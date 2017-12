Caldirola im Winter nach Italien?

Bremen - Die Winterpause 2017 naht, das Transferfenster öffnet bald und in der Wechselstube beginnt es zu brodeln. Hier findet ihr alle Wechsel-News und Transfergerüchte rund um den SV Werder Bremen. Achtung: Nicht DeichStuben-geprüft!

Dienstag, 19. Dezember

Mehrere Vereine sollen in der Vergangenheit bereits Interesse an dem Bremer Innenverteidiger Luca Caldirola bekundet haben – insbesondere aus seiner Heimat Italien habe es in der Vergangenheit immer wieder zahlreiche Lockrufe gegeben. Laut Corriere dello Sport möchte der sardinische Club Cagliari Calcio Caldirola im Januar verpflichten.

Donnerstag, 14. Dezember

Ishak Belfodil: Endet das Missverständnis schon im Winter? Laut „sport.de“ soll Werder Interesse daran haben, den Leihvertrag mit dem algerischen Stürmer schon in der Winterpause zu beenden.

Alessandro Albanese (17, TSG Hoffenheim U19): Der belgische Linksaußen wird angeblich von der halben Bundesliga gejagt, auch Werder soll zu den Interessenten gehören, heißt es bei „LaCapitale.be“.

Lucas Höler (23, SV Sandhausen): Ein mögliches Werder-Interesse ist beim Stürmer offenbar bisher nicht angekommen. „Das ehrt mich, aber mehr darüber weiß ich nicht“, sagte er dem „kicker“.

Dienstag, 12. Dezember 2017

Patrick Herrmann (26, Borussia Mönchengladbach): Werder ist auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer verletzten Fin Bartels, Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach wird es nach Informationen der DeichStube allerdings nicht. Der 26-Jährige war zuletzt als Kandidat bei Werder gehandelt worden.

Montag, 11. Dezember 2017

Luca Caldirola: Cagliari Calcio und der FC Genua sollen am Werder-Verteidiger informiert sein. Jetzt sagte Caldirola italienischen Medien, dass ihn das Interesse aus seinem Heimatland schmeichele und er das Gespräch mit Werder über einen möglichen Wechsel suchen wolle.

Donnerstag, 7. Dezember 2017

Maxime Lestienne (25, Rubin Kasan): Ein belgischer Linksaußen für Werder? Der Bundesligist soll bereit sein, drei Millionen Euro für Maxime Lestienne zu bezahlen, berichtet die russische Nachrichtenagentur „Ria“, Kasan wolle aber 4,5 Millionen. Werder könnte vielleicht von den finanziellen Problemen des Clubs profitieren. Laut „Telegraph“ haben die Spieler seit vier Monaten kein Geld bekommen.

Lucas Höler (23, SV Sandhausen): Ist der Stürmer des Zweitligisten SV Sandhausen einer für Bremen? „Mein Ziel ist auf jeden Fall die Bundesliga“, sagte der 23-Jährige gegenüber der „Nordwest-Zeitung“, „welcher Verein, ist mir erst einmal egal. Bei Werder zu landen und in der Nähe meiner Familie zu sein, wäre natürlich optimal, aber das ist zweitrangig.“ Höler kickte einst beim VfB Oldenburg unter Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri.

Ludwig Augustinsson: Bei der Suche nach einem Linksverteidiger soll der SSC Neapel auf den Schweden in Bremen aufmerksam geworden sein, berichtet „TuttoMercatoWeb“ aus Italien. In dem Bericht ist von einer möglichen Ablöse in Höhe von 12 Millionen Euro die Rede.

Robert Bauer/Izet Hajrovic: Wechsel der beiden unzufriedenen Spieler seien kein Thema, es gebe keine Anfragen, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann und betonte: „Es gibt keine Bestrebungen, Spieler abzugeben.“ Vize-Kapitän Niklas Moisander kritisierte derweil Bauers öffentliche Wechselgedanken.

Mittwoch, 6. Dezember 2017

Robert Bauer: Seit dem Trainerwechsel von Alexander Nouri zu Florian Kohfeldt kommt Werders Rechtsverteidiger nicht zum Zug, Bauer ist extrem enttäuscht über die Situation und sagt: „Natürlich macht man sich Gedanken über einen Wechsel.“ Es gebe mehrere interessante Optionen.

Izet Hajrovic: Sein Sommer läuft im Sommer 2018 aus, bei Werder spielt er nur noch eine Nebenrolle. Eine Abschied im Winter scheint durchaus möglich. Hajrovics Berater bestätigte jetzt den Kontakt zum FC Genua und anderen nicht namentlich genannten Clubs.

Quelle: DeichStube