Werder holt das nächste Talent: Daniel Ihendu kommt aus Leipzig

Von: Malte Bürger

Transfer perfekt: Daniel Ihendu wechselt aus der U19 von RB Leipzig zum SV Werder Bremen. © IMAGO/motivio

Nächster Transfer beim SV Werder Bremen: Die Grün-Weißen verpflichten Daniel Ihendu aus dem Nachwuchs von RB Leipzig. So plant Werder mit dem 17-jährigen Innenverteidiger.

Bremen - Erst Ethan Kohler, jetzt Daniel Ihendu. Der SV Werder Bremen hat am Sonntag die Verpflichtung des zweiten Nachwuchstalentes an diesem Wochenende bekanntgegeben. Ihendu trug zuletzt das Trikot der U19 von RB Leipzig, der Vertrag des Innenverteidigers lief bei den Sachsen jedoch aus. Die Bremer sicherten sich den 17-Jährigen also ablösefrei, demnächst soll er sogar schon Profiluft schnuppern.

Werder Bremen-Transfers: Daniel Ihendu wechselt von RB Leipzig an die Weser

„Wir freuen uns, dass wir mit Daniel ein Innenverteidigertalent verpflichten konnten. Er verfügt über eine sehr gute Physis, ein starkes Kopfballspiel und eine hohe Zweikampfintensität“, lobt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball den 1,94 Meter großen Neuzugang auf der vereinseigenen Internetseite. „Wir sind sicher, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird.“ Anfangs wird er dies bei den Trainingseinheiten der U23 der Bremer tun, doch wenn die Profis ab dem 5. Juli wieder ihren regelmäßigen Übungsbetrieb aufnehmen, wird Daniel Ihendu auch unter den Augen von Chefcoach Ole Werner sein Können zeigen dürfen. „Ich freue mich auf meine Zeit in Bremen und bin überzeugt, dass es für meine Entwicklung der richtige Schritt ist“, erklärte Ihendu, der in der Jugend zunächst bei Tennis Borussia Berlin unterwegs war, ehe er dann 2018 dem Ruf aus Leipzig folgte.

Daniel Ihendu der zweite Talent-Transfer des SV Werder Bremen an einem Wochenende

Knapp 24 Stunden zuvor hatten die Bremer bereits die Verpflichtung von Ethan Kohler offiziell gemacht. Der 18-jährige Defensivspieler stammt aus den USA, kommt vom Zweitligisten Oakland Roots und soll sich künftig in der U19 sowie U23 des SV Werder Bremen für höhere Aufgaben empfehlen. mbü