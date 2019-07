Transfers: Werder-Coach Kohfeldt rechnet mit seinen Favoriten

Die Effektivität von Standards zu erhöhen ist absolut o. k. und notwendig - keine Frage. Aber für eine der wichtigsten ... ständigen Trainingsaufgaben einen eigenen Trainer einzustellen? Ich finde, dass zu Standards der Cheftrainer unbedingt den Hut aufhaben muss ... gerade auch bei den Anweisungen und Korrekturen. Meine These ist = Ein ... zwei kopfballstarke Spieler zusätzlich = Die würden unsere Standardqualität schon einmal deutlich erhöhen. Was ich damit sagen will = Es braucht Spieler, die sich im unmittelbaren Kontakt mit Gegenspielern durchsetzen können - u. a. mit dem richtigen Lufttiming. Wer das nicht hat - dem kannste das auch kaum beibringen - das wird auch Gruev nicht schaffen. Und = Zumindest sollte man über einen Spieler verfügen, der punktgenau Standards schlagen kann ... und zum Beispiel keinen Spieler, der jedesmal - bei Ecken - z. B. nur ungenau zum kurzen Pfosten kommt -. wo der Ball dann leicht abgefangen wird. Sicher bieten Standards noch viel mehr an Kreativ - Spielraum ... keine Frage ... aber das ist für mich Cheftrainersache. Wir werden sehen - wie es läuft. Kommt Füllkrug in Form und kommt dann auch noch Gregoritsch ... werden wir ne bessere Standardausbeute haben ... und das würde dann aber kaum an Gruev liegen - so zumindest meine These.

Was unsere Eckbälle betrifft, da kann man schon verzweifeln. Jedesmal kommen unsere Innenverteidiger vor des Gegners Tor und die Ausbeute liegt bei gerade mal einem einzigen Treffer (Milos gegen Hertha) in der vergangenen Saison. Diese Quote ist unterirdisch schlecht und das liegt nicht an zu schlecht geschlagenen Bällen. Ganz im Gegenteil muss man nach eigenen Eckbällen jedesmal einen Konter befürchten... Ja, es stimmt: Unsere IV‘s lernen das nicht mehr und da hilft auch kein Gruev als Standard-Trainer, zumal ja keiner von den drei Spielern zur Zeit am Training teilnimmt. Ja, da ist Handlungsbedarf.

Das mit einem Spezialtrainer für die Standards macht schon Sinn.Wie viele Tore haben wir denn in der letzten Saison nach Standards erzielt? Ich glaube eins oder zwei. Und das sah mir auch eher glücklich als geplant aus.

Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und den einzelnen Mannschaftsteilen einmal in der Woche ein Spezialtraining verpassen. Die Stürmer sollten Kopfbälle und Torschüsse üben. Auch aus der Distanz. Ich habe in der letzten Saison zu oft gesehen, daß die Spieler den Ball ins Tor tragen wollten, anstatt mal aus 20 bis 25 Metern abzuziehen.

Die Abwehr soll Zweikampfverhalten üben und das Mittelfeld lange Pässe, die punktgenau ankommen.

Zurück zu Herrn Gruev. Da möchte ich in der kommenden Saison aber auch mal ein paar Varianten sehen. Immerhin wird der Mann nicht für eine warme Suppe und einen feuchten Händedruck arbeiten. Da muß er liefern. Spätestens zur Rückrunde will ich seine Ideen auf dem Platz umgesetzt sehen.

Im Artikel sinngemäss = Es kann sein, dass sich FB direkt um Neuzugänge kümmert. Ja ... wer denn sonst = Fritz ? Steidten macht das jetzt nicht mehr.

Ein Bundesligaverein ohne ein ständig bestens funktionierendes weltweites Neuverpflichtungsmanagement - inkl. feinstem, breitestem und tiefstem Scouting ist völlig unvorstellbar.

Beispiel = Für einen neuen Trainer für Standards würde ich viel lieber in neue Stammspieler ... und eben auch ins Scouting ... investiert haben. Und = Ein Cheftrainer darf das Thema Standards nicht aus der Hand geben. Die Gründe - das hier bei uns doch so zu machen ... die habe ich bisher noch nicht so kapiert. Gegen OS und Köln war überhaupt noch nix an Verbesserungen zu sehen ... und ... die besten Standards hat sowieso (unser) Schmidt von OS geschlagen.

Es ist schon bemerkenswert - wie wenig sich bei uns bisher bewegt - im Bereich der Kaderverbesserung.