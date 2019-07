Baumann bestätigt Österreich-Reise: Werder an Thomas Murg von Rapid Wien dran? 

Grassau – Frank Baumann ist nach seiner Dienstreise im Trainingslager von Werder Bremen angekommen. Der Sportchef bestätigte, in Österreich gewesen zu sein, um das Spiel zwischen Rapid Wien und dem FC Salzburg (0:2) zu sehen. Hat er dabei ganz besonders auf Rapid-Mittelfeldspieler Thomas Murg geschaut?

„Ich habe ein gutes Spiel gesehen“, sagte Baumann schmunzelnd, wollte sich aber wegen eines möglichen Werder-Transfers von Thomas Murg nicht weiter in die Karten schauen lassen. „Wir wollen alle Ligen im Blick haben, von daher es sich angeboten, auch da hinzuschauen“, sagte Baumann nur.

Bei der Nachfrage nach Thomas Murg hielt sich der Sportchef von Werder Bremen dann wie gewohnt bedeckt: „Das kommentiere ich nicht weil ich mich grundsätzlich nicht zu Gerüchten äußere.“

Einem Bericht der „Bild“ zufolge sei Frank Baumann in Österreich gewesen, um sich persönlich ein Bild von Thomas Murg zu machen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler soll auf dem Einkaufszettel der Bremer stehen, noch sei aber die von Rapid geforderte Ablösesumme von vier Millionen Euro zu hoch. (tst)

Zur Erstmeldung vom 27. Juli 2019:

Schnappt sich Werder Bremen Thomas Murg von Rapid Wien?

Grassau – Nun ist auch Frank Baumann im Trainingslager in Grassau angekommen. Der Sportchef des SV Werder Bremen hatte sich noch Spiele angeguckt, wie Trainer Florian Kohfeldt am Freitag bei der Abreise verraten hatte. Es geht natürlich um mögliche Neuzugänge.

Und laut „Bild“ hat Baumann dabei im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga zwischen Rapid Wien und RB Salzburg (0:2) ein Auge auf Thomas Murg geworfen.Werder Bremen soll stark an einer Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers von Rapid Wien interessiert sein, heißt es in dem Bericht. Noch sei aber die von Rapid geforderte Ablösesumme von vier Millionen Euro zu hoch.

Werder Bremen: Hat Baumann Eindrücke von Thomas Murg mitgebracht?

Sportchef Frank Baumann war eigentlich erst am Sonntag von seiner Transfer-Dienstreise bei Werder Bremen zurückerwartet worden. Doch Baumann war bereits am Samstag bei der Mannschaft in Grassau - mit frischen Eindrücken von Murg?

Thomas Murg ist ein eher offensiver Mittelfeldspieler, der auch auf den Außenpositionen spielen kann. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore und bereitete sechs Treffer vor. Sein Vertrag bei Rapid läuft noch bis 2022.

Derweil wird die Personaldecke in der Abwehr der Grün-Weißen immer dünner. Werder Bremen bangt um Ludwig Augustinsson, der Verteidiger ist aus dem Trainingslager in Grassau abgereist.