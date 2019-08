Werder-Sportchef Baumann nach Henrichs-Absage: „Wollen und werden noch einen holen“

Für mich war in der Vergangenheit bei meinen Kommentaren ja sehr häufig das Werder . Glas immer halbvoll ... im Sinne von = Positiv gestimmt zu sein. In dieser Transferperiode werde ich allerdings das Gefühl nicht los, dass die Schere in der Liga zwischen arm und reich immer größer wird = Wenn man sich z. B. mal die aktuellen abenteuerlichen Leihgebühren einiger Spieler anschaut - die sich in Regionen bewegen, die z. B. unsere Kaufmöglichkeiten schon weit überschreiten ... und so rücken auch schon qualitätsverbessernde Leihgeschäfte immer weiter in die Ferne. Irgendein jetzt Liga - Spieler kostet - so war zu lesen ... sage und schreibe 20 Mio Leihgebühr. Und die Bayern haben für den 30-jährigen Perisic auch 5 Mio Leihgebühr bezahlt. Wo soll das noch hinführen. Es wird derzeit doch die Aussichtslosigkeit für viele Clubs in der Liga überdeutich ... niemals die Chance zu haben - da oben an die wirklichen Fleischtöpfe zu kommen. Und das gilt leider auch für uns. Mir fehlt jede Phantasie, dass wir am Transfermarkt noch wirklich sofortige Verstärkungen bekommen werden. "Wir werden noch einen holen" klingt für mich eher nach ausgeprägtester Durchschschnittlichkeit, die wir bekommen werden.

Aber auch in diesem Kommentar komme ich wieder mal zu meinem halbvollen Glas = Es scheint doch möglich zu sein = Siehe Frankfurt = Vor nicht allzu langer Zeit (vor 3 Jahren ...?) mit uns im Abstiegskampf ... und jetzt spielen sie zum zweiten Mal erfolgreich und sehr spektakulär gut in der Liga und auf der europäischen Bühne ... vor einem Woche für Woche begeisterten Publikum. Z. B. Hinteregger, Jovic, Haller, da Costa ... alles Volltreffer ... und haben die nicht für den Jovic und für den Haller insgesamt so um die 80 Millionen kassiert? Und siehe jetzt den Japaner Kamada auf der 10 = Auch sofort ein Volltreffer. Wo holen die diese Leute her? Muss ein Klasse - Scouting - unter der Führung von Bobic und Hübner - sein ... weil = Alle kannte man doch vorher nicht - o. k. bis auf Hinteregger.

Zu uns:

Ich hoffe auf einen guten Mix bei unseren Kaderverstärkungen - im Sinne von

a) noch quasi unentdeckt ... jung und hochtalentiert ... und Mehrwertspieler ... und aktuell noch bezahlbar - so einer wie Jovic - der ist doch gerade mal 21?

Und b) erfahrene Spieler mit Sofortverstärkungsqualit - bis maximal 28 - 29 Jahre. Kruse war da ein Volltreffer.

Und dennoch - noch ein Wehrmutstropfen = Was ich zumindest gegen Düsseldorf gesehen habe =

Wir sollten einen Zielspieler vorne drin haben, der schon mal 1 - 2 Gegenspieler bindet ... und somit unsere Osakos, JE's, Rashica's nicht immer sofort 3 Gegensspieler in ihren Socken haben.

Und ... unser 6er muss auch die Haupt - Aufgabe haben - Konter nicht zu so einer Gefährlichkeit werden zu lassen - wie es Samstag der Fall war. Dann wäre auch defensiv viel gewonnen.

Und = FK = Verabschiede dich von Außenbahnbesetzungen durch ME und JE = Dieses Konzept kann niemals aufgehen. Mache ME zu unserem konsequenten 6er ... oder lasse ihn in der MF - Rolle spielen - auf der er in der letzten Saison auch mit Toren erfolgreich war.

Und = Sahin ist keine Idealbesetzung auf der 6 = Bei Kontern ist er sogar ein Sicherheitsrisiko.

Und da bin ich wieder bei meinem Hauptaspekt meines heutigen Kommentars = Wir wollen doch in die Nähe der Fleischtopfe kommen. Es gibt viel zu tun = Aktuelle Kaderverstärkungen ... aber auch taktisch - personell kluge Maßnahmen - mit dem vorhandenen Personal.