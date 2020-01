Kein Werder-Transfer: Eduard Löwen wechselt von der Hertha nach Augsburg

Baumi ruft beim "Kooperationspartner" Juve an und leiht die 2. Mannschaft für die Rückrunde aus. Wozu haben die denn sonst damals so einen Wind mit der Juve-Partnerschaft gemacht?

Kaderchef Fritzchen wird sicher auch seine geballte Fachkompetenz in den Ring werfen. Während dessen aalen die vorhandenen Spieler am Strand und nuckeln an einer Flasche Cola light und nagen am einem Schinkenbrötchen. Natürlich alle in Noppenfolie eingetütet, damit sich keiner verletzt.