ist.“ Es sei noch nichts unterschrieben. „Somit ist das auch ein Stück weit Spekulation“, betonte Fritz.

Transfer-News: Wechselt Dawid Kownacki zu Werder Bremen? Fortuna Düsseldorf-Profi will Bundesliga spielen

Bevor Werders Klassenerhalt nicht endgültig perfekt ist, dürfte in Sachen Dawid Kownacki auch nichts passieren. Der polnische Nationalspieler, der dort schon mal als Nachfolger von Robert Lewandowski gehandelt wurde, will in der nächsten Saison unbedingt erstklassig spielen. Deswegen hat er Fortuna Düsseldorf auch schon vor Monaten mitgeteilt, seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Werder Bremen soll bei seiner Wahl gute Karten besitzen, weil er sich an der Weser gute Chancen auf reichlich Einsatzzeiten verspricht. Allerdings ist er dort nicht zwingend als Ersatz von Niclas Füllkrug oder Marvin Ducksch vorgesehen, sondern durchaus als zusätzliche Option. Die beiden Torjäger werden jedoch von zahlreichen Clubs umworben. Ihr Abschied würde nicht überraschen. (kni)