Werder-Gerüchte-Ticker: Mailands Conti im Bremer Visier?

+++ Werder Bremen: Die Transfer-Gerüchte von Dienstag, 13. August 2019 +++

Vages Gerücht aus Italien: Werder Bremen soll sich bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger nach Andrea Conti vom AC Mailand erkundigt haben. Das berichtet der italienische Sportjournalist Gianluca di Marzio. Die Gespräche stünden aber noch ganz am Anfang. Auch Parma Calcio soll am 25-jährigen einmaligen italienischen Nationalspieler dran sein.

Andrea Conti könnte in einer ähnlichen Preiskategorie liegen wie Benjamin Henrichs von der AS Monaco, um den sich Werder Bremen seit Wochen bemüht. Andrea Conti war vor zwei Jahren für 24 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Mailand gewechselt, kam aber durch einen Kreuzbandriss und eine Knie-OP kaum zum Einsatz. Das Portal „transfermarkt.de“ schätzt Contis Marktwert auf 15 Millionen Euro. Für Werder Bremen dürfte also auch bei Conti (Vertrag bis 2022) nur eine Leihe infrage kommen.

Unterdessen steht ein Abgang bevor: Felix Beijmo steht vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Malmö FF. Der Rechtsverteidiger wird nach Schweden ausgeliehen, wo am Dienstag das Transferfenster schließt.

+++ Werder Bremen: Transfer-Meldungen von Montag, 12. August 2019 +++

Wie geht es nach der Verpflichtung von Ömer Toprak jetzt weiter? Sportchef Frank Baumann hat weitere Transfers angekündigt. Wen holt Werder Bremen? Janik Haberer und Bernardo sind jedenfalls kein Thema.

+++ Werder Bremen: Transfer-Meldungen von Sonntag, 11. August 2019 +++

Jetzt ist es perfekt, jetzt ist der Innenverteidiger da: Werder Bremen leiht Ömer Toprak von Borussia Dortmund aus - und wird den Türken nach der Saison höchstwahrscheinlich fest verpflichten.

Der Deal stellte sich allerdings als ziemlich kompliziert heraus, obwohl sich der Neuzugang früh festgelegt hat. Entscheidend für den Wechsel zu Werder Bremen war für Ömer Toprak das Bauchgefühl.

Aus der DeichStube gibt es auch einen Kommentar zum Transfer: Nach dem Toprak-Transfer - Werder Bremen mit Ü30-Power nach Europa.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 10. August 2019 +++

Der SV Werder Bremen ist auf dem Transfermarkt weiter aktiv und soll ein Angebot für Janik Haberer vom SC Freiburg abgegeben haben

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 8. August 2019 +++

Weil sich der geplante Wechsel von Benjamin Henrichs zu den Grün-Weißen wie ein Kaugummi in die Länge zieht, hält Werder Bremen bei einem Transfer nun offenbar nach einem Plan B Ausschau. Dieser könnte Bernardo von Brighton & Hove Albion heißen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 7. August 2019 +++

Ein Werder-Verteidiger hat sich über Neuzugänge und die Personalsituation geäußert: Theodor Gebre Selassie spricht über den möglichen Transfer von BVB-Verteidiger Ömer Toprak zu Werder Bremen und die damit verbundene Beseitigung der Abwehrsorgen.

Ein anderer Bremer gerät im Gespräch über den möglichen Neuzugang sogar ins Schwärmen. Nuri Sahin von Werder Bremen sagt: „Ömer Toprak ist ein super Typ!“

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 6. August 2019 +++

Holen die Grün-Weißen doch noch einen neuen Innenverteidiger? Werder Bremen ist offenbar an BVB-Verteidiger Ömer Toprak interessiert. Das berichtet der „kicker“. Das wäre eine durchaus prominente Lösung und würde Werders angespannte Personal-Lage in der Innenverteidigung entspannen.

Ein Ex-Bremer hat einen neuen Club gefunden: Franco Di Santo wechselt nach Brasilien. Sein neues Ziel heißt Atletico Mineiro.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Freitag, 2. August 2019 +++

Abenteuerliches Gerücht aus Florenz: Wie die italienische Tageszeitung „La Nazione“ berichtet, soll der AC Florenz mit einer Verpflichtung von Nuri Sahin vom SV Werder Bremen liebäugeln. Sahin, dessen Vertrag bei den Grün-Weißen noch ein Jahr läuft, spielt aktuell eine hervorragende Vorbereitung und könnte in der kommenden Saison zu einem ganz wichtigen Eckpfeiler von Trainer Florian Kohfeldt werden. Ein Wechsel steht daher aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Weder Sahin selbst, noch Werder dürften ein Interesse an einem Abgang des 30-jährigen Mittelfeldstrategen haben.

Das hat Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt nun auch gegenüber der „Bild“ bestätigt. „Kein Thema für uns“, so Kohfeldt über einen Abgang von Nuri Sahin.

Derweil hat Florian Kohfeldt einen zeitnahen Transfer von Werder Bremen angekündigt: „Bald erleben wir etwas“, sagte der Chefcoach der Grün-Weißen vor der Abreise aus dem Trainingslager in Grassau.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 01. August 2019 +++

Werder Bremen hat ein Auge auf Emile Smith Rowe geworfen - das berichtet zumindest die englische Zeitung „Independent“. Demnach seien die Grün-Weißen an einer Leihe des 19-jährigen Offensivspielers vom FC Arsenal interessiert. Ebenso wie Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg, dem das Blatt die besten Chancen auf eine Verpflichtung einräumt.

Smith Rowe war im vergangenen halben Jahr an Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig ausgeliehen, brachte es verletzungsbedingt allerdings nur auf drei Kurzeinsätze im deutschen Fußball-Oberhaus (26 Minuten). Der U17-Weltmeister hat in London noch einen gültigen Vertrag bis 2023. Arsenal-Trainer Unay Emery gilt als großer Fan des englischen Junioren-Nationalspielers. Aber: Nicht zuletzt weil die „Gunners“ noch Stürmer Nicolas Pepe vom OSC Lille für eine kolportierte clubinterne Rekordablöse von 80 Millionen Euro verpflichten wollen, sind Smith Rowes Aussichten auf regelmäßige Spielzeit in der kommenden Saison stark eingeschränkt. Daher wollen die Londoner Smith Rowe, dessen Marktwert von „transfermarkt.de“ auf vier Millionen Euro taxiert wird, abermals verleihen. Ein Wechsel des 19-Jährigen an die Weser käme angesichts des Überangebots in der Bremer Offensiv-Abteilung allerdings eher überraschend.

Vorsicht, Werder Bremen! Lazio Rom jagt Mittelfeld-Star Davy Klaassen als Nachfolger von Sergej Milinkovic-Savic, der vor einem Wechsel zu Manchester United steht.

Hat sich die Wechsel-Posse um Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Werder Bremen erledigt? Frank Baumann will Tempo bei den Transfers machen und könnte daher zu einem Plan B greifen.

+++ Werder Bremen: Neuer Vertrag für den Trainer +++

Kein Transfer im eigentlichen Sinne, ein Gerücht schon gar nicht. Aber eine eine Fix-Meldung, denn jetzt ist es offiziell: Cheftrainer Florian Kohfeldt hat einen neuen Vertrag bei Werder Bremen unterschrieben.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 27. Juli 2019 +++

Die Grün-Weißen basteln weiter an den Transfers für die neue Saison. Thomas Murg von Rapid Wien soll auf dem Einkaufszettel von Werder Bremen stehen. der Mittelfeldspieler ist nach Infos der DeichStube aber kein Thema bei Werder. Das gilt auch für Murgs Teamkollegen Mert Müldür.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 23. Juli 2019 +++

Omar Mascarell vom FC Schalke 04 wurde nach dem angeblichen Interesse des SV Werder befragt. Schalkes Mittelfeldspieler Mascarell sagt, er wisse nichts von einem Interesse von Werder Bremen.

Ein Werder-Retter vergangener Tage hat dagegen einen neuen Verein gefunden. Papy Djilobodji, der Werder Bremen 2016 vor dem Abstieg bewahrte, wechselt in die Türkei.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 22. Juli +++

Der Angreifer hat seine Sachen gepackt: Boubacar Barry wechelst von Werder Bremen II zum KFC Uerdingen. Am Montagmittag verließ der gebürtige Ghanaer schwer bepackt die Kabine der U23. Der 23-Jährige ist auf dem offensiven Flügel zuhause und trifft beim KFC auf einen alten Bekannten: Manuel Mbom wechselte ebenfalls in diesem Sommer zum ambitionierten Drittligisten nach Krefeld.

RB Leipzig soll sich wie Werder Bremen um eine Verpflichtung von Benjamin Henrichs vom AS Monaco bemühen. Das berichtet der "Kicker" am Montagmorgen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Sonntag, 21. Juli 2019 +++

Ein ehemaliger Bremer hat einen neuen Club gefunden: Aleksandar Ignjovski (28) wechselt von Drittligist 1. FC Magdeburg zu Holstein Kiel in die Zweite Liga. „Mit Aleksandar Ignjovski konnten wir einen extrem routinierten Zweikämpfer für unser Defensivspiel gewinnen, dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und unserem Auftreten auf dem Platz mehr Robustheit und Ordnung zu verleihen“, sagte Holstein-Sportchef Fabian Wohlgemuth.

Ignjovski hatte von 2011 bis 2014 bei Werder Bremen gespielt. Über die Stationen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg war der defensive Mittelfeldspieler 2018 in Magdeburg gelandet. Mit dem Ost-Club stieg er vergangene Saison aus der Zweiten Liga ab.

+ Aleksandar Ignjovski (hier noch im Trikot des 1. FC Magdeburg) wechselt zu Holstein Kiel. Von 2011 bis 2014 hatte der Serbe für Werder Bremen gespielt. © imago images / Christian Schroedter

Ein Gerücht flammt wieder auf: Hat der HSV Interesse an Martin Harnik von Werder Bremen? Trainer Dieter Hecking lobt den Stürmer. Könnte sich da ein Wechsel anbahnen?

Ein Leihspieler hat einen klaren Plan. Nach seiner Leihe zum VfL Osnabrück will Niklas Schmidt wieder zurück zu Werder Bremen. Das hat der Mittelfeldspieler am Rande des Test-Turniers in Lohne gesagt.

Am Samstag steht bei Werder Bremen der Tag der Fans an: Alles dazu, und den Liveticker zum Testspiel gegen den FC Everton gibt es hier! Unterdessen haben wir mit einem Ex-Bremer unter anderem über seinen Abschied aus Bremen gesprochen. „Ich habe bei Werder sehr viele Freunde gewonnen“, sagt Florian Kainz im Interview mit der DeichStube. Und auch ein anderer Deal ist perfekt: Werder Bremen hat sich mit Tou Tou einen neuen Ärmelsponsor an Land gezogen. Und: Es wirkt fast so, als könnte Claudio Pizarro für Werder Bremen noch wertvoller als in der Vorsaison werden.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 18. Juli 2019+++

Sportchef Frank Baumann hat in einer Medienrunde Einblicke in die Transfer-Pläne von Werder Bremen gegeben und wurde dabei auch auf die potentiellen Neuzugänge Benjamin Henrichs und Michael Gregoritsch angesprochen. Aber seht selbst:

Welche Transfer-Strategie Werder Bremen grundsätzlich verfolgt, hat Baumann derweil auch verraten.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 16. Juli 2019 +++

Werder Bremen hofft auf den großen Coup mit Benjamin Henrichs, will den Jung-Nationalspieler von der AS Monaco ausleihen. Wie stehen die Chancen? Team-Kollege und Ex-Bremer Naldo zumindest bezweifelt einen Transfer. Mehr dazu hier: Wechselt Benjamin Henrichs zu Werder Bremen? Werders Chance und Naldos Glaube

Dass ein teurer Transfer aber nicht immer funktioniert, bestätigt ein Blick auf die Bundesliga-Transfer-Flops, in denen auch Werder Bremen vertreten ist.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 15. Juli 2019 +++

Frank Baumann fahndet bereits seit Wochen nach einem Außenverteidiger und könnte nun an einer großen Lösung dran sein. Werder Bremen soll nämlich an einem Transfer von Benjamin Henrichs von der AS Monaco interessiert sein und aufgrund der großen Konkurrenz haben sie maximal Außenseiterchancen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 13. Juli 2019 +++

Gerson von der AS Rom wechselt nicht in die Bundesliga, sondern zu Flamengo Rio de Janeiro das gaben beide Vereine offiziell bekannt. Beim brasilianischen Traditionsclub in seiner Heimatstadt erhält der 22-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Ende 2023. Gerson war zuletzt auch mit Werder Bremen, Schalke 04 und Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Unterdessen hat Cheftrainer Florian Kohfeldt zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal die Transfer-Pläne von Werder Bremen verraten.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Freitag, 12. Juli 2019 +++

Neuigkeiten zum Arbeitspapier des Abwehrchefs der Grün-Weißen: „Beide Parteien haben signalisiert, dass sie großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit haben“, sagt Frank Baumann gegenüber der DeichStube. Das klingt doch wie Musik in den Ohren. Eine Vertragsverlängerung von Niklas Moisander bei Werder Bremen dürfte zur Formsache werden.

Auch bei Milot Rashica stehen die Zeichen auf „vorzeitige Vertragsverlängerung“: „Milot hat bei uns zuletzt eine extrem gute Entwicklung genommen, das letzte halbe Jahr war überragend von ihm. Wir sind jetzt in Gesprächen, wie wir seinen Vertrag anpassen können“, sagte der Werder-Sportchef.

Eine Vollzugsmeldung gibt es aus der Bremer Zweitvertretung: Werder Bremen hat am Freitagnachmittag nämlich Leihgeschäft Nummer zehn eingetütet. US-Boy Isaiah Young wird von der Bremer U23 nach Belgien verliehen.

Kehrtwende bei Rechtsverteidiger Eli Dasa: Der 26-Jährige hat seinen Vertrag bei Maccabi Tel Aviv nun doch nicht verlängert. Seine Berater versuchen ihn in Europa unterzubringen. Werder Bremen ist wohl nicht sein nächstes Ziel.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 11. Juli 2019 +++

Ein weiterer Neuzugang für die U23 steht fest, die Bestätigung kommt aus Südkorea: Werder Bremen verpflichtet Innenverteidiger-Talent Kyu-hyun Park. Der 18-Jährige ist Kapitän der U18-Nationalmannschaft.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 10. Juli 2019 +++

Werder-Sportchef Frank Baumann drückt auf die Bremse: Spieler der Größenordnung Michael Gregoritsch sind für Werder Bremen zu teuer.

Prominenter Besuch im Trainingslager von Werder Bremen: Berater Jens Jeremies war da - wegen Martin Harnik? Werder-Sportchef Frank Baumann sieht allerdings „keinen Anlass“ über einen Wechsel des Stürmers nachzudenken.

Eine Vollzugsmeldung gibt es indes bei einem Torhüter: Stefanos Kapino hat im Trainingslager im Zillertal seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert - Wie lange der neue Kontrakt läuft, ist unbekannt. Mit der Kapino-Verlängerung steht auch der Torwart-Plan für die Zukunft bei Werder Bremen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 8. Juli 2019 +++

Einiges los heute rund um Transfers von Werder Bremen: Die Grün-Weißen sind sich mit ihrem Wunschstürmer einig. Beim Wechsel von Michael Gregoritsch zu Werder Bremen geht es jetzt nur noch um die Ablöse.

Unterdessen hat der Torwart der Grün-Weißen sich zu seinem Club bekannt:Jiri Pavlenka denkt aktuell nicht daran, Werder Bremen zu verlassen.

Aron Johannsson hat das bereits getan, bzw. tun müssen: Der Stürmer hat keinen neuen Vertrag bei Werder Bremen bekommen, Johannsson steht jetzt aber unmittelbar vor einem Wechsel zu Hammarby IF.

Und Marko Arnautovic? Der Ex-Spieler der Grün-Weißen hat einen neuen Verein gefunden: Marko Arnautovic wechselt von West Ham United nach China.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Sonntag, 7. Juli 2019 +++

Es ging nicht nur ums Geld, sagt der Ex-Werder-Kapitän: Max Kruse rechtfertigt seinen Wechsel von Werder Bremen zu Fenerbahce Istanbul

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 4. Juli 2019 +++

Ist Werder Bremen bei der Suche nach einem Mittelfeldspieler fündig geworden? Nach einem Bericht von „Sky Sport“ haben die Grün-Weißen womöglich ein Auge auf Omar Mascarell (26) vom FC Schalke 04 geworfen. Bereits im vergangenen Jahr wurde über einen möglichen Wechsel Mascarells an die Weser spekuliert.

Ein Abgang aus Gelsenkirchen käme zum jetzigen Zeitpunkt allerdings eher überraschend, da Mascarell in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit einen Großteil seiner Spiele (zehn von 15 Liga-Einsätzen) absolvierte und grundsätzlich ein Spieler mit Führungspotential sei. Noch sei allerdings offen, wie der neue Coach David Wagner mit dem Mittelfeldmann plane. Feststehe dagegen, dass die „Königsblauen“ ihren Kader ausdünnen wollen.

Mascarells Vertrag beim FC Schalke läuft noch bis zum 30 . Juni 2022. „Transfermarkt.de“ beziffert seinen Marktwert auf 8 Millionen Euro. Der defensive Mittelfeldspieler war erst im Sommer 2018 für eine Ablöse von 10 Millionen Euro von Real Madrid in den Ruhrpott gewechselt. Zuvor spielte er zwei Jahre lang bei Eintracht Frankfurt (2016-18).

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 3. Juli 2019 +++

Eigentlich hat Werder-Sportchef Frank Baumann angekündigt, nach der Verletzung von Milos Veljkovic keinen neuen Innenverteidiger in diesem Sommer holen zu wollen. Aber wie wäre es mit einer Investition in die Zukunft? Die englische Zeitung „The Sun“ berichtet, dass Abwehrspieler Nathan Collins von Stoke City das Interesse der Bremer geweckt hat.

Demnach soll Werder den Innenverteidiger zunächst ausleihen wollen - mit Kaufoption. Collins ist 18 Jahre alt, Ire und spielt für Stoke bisher vornehmlich in der zweiten Mannschaft. Ende der vergangenen Saison kam das Talent immerhin auch dreimal in der Championship (zweite englische Liga) bei den Profis zum Einsatz.

Neben einem weiteren nicht namentlich genannten Bundesligisten hat Werder offenbar auch große Konkurrenz aus England: Manchester United soll um das Talent buhlen. Außerdem will Stoke Collins‘ Vertrag (läuft bis 2021) angeblich am liebsten vorzeitig verlängern.

Derweil ist der Wechsel von Ahmet Canbaz aus der U23 von Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Trabzonspor perfekt. Darüber einigten sich beide Clubs am Mittwoch.

Unterdessen soll Aron Johannsson vor einem Wechsel nach Schweden sehen. Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen befindet sich noch auf der Suche nach einem neuen Club.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 2. Juli 2019 +++

Abwehr-Schock an der Weser: Milos Veljkovic fällt lange aus, auch Sebastian Langkamp ist verletzt - aber Werder-Sportchef Frank Baumann will deswegen keinen Ersatz holen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 1. Juli 2019 +++

Wechselt nach Ex-Kapitän Max Kruse der nächste Spieler von Werder Bremen in die Türkei? Wie die türkische Zeitung „Hurriyet“ berichtet, soll Offensivspieler Ahmet Canbaz aus Werders U23 vor einem Wechsel zum Süper-Lig-Club Trabzonspor stehen. Demnach hätten sich beide Clubs am Wochenende auf eine Ablösesumme von 100.000 Euro geeinigt. Der Spieler werde am Dienstag in der Türkei erwartet. Canbaz war erst im Januar dieses Jahres von Eintracht Braunschweig an die Weser gewechselt. Bei Werder war der 21-Jährige in der Rückrunde zu zehn Regionalliga-Einsätzen (ein Assist) gekommen. Nun möchte der türkische U21-Nationalspieler (sieben Spiele, ein Tor) sein Glück offenbar in der Türkei versuchen.

Unterdessen hat sich ein möglicher Wechsel von Marko Grujic zu Werder Bremen endgültig zerschlagen. Der Serbe bleibt für ein weiteres Jahr bei Hertha BSC. Das bestätigten die Berliner am Montag.

Der FC Augsburg stellt auf stur: Es gibt keine Verhandlungen mit Werder Bremen über Michael Gregoritsch, sagt Manager Stefan Reuter.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 29. Juni 2019 +++

Hat Werder Bremen schon eine Ersatz-Lösung, falls der Transfer von Marko Grujic nicht klappt? Der italienischen Zeitung „Pagine Romaniste“ zufolge interessieren sich die Bremer für Gerson (22) von der AS Rom. Der zentrale Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison an die AC Florenz ausgeliehen, kam dort in 36 Spielen auf drei Tore und drei Vorlagen.

Das Portal „transfermarkt.de“ schätzt den Marktwert des Brasilianers auf 13 Millionen Euro. An Gerson (in Rom Vertrag bis 2021) sollen neben Werder auch der VfL Wolfsburg, die italienischen Clubs aus Genua und Bologna sowie Sevilla und Valencia aus Spanien Interesse haben. Das Portal „romaforever.it“ berichtet außerdem von Angeboten aus Russland.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Freitag, 28. Juni 2019 +++

Der Deal ist fix, der Ex-Kapitän geht in die Türkei: Max Kruse wechselt von Werder Bremen zu Fenerbahce Istanbul, das haben Club und Berateragentur bekanntgegeben.

Werder-Sportchef Frank Baumann hat weitere Neuzugänge ankündigt: „Ich kann nicht versprechen, wann ein, zwei neue Spieler hier sein werden. Aber ich kann versprechen, dass wir noch ein, zwei, vielleicht auch drei neue Spieler holen werden“, sagte der 43-Jährige bei der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt. Werder-Trainer Florian Kohfeldt vertraut auf das Transfer-Versprechen seines Sportchefs.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch 26. Juni 2019 +++

Rechtsverteidiger Alvaro Tejero, der mit Werder in Verhandlungen stand, wechselt zum spanischen Erstligisten SD Eibar, das gab der Club am Mittwochmittag bekannt.

Jonah Osabutey hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert und wird in der kommenden Saison an Royal Excel Mouscron aus der ersten belgischen Liga verliehen. Damit ist Osabutey der neunte Spieler, den Werder auf Leihbasis zum lernen in die Ferne schickt.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 25. Juni 2019 +++

Manuel Mbom wird von Werder Bremen an den KFC Uerdingen verliehen, dass bestätigten die Krefelder am Dienstagmittag. Der 19-Jährige wechselt für ein Jahr an den ambitionierten Drittligisten.

Laut dem „Weser Kurier“ soll Florian Kohfeldt seinen Vertrag bei Werder Bremen bereits verlängert haben. Das ist falsch! „Ich kann nicht bestätigen, dass es schon eine Einigung oder eine Unterschrift gibt“, sagte der Coach auf Nachfrage der DeichStube. Trotzdem möchte er „noch lange bleiben“.

Eigentlich sollte Luca Plogmann ausgeliehen werden, jedoch findet sich kein Verein für den 19-Jährigen Keeper von Werder Bremen. Sportchef Frank Baumann bestätigte uns, dass Plogmann wohl in Bremen bleiben wird und am Freitag mit der Mannschaft in die Vorbereitung startet.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 24. Juni 2019 +++

Frank Baumann will das Bremer Mittelfeld noch verstärken, ist aber ganz entspannt: „Wir haben doch noch acht, neun Wochen Zeit“, sagte uns der Sportchef von Werder mit Blick auf die Transferperiode. Dann warten wir mal ab was da noch kommt.

Manuel Mbom steht kurz vor einem Wechsel in die dritte Liga. Werder Bremen möchte das Talent verleihen.

Berater Marc Kosicke bestätigte uns, dass Florian Kohfeldt seinen Vertrag bei Werder Bremen über das Jahr 2021 hinaus verlängern möchte.

Aron Johannsson steht möglicherweise vor einem Wechsel von Werder Bremen zu den Seattle Sounders in die USA. Der Vertrag des Stürmers wurde in Bremen bekanntlich nicht verlängert.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 22. Juni 2019 +++

Werder Bremen ist offenbar ein Millionen-Angebot für Milot Rashica von Benfica Lissabon ins Haus geflattert, aber die Grün-Weißen um Sportchef Frank Baumann ließen die Portugiesen abblitzen. Die „Rakete“ soll definitiv auch in der kommenden Saison an der Weser wirbeln.

Torhüter Michael Zetterer hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert. Das vermeldeten die Grün-Weißen am Samstag. Der 23-Jährige wird allerdings für bis zu zwei Jahre an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verliehen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Freitag, 21. Juni 2019 +++

Bereitet sich Werder Bremen vielleicht doch auf den Abschied von Jiri Pavlenka vor? Die Bremer sollen Interesse an Torwart Robin Olsen von der AS Rom haben. Das berichtet die italienische Zeitung „Il Messagero“. Olsen (29) war vor einem Jahr vom FC Kopenhagen für stattliche neun Millionen Euro nach Rom gewechselt, konnte aber als Nachfolger von Alisson Becker nicht restlos überzeugen. Im Saison-Endspurt wurde er sogar auf die Bank gesetzt.

Jetzt könnte der schwedische Nationaltorwart (29 Länderspiele) schon wieder vor dem Abschied stehen – auch weil die Römer angeblich wegen des Financial Fairplays unter Druck stehen, noch bis Monatsende 40 bis 45 Millionen Euro einzunehmen. Neben Werder Bremen sollen auch ein nicht namentlich genannter französischer Erstligist und Ex-Club Kopenhagen um den Torwart buhlen.

Für Werder würde die Verpflichtung von Olsen (7,5 Millionen Euro Marktwert laut „transfermarkt.de“) allerdings nur Sinn ergeben, wenn Jiri Pavlenka wirklich wechseln sollte. Europäische Topclubs wie Juventus Turin und der FC Liverpool sollen an Werders tschechischem Schlussmann Interesse haben. Sportchef Frank Baumann hatte in der Vergangenheit allerdings betont, Pavlenka nicht abgeben zu wollen.

Außerdem angeblich auf dem Wunschzettel von Werder Bremen: Ruben Aguilar vom HSC Montpellier. Das berichtet der französische Journalist Bertrand Latour. Als Rechtsverteidiger spielt Aguilar auf einer Position, auf der Werder noch einen neuen Mann sucht.

Ein Backup für Theodor Gebre Selassie wäre Aguilar allerdings kaum, dafür wäre er zu teuer. „Transfermarkt.de“ taxiert den Marktwert des 26-Jährigen auf acht Millionen Euro. Eine ganz andere Preisklasse also als bei Kandidaten wie den bisherigen Kandidaten Alvaro Tejero oder Eli Dasa. Auch die AS Monaco und die AC Florenz sollen an Aguilar Interesse haben.

Ein Deal ist jetzt auch fix: Romano Schmid bleibt beim Wolfsberger AC, das Talent wird für noch eine Saison zum Europa-League-Teilnehmer ausgeliehen.

Der SVW hat nach Informationen der DeichStube weiter sehr gute Chancen auf eine Ausleihe eines Wunschspielers: Marko Grujic - die Entscheidung pro Werder Bremen naht.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 20. Juni +++

In der vergangenen Saison war er einer der großen Durchstarter in der Eredivisie, jetzt steht Michel Vlap angeblich auf dem Zettel von Werder Bremen. Das berichtet das niederländische Portal „Elfvoetbal“. Der zentrale offensive Mittelfeldspieler Vlap hat in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Spielen 16 Tore für den SC Heerenveen erzielt.

In den Niederlanden verdichten sich jetzt offenbar die Anzeichen, dass der 22-Jährige den Verein im Sommer verlassen könnte. Neben Werder sollen auch der RSC Anderlecht und vor allem Atalanta Bergamo Interesse an dem niederländischen U21-Nationalspieler haben. Allerdings wird Vlap nicht ganz günstig zu haben sein. „Transfermarkt.de“ schätzt den Marktwert des Offensiv-Talents auf acht Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Der „Kicker“ hat einen Verteidiger vom VfB Stuttgart mit den Grün-Weißen in Verbindung gebracht. Timo Baumgartl ist nach Informationen der DeichStube aber kein Thema bei Werder Bremen, Milos Veljkovic soll bleiben.

Bei Werder Bremen wurde er bereits verabschiedet, jetzt hat der U23-Spieler einen neuen Club: Marco Kaffenberger wechselt von Werder Bremen zum BSV Rehden, dem Regionalliga-Konkurrenten.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 19. Juni +++

Werder Bremen ist weiter stark an Michael Gregoritsch vom FC Augsburg interessiert. Der Angreifer könnte jetzt auch etwas günstiger zu haben sein. Wann schnappt Werder Bremen bei Gregoritsch zu?

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag 18. Juni +++

Ole Käuper hat einen neuen Verein gefunden. Der 23-jährige Käuper wird für eine Saison von Werder Bremen an den FC Carl Zeiss Jena ausgeliehen.

Neue Herausforderung für Jan-Niklas Beste: Das Werder-Talent wird in die Niederlande an den FC Emmen verliehen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Montag, 17. Juni +++

Tomas Soucek bleibt bei Slavia Prag. Der 24-jährige „Sechser“, an dem auch Werder Bremen und der 1. FC Köln interessiert waren, hat einen neuen Fünfjahres-Vertrag unterschrieben. Für Werder war ein Transfer des Tschechen ohnehin zu teuer, nun ist Soucek auch für andere Clubs vom Markt.

Unterdessen könnte sich etwas bei der Rechtsverteidiger-Suche von Werder tun: Alvaro Tejero ist mit Albacete Balompie nicht in die erste spanische Liga aufgestiegen. Hat Werder Bremen jetzt freie Bahn bei Alvaro Tejero?

Bei Michael Zetterer könnte indes schon sehr bald Klarheit herrschen, was die Zukunft betrifft. Der Torhüter steht vor einem Wechsel in die Niederlande. Am Montag war er auf der Geschäftsstelle der Grün-Weißen. Vermutlich, damit Michael Zetterer einen neuen Vertrag bei Werder Bremen unterschreibt, ehe er an PEC Zwolle verliehen wird.

Außerdem gibt es einen neuen Spieler für die Zweitvertretung der Bremer: Manasse Fionouke wechselt in die U23 von Werder Bremen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 15. Juni +++

Wie die DeichStube erfahren hat, ist an dem Gerücht, der HSV hätte Interesse an Werder-Profi Martin Harnik, nichts dran.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Freitag, 14. Juni +++

Angeblich baggert der Hamburger SV an Werder-Profi Martin Harnik. Das berichtet am Freitagabend die „Bild“-Zeitung.

Was eine Überraschung: Werder-Bremen-Talent Niklas Schmidt bleibt nicht beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, sondern wechselt zum VfL Osnabrück. Er hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Dann wurde am Freitag noch ein Abgang von der U23 verkündet: Thore Jacobsen wird vom SV Werder Bremen an den 1. FC Magdeburg verliehen.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Donnerstag, 13. Juni +++

Es ist eine Geschichte zum Schmunzeln: Arjen Robben war am Mittwoch in Bremen – und sofort wurde in vielen Internetforen spekuliert, ob der Star des FC Bayern München zum SV Werder wechseln wird.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 12. Juni +++

Werder-Bremen-Keeper Michael Zetterer steht wohl kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. „Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts entschieden“, bestätigte der Torhüter gegenüber der DeichStube den Kontakt.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Mittwoch, 5. Juni +++

Tim Steidten verlässt in diesem Sommer Werder Bremen und wechselt zu Bayer Leverkusen. Der Chefscout hat über zehn Jahre an der Weser gearbeitet und zahlreiche Transfers eingefädelt.

Der nächste U23-Abgang steht fest: Joshua Bitter wechselt von Werder Bremen zum MSV Duisburg.

Der ehemalige U23-Spieler von Werder Bremen, Idrissa Toure, ist bereits seit einem Jahr auf Leihbasis bei Juventus Turin, jetzt hat der Verein Toure gekauft.

Thomas Murg ist angeblich ein Thema bei Werder Bremen. Das berichtet die österreichische „Kronen Zeitung“. Demnach hat sich der 24-jährige Mittelfeldspieler von Rapid Wien in den Fokus von Frank Baumann und Co. gespielt. Bemerkenswert: Murg hat mit „Grass is green“ dieselbe Berateragentur wie die Ex-Bremer Florian Grillitsch und Zlatko Junuzovic. Demzufolge dürften die Berater noch gute Kontakte zu Werder haben. Murgs Vertrag bei bei Rapid läuft noch bis zum 30. Juni 2022, Transfermarkt.de beziffert den Marktwert auf 3 Millionen Euro.

Ist zudem Amer Gojak (22) ins Visier von Werder Bremen geraten? Nach Informationen der bosnischen Zeitung „Dnevni avaz“ haben insbesondere Werder, Schalke 04, Lille und Betis Sevilla Interesse am offensiven Mittelfeldspieler von Dinamo Zagreb. Der bosnische Nationalspieler hat in Zagreb noch Vertrag bis 2022, sein Marktwert wird von Transfermarkt.de auf 4,5 Millionen Euro taxiert. Amer Gojak dürfte aber kaum für unter 10 Millionen Euro zu haben sein.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Dienstag, 4. Juni +++

Wohin wechselt Max Kruse? Nachdem Eintracht Frankfurt Luka Jovic für einen Betrag zwischen 60 und 70 Millionen an Real Madrid verkauft hat, könnte der Ex-Werder-Kapitän Kruse wieder für die SGE interessant sein. Schließlich sollte nun ausreichend Geld vorhanden sein, um die Gehaltsforderungen Kruses zu erfüllen.

Jannes Vollert bleibt Bremer, wird aber direkt in die Dritte Liga verliehen. V ollert hat bei Werder Bremen einen neuen Vertrag unterschrieben und wechselt zum Hallerschen FC.

Werder Bremen hat offenbar Abou Cisse von Olympiakos Piräus ins Visier genommen. Der Innenverteidiger soll laut „gazzetta.gr“ auf der Liste von Werder-Sportchef Frank Baumann stehen. Nach Informationen der DeichStube ist sich Werder-Kandidat Cisse aber bereits mit einem anderen Bundesligisten so gut wie einig.

+++ Werder Bremen: Transfergerüchte vom Samstag, 1. Juni +++

Immer wieder haben Gerüchte um ein mögliches Interesse von Werder Bremen an Kaan Ayhan die Runde gemacht. Jetzt sieht es sehr danach aus, dass der Innenverteidiger bei Fortuna Düsseldorf bleibt. Der 24-Jährige habe die Ausstiegsklausel in seinem Vertag verstreichen lassen, berichtet der „Express“. Wäre die Klausel bis 31. Mai um 23.59 Uhr aktiviert worden, hätte Ayhan für geschätzte 4,5 Millionen Euro wechseln können.

„Bei mir ist nichts angekommen, und wenn das bei jemand anderem angekommen wäre, wüsste ich das“, sagte F95-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel der Zeitung. Auch Schalke 04 war als möglicher neuer Club Ayhans gehandelt worden. Die DeichStube hatte schon Anfang Mai berichtet, dass Ayhan nicht zu Werder wechseln wird.

Jiri Pavlenka wird von europäischen Topclubs wie Juventus Turin und dem FC Liverpool gejagt. Jetzt taucht aus der Türkei ein irres Gerücht auf: Pavlenka zu Liverpool und Karius zu Werder?

Joshua Bitter aus Werders U23 zieht es zum MSV Duisburg. Das berichtet „RevierSport“. Noch haben die Vereine den Transfer nicht offiziell bekanntgegeben, es sieht aber sehr danach aus, dass der Abwehrspieler in der kommenden Saison in der Dritten Liga spielen wird.

+++ Sonntag, 31. März +++

Er kam aus England, geht er auch wieder nach England? Es soll eine lose Anfrage des FC Watford aus der Premier League für Werder-Verteidiger Milos Veljkovic gegeben haben. Mehr dazu: Wird Veljkovic von Werder nach England verkauft?

+++ Donnerstag. 30. Mai +++

Steht Luca Plogmann, Werder-Keeper Nummer drei, vor einem Wechsel zu den Würzburger Kickers? Das berichtet zumindest das Portal „liga-drei.de“. Erst am Mittwoch wechselte Frank Ronstadt aus der Bremer U23 zum Drittligisten. Mehr dazu: Plogmann auf dem Sprung nach Würzburg?

Was machen eigentlich Werders Leihspieler? Sowohl Romano Schmid (Wolfsberger AC) als auch Niklas Schmidt (SV Wehen Wiesbaden) werden wahrscheinlich bei ihren aktuellen Leihclubs weitermachen. Das bestätigte Werder-Bremen-Sportchef Frank Baumann gegenüber der DeichStube: Schmidt und Schmid können bleiben, wo sie sind

+++ Mittwoch, 29. Mai +++

Der Wechsel von Marco Friedl vom FC Bayern München zum SV Werder Bremen ist perfekt. Das bestätigte Werder auf seiner Homepage. Mehr dazu: Werder macht Friedl-Verpflichtung perfekt

Konrad Fünfstück wird der neue Trainer von Werder Bremens U23. Er wechselt vom Schweizer Zweitligisten FC Wil an die Weser und beerbt Sven Hübscher. Mehr zum Wechsel: Fünfstück bestätigt Wechsel auf den U23-Trainerstuhl

Eli Dasa ist ein Kandidat bei Werder Bremen. Das bestätigte Sportchef Frank Baumann indem er zugab, Israels Nationaltrainer, den Ex-Bremer Andreas Herzog, wegen Dasa kontaktiert zu haben. Eine Verpflichtung gestaltet sich aufgrund der Vielzahl an Interessenten aber schwierig. Mehr dazu: Baumann informiert sich über Dasa, aber es wird schwierig.

Abgang für Werder Bremens U23: Linksverteidiger Justin Plautz schließt sich ab sofort dem dänischen Erstligisten SönderjyskE an. dort wartet ein alter Bekannter aus Bremen auf ihn. Mehr dazu: U23-Spieler Justin Plautz wechselt zum Mielitz-Club.

Noch ein Abgang für die Bremer U23: Nach Justin Plautz verlässt auch Außenbahnspieler Frank Ronstadt den SVW. Er schließt sich zur neuen Saison Drittligist Würzburger Kickers an: U23: Ronstadt wechselt zu den Würzburger Kickers

+++ Dienstag, 28. Mai +++

Plant Werder Bremen die Ausleihe von Marko Grujic? Der zentrale Mittelfeldspieler spielte vergangene Saison bei Hertha BSC, gehört aber eigentlich dem FC Liverpool. Der gute Kontakt von Werder-Trainer Florian Kohfeldt zum Liverpool-Coach Jürgen Klopp könnte helfen. Mehr dazu: Will Werder Grujic vom FC Liverpool ausleihen?

Der Israeli Eli Dasa gilt als Kandidat bei Werder Bremen. Sein Nationaltrainer, der Ex-Bremer Andreas Herzog, kann das gut verstehen. Mehr dazu: Herzog über Werder-Kandidat Eli Dasa: „Er hat das Zeug für die Bundesliga“

+++ Montag, 27. Mai +++

Das nächste Transfer-Gerücht um Max Kruse kommt aus der Türkei. Fenerbahce Istanbul soll dem bisherigen Stürmer von Werder Bremen angeblich bereits ein Angebot vorgelegt haben. Mehr hier: Max Kruse von Werder Bremen doch zu Fenerbahce Istanbul?

+++ Samstag, 25. Mai +++

Luca Zander wechselt zu St. Pauli, Robert Bauer kehrt nicht nach Bremen zurück, und Felix Beijmo fehlt es noch an der nötigen Qualität für die Bundesliga - heißt: Werder sucht auch in diesem Sommer wieder nach einem Back-up für Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie.

Geht es nach dem israelischen Portal „Walla“, haben die Bremer dabei Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv ins Auge gefasst. Der 26-Jährige soll den israelischen Tabellenführer im Sommer verlassen wollen. Weil sein Vertrag ausläuft, ist er ablösefrei.

Werder und der SC Freiburg sollen Dasa bereits beobachtet haben. Der Abwehrspieler hat 163 Erstligaspiele in Israel bestritten und kam 17 Mal in der Europa-League-Qualifikation zum Einsatz. Außerdem gehört er dem Kader der israelischen Nationalmannschaft an, die der ehemalige Werder-Profi Andreas Herzog trainiert.

+++ Freitag, 24. Mai +++

Juventus Turin wird die Kaufoption von Werders verliehenem U23-Spieler Idrissa Toure laut einem Bericht der „Bild“ nicht ziehen. Der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler (drei Einsätze, ein Tor), der im August 2018 auf Leihbasis aus dem Norden Deutschlands in den Norden Italiens wechselte, soll in der kommenden Saison nicht an die Weser zurückkehren: Sportchef Frank Baumann hält eine erneute Leihe des 21-Jährigen für die beste Option.

Nach Informationen der „Bild“ ist der FC Erzgebirge Aue an dem zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Demnach stehe Toure bereits seit Sommer 2018 ganz oben auf dem Zettel der „Veilchen“, an die zuletzt auch Bremens Ole Käuper verliehen war, ehe Käuper Mitte April von den Auern freigestellt worden war.

In der U23 von Juventus zählte Toure mit 36 Pflichtspiel-Einsätzen zwar zum Stammpersonal, seine zwei Tore und zwei Vorlagen scheinen die Turiner Verantwortlichen allerdings nicht von einer festen Verpflichtung überzeugt zu haben. Toures Marktwert wird von „transfermarkt.de“ auf 350.000 Euro beziffert. Sein Vertrag bei den Grün-Weißen läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Kruse-Ersatz: Werder-Sportchef Frank Baumann schließt Mega-Transfer aktuell aus : Kann sich der SV Werder einen Transfer von Michael Gregoritsch, es steht eine Ablöse im zweistelligen Millionen-Bereich im Raum, nicht leisten?

Werder-Torhüter Luca Plogmann bald auf Wanderschaft: Bremen will den Keeper verleihen. Vielleicht sogar ins Ausland.

+++ Donnerstag, 23. Mai +++

Steht Rechtsverteidiger Joshua Bitter aus Werders U23 vor einem Wechsel zu Zweitligaabsteiger 1. FC Magdeburg? Laut einem Bericht der „Volksstimme“ beschäftigt sich der Drittligist mit einer Verpflichtung des 22-Jährigen, der erst im vergangenen Sommer von der U23 von Schalke 04 an die Weser gewechselt war. In dem Bericht heißt es, Bitter passe gut ins Anforderungsprofil des FCM: Er sei jung, dynamisch und könne auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Genau solche Spieler suche FCM-Sportchef Maik Franz.

In der laufenden Spielzeit kam Bitter auf immerhin 21 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen. Für den ehemaligen deutschen U20-Nationalspieler würde allerdings eine Ablöse fällig, sein Vertrag läuft noch bis zum 30.06.2020. Bitter wäre übrigens nicht der erste Spieler, der aus der Bremer Zweitvertretung zum FCM wechselt: Auch Tobias Schwede (2016) und Björn Rother (2017) gingen bereits diesen Weg.

Von den Bayern nach Bremen: Pudic kommt zu Werder

Ist jetzt auch Leverkusen an Kruse dran?

Werder lässt Zander endgültig zum FC St. Pauli ziehen

+++ Mittwoch, 22. Mai +++

Ex-Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic: „Gregoritsch passt zu Werder“

Juventus jagt den unverkäuflichen Pavlenka

+++ Dienstag, 21. Mai +++

Werder macht ernst: Gregoritsch soll kommen!

Profi-Vertrag für Simon Straudi

+++ Montag, 20. Mai +++

Wohin verschlägt es Max Kruse? Der Kapitän verlässt Werder Bremen, sucht einen Top-Club, mit dem er nächstes Jahr international spielen kann. Nach Informationen der DeichStube beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit dem Stürmer. Aber es ist kein Wunder, dass sich Kruse noch ins Blickfeld weiterer Clubs gespielt hat: Laut „Sport 1“ interessieren sich sowohl der FC Bayern München als auch der FC Liverpool für den 31-Jährigen.

Demnach suchen die Bayern noch nach einem Backup für Torschützenkönig Robert Lewandowski. Kruse sei intern schon länger ein Thema, heißt es in dem Bericht, konkrete Verhandlungen habe es aber noch nicht gegeben. Allerdings: Erst vor einem Monat hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit „Mein Werder“ ausgeschlossen, dass der Werder-Stürmer beim Rekordmeister ein Thema ist.

+++ Sonntag, 19. Mai +++

Bei der Suche nach einem Ersatz für den abwandernden Kapitän Max Kruse könnte die Spur zum FC Augsburg führen. Laut „Mein Werder“ beschäftigt sich Werder Bremen mit einem möglichen Transfer von Michael Gregoritsch.

Das verwundert wenig. Florian Kohfeldt kann man durchaus als Gregoritsch-Fan bezeichnen. Vor dem Spiel gegen Augsburg im Februar nannte der Werder-Coach den 25-Jährigen „einen der besten Spieler, die aus den Zwischenräumen in die Tiefe gehen“. Gregoritsch wie auch dessen Sturmpartner Alfred Finnbogason seien „überragende Offensivkräfte“ und „absolute Top-Leute“ - so hatte es Kohfeldt damals gesagt.

Ein Schnäppchen dürfte Gregoritsch, der wie Kruse häufig als hängende Spitze spielt, aber nicht gerade werden. Den Marktwert des Angreifers, dessen Vertrag in Augsburg noch bis 2022 läuft, schätzt „transfermarkt.de“ auf 16 Millionen Euro. In der abgelaufenen Saison erzielte Gregoritsch sechs Tore in 32 Spielen.

Kohfeldt verspricht: Außer Kruse geht kein Stammspieler mehr

+++ Samstag, 18. Mai +++

Offiziell! Pizarro hängt noch ein Jahr dran

Pizarro ist auch als Kruse-Ersatz eingeplant

+++ Freitag, 17. Mai +++

Max Kruse verlässt Werder Bremen

So begründet Kruse seinen Abgang

Kommentar zum Kruse-Abgang: Mutiger geht es nicht

Berater und Vater da, Pizarro kurz vor Unterschrift bei Werder

Kein Leihspieler kehrt zu Werder zurück.

+++ Mittwoch, 15. Mai +++

Steht Milot Rashica auf dem Wunschzettel von RB Leipzig?

Fridolin Wagner verlässt Werders U23 und folgt Trainer Sven Hübscher zu Preußen Münster

Berater von Alianza Lima: „Wenn Bremen Pizarro einen Vertrag anbietet, haben wir keine Chance“

+++ Dienstag, 14. Mai +++

Werder träumt nicht nur von Europa, Werder möchte sich nun sogar bei den ganz großen Clubs des Kontinents bedienen. Okay, dabei geht zwar nur um einen Spieler aus der dritten Reihe, vielleicht auch nur der vierten, aber Alvaro Tejero gehört nun einmal Real Madrid. Allerdings ist der 22-Jährige bis Saisonende an den Zweitligisten Albacete Balompie ausgeliehen. Laut „worum.org“ steht ein Wechsel des beidfüßigen Rechtsverteidigers Tejero zu Werder kurz bevor. Doch wie die DeichStube erfuhr, muss Werder noch kämpfen, um den nur 1,74 Meter großen Spanier zu bekommen.

Tejero: Werder bei Albacete-Aufstieg chancenlos?

Kebba Badjie verstärkt Werder U23

+++ Montag, 13. Mai +++

Alvaro Tejero - ein Spanier für Werder?

Luca Zander vor dem endgültigen Absprung

+++ Sonntag, 12. Mai +++

Neues Gerücht aus Italien: Hat Werder Bremen ein Auge auf Silvan Hefti geworfen? Das berichtet zumindest das italienische Online-Portal „tuttomercatoweb.com“. Demnach ist der 21-jährige Innenverteidiger ins Visier der Bremer geraten. Hefti, der bereits neunmal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft spielte, ist Kapitän beim Super-League-Club FC St. Gallen und besitzt dort noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Neben Werder sollen auch Sampdoria Genua, der FC Bologna und Premier-League-Absteiger Huddersfield Town den Verteidiger beobachten.

Hefti hat in der laufenden Saison 31 von 32 möglichen Ligaspielen für die Schweizer absolviert und dabei einen Treffer erzielt. Sein Marktwert wird von „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. Nach DeichStube-Informationen ist die Spur allerdings nicht heiß.

+++ Mittwoch, 8. Mai +++

Tomas Soucek: Vor zwei Jahren hat Werder Bremen schon einmal bei Slavia Prag zugeschlagen und mit Jiri Pavlenka einen absoluten Glücksgriff getätigt. Jetzt ist womöglich ein defensiver Mittelfeldspieler vom tschechischen Hauptstadtclub ins Visier der Bremer geraten. Mehr noch: Laut „Express“ hat Werder nicht nur die Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt, sondern sogar die Nase vorn vor dem ebenfalls interessierten 1. FC Köln.

Soucek, dessen Vertrag in Prag bis 2021 läuft, hat in der laufenden Saison 29 Liga-Spiele für Slavia bestritten und dabei für einen „Sechser“ erstaunliche zehn Tore erzielt. In der Europa League ging es für Soucek und seinen Club in dieser Spielzeit bis ins Viertelfinale. Der Marktwert des tschechischen Nationalspielers (18 Einsätze, zwei Tore) wird von „transfermarkt.de“ auf sechs Millionen Euro geschätzt.

Dominik Becker wechselt aus der U19 des 1. FC Köln zur U23 von Werder Bremen

Claudio Pizarro: Erst noch ein Jahr Werder - und dann zurück nach Peru?

+++ Montag, 6. Mai +++

Claudio Pizarro bestätigt: Ich will bei Werder bleiben

Wechseln zwei Spieler aus Werders U23 nach Dänemark? Marco Kaffenberger und Justin Plautz absolvieren ein Probetraining bei SönderjyskE, wo Ex-Bremer Sebastian Mielitz spielt.

+++ Donnerstag, 2. Mai +++

Neues Gerücht aus Nigeria: Hat Werder Bremen Interesse an Chidozie Awaziem? Das berichtet das nigerianische Online-Portal „owngoalnigeria.com“. Demnach ist der 22-Jährige Rechtsfuß ins Visier der Bremer geraten, Werder sei bereit, etwa 9 Millionen Ablöse für den Innenverteidiger zu bezahlen. Awaziem, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, ist bis zum Saisonende vom portugiesischen Meister FC Porto an den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor ausgeliehen.

In Porto läuft der Vertrag noch bis zum 30. Juni 2020. Neben Werder soll insbesondere der FC Lyon an Awaziem interessiert sein und die besten Karten auf einen Transfer des Abwehrspielers haben. Bemerkenswert: Bei Awaziems Vertragsverlängerung im Jahr 2016 hat der FC Porto die Ausstiegsklausel des nigerianischen Nationalspielers auf 30 Millionen Euro festgesetzt. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass Porto ein Jahr vor Ablauf des Vertrages nicht mehr auf die festgeschriebene Ablösesumme pocht. Tendenz: Vage.

+++ Montag, 29. April +++

Werder-Manager Frank Baumann erklärt den Transfer von Schalke-Talent Benjamin Goller

Werder verpflichtet Schalke-Talent Benjamin Goller

+++ Samstag, 27. April +++

AS Rom angeblich an Max Kruse dran

+++ Donnerstag, 25. April +++

Offiziell: Werder holt Füllkrug zurück

Baumann über Füllkrug: „Niclas wird topfit sein“

Kommentar: Baumann zockt ganz schön bei Füllkrug, aber es kann klappen

+++ Dienstag, 23. April +++

Ist Werder Bremen an Abdelhamid Sabiri interessiert? Laut einem Bericht des „kicker“ haben sich die Bremer zumindest nach dem deutschen U21-Nationalspieler (fünf Einsätze, ein Tor) erkundigt. Der 22-jährige Offensivspieler wechselte im Sommer 2017 vom 1. FC Nürnberg zu Premier-League-Club Huddersfield Town. Dort kam er in der laufenden Saison allerdings lediglich auf zwei Einsätze und wurde aussortiert.

Sabiri strebt nun einen Neubeginn in Deutschland an und möchte idealerweise bei einem Bundesliga-Club anheuern - sein Berater Christian Nerlinger sondiert den Markt. Angeblich hat sich neben den Bremern auch die Eintracht aus Frankfurt nach Sabiri, dessen Marktwert laut „Transfermarkt.de“ 1,5 Millionen Euro beträgt, erkundigt. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz glaubt jedenfalls an Sabiris Leistungsfähigkeit: „Ich traue Hamid durchaus zu, Bundesliga zu spielen.“ Bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen des SV Werder das wirklich genauso sehen.

+++ Freitag, 19. April +++

Hat Werder Bremen ein Auge auf Hany Mukhtar von Bröndby IF geworfen? Das berichtet zumindest das Internetportal „fussballtransfers.com“. Der 24-jährige Mukhtar galt einst als eines der größten deutschen Talente im offensiven Mittelfeld, mit 19 Jahren und nach zehn Bundesliga-Spielen für Hertha BSC wechselte er 2015 zu Benfica Lissabon. Beim portugiesischen Topclub konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, über die Station Red Bull Salzburg landete Mukhtar schließlich in Bröndby.

In der dänischen Liga kommt der ehemalige U21-Nationalspieler (drei Einsätze) in der aktuellen Saison auf sechs Tore und vier Vorlagen in 21 Spielen. Neben Werder sollen auch der VfL Wolfsburg, der FC Villarreal und der FC Genua Interesse haben. „Transfermarkt.de“ schätzt Mukhtars Marktwert auf 3,5 Millionen Euro.

+++ Donnerstag, 18. April +++

Karl-Heinz Rummenigge: Max Kruse für die Bayern kein Thema

Auch die Bayern wollten Maxi Eggestein

+++ Donnerstag, 11. April +++

Max Kruse wartet auf Angebot von Top-Club

+++ Mittwoch, 10. April +++

Maximilian Eggestein bleibt Bremer

Maximilian Eggestein erklärt seine Vertragsverlängerung

+++ Dienstag, 9. April +++

Update: Kaan Ayhan ist nach Informationen der DeichStube kein Thema bei Werder Bremen.

Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll sich Innenverteidiger Kaan Ayhan (24) von Fortuna Düsseldorf mit einem Bundesligisten über einen Wechsel geeinigt haben, der in der Tabelle vor der Fortuna zu finden ist. Die Zeitung spekuliert über drei Clubs, als mögliche Abnehmer: Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Ayhan, der im Sommer 2016 zu den Rheinländern gewechselt ist und der in der laufenden Saison 22 Liga-Spiele für die Düsseldorfer absolviert hat, soll eine bis zum 31. Mai gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben. Konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Wechsel zum SV Werder gibt es aber derzeit nicht.

+++ Montag, 8. April +++

Jetzt ist es offiziell: Johannes Eggestein hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert! Mehr Infos gibt es hier.

Offiziell: Lars Bünning wechselt von Werders U23 zu Borussia Dortmund.

Unterdessen hat Hannover 96-Präsident Martin Kind das Interesse des SV Werder Bremen an Stürmer Niclas Füllkrug bestätigt.

Max Kruse und das Beuteschema der Borussia: Die jüngsten Aussagen von Gladbach-Manager Max Eberl klingen nicht so, als ob er Werder-Kapitän Max Kruse verpflichten wolle.

+++ Freitag, 5. April 2019 +++

Nach Informationen der DeichStube bemüht sich Werder um eine Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Der Stürmer besitzt bei Hannover 96 zwar noch einen Vertrag bis 2022, allerdings auch eine Ausstiegsklausel. Im Falle des Abstiegs soll der 26-Jährige, der von 2006 bis 2013 für Werder gespielt hat, für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro zu haben sein, ansonsten für 24 Millionen. Im vergangenen Sommer hatte Werder schon den Ex-Bremer Martin Harnik aus Hannover losgeeist. Holt Werder Füllkrug zurück?

Um Werder-Kapitän Max Kruse kehrt keine Ruhe ein: Der 31-Jährige scheint nach dem beschlossenen Aus von Trainer Dieter Hecking zum Saisonende ein Thema bei seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach zu sein. Ist Max Kruse wieder ein Thema bei der Borussia aus Mönchengladbach? Kein Dementi von Eberl, Baumann entspannt.

+++ Dienstag, 2. April 2019 +++

Robert Glatzel vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim hat angeblich das Interesse des SV Werder Bremen geweckt. Werder an Glatzel dran? Mehr lesen.

++ Donnerstag, 28. März 2019 +++

Steigen jetzt die ganz großen Clubs in den Poker um Max Kruse ein? Angeblich soll der Werder-Kapitän, der seit Wochen in bestechender Form ist, bei Inter Mailand und Tottenham Hotspur auf dem Zettel stehen. Das berichtet „Sky“.

Kruses Vertrag bei Werder läuft im Sommer aus. Der Club will den 31-Jährigen unbedingt halten. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Kruse hatte zuletzt betont, wieder international spielen zu wollen. Das könnten ihm Inter und Tottenham bieten. Beide Clubs liegen derzeit als Tabellendritte ihrer Ligen auf Champions-League-Kurs.

+++ Dienstag, 26. März 2019 +++

Luca Plogmann gilt bei Werder als großes Torwart-Talent, als Spieler, dem sie im Verein langfristig die Bundesliga zutrauen - und dennoch könnten der 19-Jährige und Werder ab Sommer getrennte Wege gehen. So lassen sich zumindest die jüngsten Aussagen von Plogmann-Berater Thomas Eichin deuten. „Wichtig ist, dass Luca ab der nächsten Saison irgendwo im Profi-Fußball fängt. Ob das bei Werder oder vielleicht innerhalb eines Leih-Geschäftes ist, muss man dann besprechen. Er muss auf jeden Fall spielen“, fordert Werders Ex-Manager Eichin bezüglich Plogmann in der „Bild“-Zeitung.

+++ Montag, 25. März 2019 +++

Werder-Kapitän Max Kruse ist schon Dauergast in der Gerüchteküche. Zuletzt wurde der 31-Jährige auch mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht. Die Knappen wollten ihn angeblich bereits im Winter verpflichten und sollen nun einen neuerlichen Versuch für den Sommer planen. Schließlich läuft Kruses Vertrag am 30. Juni aus, er kann ablösefrei gehen. Doch Werder-Sportchef Frank Baumann gibt sich da ganz entspannt. „Schalke ist im Winter nicht an uns herangetreten“, sagt Baumann im Gespräch mit der DeichStube.

+++ Freitag, 22. März 2019 +++

Einem Bericht des Portals „Fussballtransfers.com“ zufolge zeigt der SV Werder Interesse an einem jungen Talent von Rapid Wien. Dabei handelt es sich um Melih Ibrahimoglu, einen 18-jährigen zentralen Mittelfeldspieler, der aktuell für die Reservemannschaft der Wiener auf Torejagd geht. Ibrahimoglu gilt - ähnlich wie der im Winter verpflichtete Romano Schmid - als eines der vielversprechendsten Talente des Landes. Laut des Berichts soll sich neben den Bremern auch der italienische Traditionsclub Inter Mailand für den österreichischen Junioren-Nationalspieler interessieren. Für den Youngster wäre wohl in jedem Fall eine Ablösesumme fällig, da sein Vertrag bei Rapid noch bis 2021 läuft.

+++ Donnerstag, 21. März 2019: Kruse ein Thema auf Schalke? +++

Einem Bericht der „Bild“ zufolge wollte der kriselnde Bundesligist FC Schalke 04 bereits im Januar Max Kruse vom SV Werder Bremen loseisen. Demnach seien die Schalker bereit gewesen, 5 Millionen Euro für den Werder-Kapitän (Vertrag in Bremen läuft im Sommer aus) zu bezahlen. Aus dem Transfer wurde bekanntlich nichts.

Startet Schalke jetzt einen neuen Versuch? Bei Kruse dürften die Königsblauen jedenfalls keine allzu guten Chancen haben. Der 31-Jährige hatte zuletzt betont, in der kommenden Saison im europäischen Geschäft mitmischen zu wollen. Auf Schalke wird daraus nichts: die Gelsenkirchener sind aktuell Tabellen-15. der Bundesliga, von Europa also weit entfernt. Werder mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz sechs hat da deutlich bessere Argumente, den Vertrag mit dem Kapitän verlängern zu können.

+++ Mittwoch, 20. März 2019 +++

Neues Gerücht aus Holland: Laut des niederländischen Fußballportals „Voetbalprimeur“ hat der SV Werder Bremen ein Auge auf ein junges Talent von Feyenoord Rotterdam geworfen. Die Rede ist von Quilindschy Hartman, einem 17-jährigen Linksverteidiger, der aktuell in der U19 des 15-fachen niederländischen Meisters kickt. Der Nachwuchskicker ist noch nicht mit einem Profivertrag ausgestattet und könnte den Club demnach im Sommer ablösefrei verlassen.

Wechsel perfekt: U23-Coach Sven Hübscher verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum Saisonende zum Drittligisten SC Preußen Münster.

+++ Mittwoch, 13. März 2019

Der SV Werder Bremen soll ein Auge auf José Abella geworfen haben. Das berichtet die mexikanische News-Seite „Televisa Deportes“. Der 25-jährige Rechtsverteidiger spielt seit 2013 bei Santos Laguna in der ersten mexikanischen Liga. Der Marktwert des Mexikaners, der bereits einmal für die A-Nationalmannschaft auflief, wird laut „transfermarkt.de“ auf drei Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag soll jedoch im Sommer 2019 auslaufen, was die Chancen von Werder auf einen Transfer erhöhe. Abellas Karriere-Highlights bisher waren die Teilnahmen an der U20-Weltmeisterschaft 2013 in der Türkei und an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Ein weiterer möglicher Rechtsverteidiger an der Weser soll Renzo Saravia vom argentinischen Erstligisten Racing Club sein. Der Marktwert des 25-Jährigen liegt derzeit bei fünf Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Saravia hat bei seinem Verein in Buenos Aires noch einen Vertrag bis 2022, was einen Transfer nach Bremen deutlich teurer machen würde. Angeblich könnte sich die Ablösesumme auf etwa 14 Millionen Euro belaufen.

+++ Freitag, 1. März 2019 +++

Gerüchten aus England zufolge soll Werder Bremen an Tyrese Francois vom FC Fulham interessiert sein - das berichtet das Internetportal „football.london“. Demnach sei der 18-jährige Mittelfeldspieler nicht nur in den Fokus der Grün-Weißen, sondern auch einiger anderer europäischer Tobclubs gerückt. Francois spielt aktuell in Fulhams U23 in der Premier League 2 und kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze. Der junge Australier gilt als einer der technisch begabtesten Jugendspieler auf der Position im defensiven Mittelfeld. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

+++ Donnerstag, 28. Februar 2019 +++

Der ehemalige Werder-Stürmer Denni Avdic wechselt vom aktuellen schwedischen Meister AIK Solna zum Allsvenskan-Aufsteiger AFC Eskilstuna. Der 30-jährige Schwede mit Wurzeln in Bosnien-Herzogowina unterschreibt einen Zweijahresvertrag - das gab der Verein bekannt. Der ehemalige Nationalspieler der „Tre Kronor“ (ein Länderspiel) stand von 2011 bis 2013 an der Weser unter Vertrag, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen und wurde in der Folge häufig verliehen. Für Werder kam Avdic in sieben Bundesliga-Spielen zum Einsatz, erzielte jedoch keinen Treffer.

+++ Montag, 25. Februar 2019 +++

Yuning Zhang: Jetzt ist es offiziell! Der Ex-Werder-Angreifer Yuning Zhang wechselt in die erste chinesische Liga zu Beijing Sinobo Guoan. Über die Höhe der Ablöse ist nichts bekannt. West Brom hatte Zhang im Sommer 2017 für rund 7 Millionen Euro von Vitesse Arnheim gekauft und anschließend an den SV Werder verliehen. In einem Jahr Bremen kam Zhang nur in einigen Testspielen zum Einsatz. Für die Bundesliga war der Stürmer nicht gut genug, für die U23 in der Dritten Liga bekam er nicht die nötige Genehmigung. Am Ende der Saison saß Zhang immerhin zweimal auf der Bank der Bundesliga-Mannschaft.

+++ Freitag, 22. Februar 2019 +++

Yuning Zhang: Ex-Werder-Angreifer Yuning Zhang verlässt Leihclub ADO Den Haag übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits nach einem halben Jahr wieder. Demnach wird der Leihvertrag zwischen dem englischen Club West Bromwich Albion, Den Haag und dem 22-jährigen Chinesen aufgelöst. Zhang, der in der aktuellen Eredivisie-Saison nur zu sechs Kurzeinsätzen kam, soll nach China weiterverliehen werden – dort ist das Winter-Transferfenster noch bis zum 28. Februar geöffnet. West Brom hatte Zhang im Sommer 2017 für rund 7 Millionen Euro von Vitesse Arnheim gekauft und anschließend an den SV Werder verliehen. In einem Jahr Bremen kam Zhang nur in einigen Testspielen zum Einsatz. Für die Bundesliga war der Stürmer nicht gut genug, für die U23 in der Dritten Liga bekam er nicht die nötige Genehmigung. Am Ende der Saison saß Zhang immerhin zweimal auf der Bank der Bundesliga-Mannschaft.

+++ Mittwoch, 20. Februar 2019 +++

Maximilian Eggestein: Wandert im Sommer der nächste Werder-Star zu Borussia Dortmund ab? Die „Sport-Bild“ meldet, dass der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer Interesse an einer Verpflichtung von Maximilian Eggestein hat.

+++ Montag, 18. Februar 2019 +++

Julian Chabot: Der SV Werder soll Interesse an Julian Chabot vom FC Groningen haben – das berichtet „fussballtransfers.com“. Demnach sei der 21-jährige Abwehrchef des niederländischen Erstligisten ins Visier der Bremer geraten, aber auch die italienischen Clubs Atalanta Bergamo und Sampdoria Genua sollen die Fühler ausgestreckt haben. Chabot ist in der Jugend von Eintracht Frankfurt ausgebildet worden, ehe er 2014 in den Nachwuchs von RB Leipzig wechselte. 2017 wurde der Linksfuß zu Sparta Rotterdam transferiert, seit Sommer 2018 steht er beim FC Groningen unter Vertrag. Der Kontrakt des ehemaligen U20-Nationalspielesr läuft noch bis 2022. Transfermarkt.de taxiert den Marktwert des Innenverteidigers aktuell auf 1,25 Millionen Euro.

+++ Montag, 4. Februar 2019 +++

Romano Schmid: Jetzt steht es fest: Werder-Neuzugang Romano Schmid wird nun doch in sein Heimatland Österreich verliehen. Nachdem sich in den Niederlanden kein geeigneter Club für eine Leihe gefunden hat, zieht es den 18-Jährigen zum Wolfsberger AC. Das geht aus einem Bericht der „Bild“ hervor.

+++ Freitag, 1. Februar 2019 +++

Franco Di Santo: Der Stürmer spielte in den Planungen des FC Schalke 04 keine Rolle mehr und ist auf den letzten Drücker zum spanischen Erstligisten Rayo Vallecano gewechselt. Der 29-jährige Ex-Werderaner hat kurz vor Mitternacht einen Vertrag beim Tabellen-17. Unterschrieben – möglich, weil das Winter-Transferfenster in Spanien erst um 23.59 Uhr geschlossen wurde. Di Santo, dessen neuer Kontrakt bis zum Ende der Saison läuft, hatte von 2013 bis 2015 für den SV Werder gespielt, ehe er sich dem FC Schalke 04 anschloss. Der Wechsel innerhalb der Bundesliga hatte bei vielen Bremer Anhängern für Unmut gesorgt, auch weil der Transfer des Argentiniers überraschend am Bremer Tag der Fans bekanntgegeben wurde. In Vallecano trifft Di Santo auf seinen alten Weggefährten aus Bremer Zeiten Alejandro Galvez, mit dem er in der Saison 2014/2015 gemeinsam für Werder spielte.

+++ Donnerstag, 31. Januar 2019 +++

Kommentar zum Ende der Transferphase: Langeweile kann glücklich machen

Maximilian Eggestein zu PSG? Es ist nur ein Gerücht!

Tayo Edun: Hat Werder Interesse an Tayo Edun vom FC Fulham? Das will der englische „Sun“-Reporter Tom Barclay in Erfahrung gebracht haben. Edun ist 20 Jahre alt, Linksfuß, defensiver Mittelfeldspieler. Bis Jahresende war der englische U20-Nationalspieler (sieben Einsätze) von Fulham an Zweitligist Ipswich Town ausgeliehen, kam dort zu sechs Einsätzen (ein Tor). Jetzt ist er wieder bei Fulham. Edun wäre aber erst im Sommer ein Thema für einen Wechsel. Werder-Sportchef Frank Baumann hat am Deadline Day Winter-Neuzugänge ausgeschlossen.

Ex-Bremer Assani Lukimya hat einen neuen Club gefunden: Der zuletzt vereinslose Innenverteidiger heuert nach seinem China-Abenteuer beim KFC Uerdingen an. „Assani bringt viel Erfahrung mit und wird unsere Mannschaft noch einmal verstärken“, sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. Die ambitionierten Uerdinger sind zurzeit Tabellenvierter der Dritten Liga.

Keine Winter-Neuzugänge mehr - Romano Schmid zurück nach Österreich?

Kevin Möhwald : Träumen ist ja erlaubt – auch im Fußball. So berichtet die „Augsburger Allgemeine“, dass der FC Augsburg an einer Ausleihe von Werder-Profi Kevin Möhwald interessiert sei. Der 25-Jährige könne den Schwaben im Abstiegskampf helfen und selbst die Spielpraxis sammeln, die ihm wegen der großen Konkurrenz im Bremer Mittelfeld oftmals verwehrt bleibt. Problem: Werder wird Möhwald ganz gewiss nicht abgeben, und er selbst auch nicht weg wollen. Denn der Mittelfeldmann ist auf dem Sprung in die Startelf – vielleicht schon am Samstag in Nürnberg. Außerdem saß Möhwald bei der Pressekonferenz am Donnerstag noch ganz entspannt bei Werder auf dem Podium. Also, nach Medizincheck in Nürnberg sieht das nicht aus...

Thanos Petsos wollte und sollte den SV Werder in diesem Winter verlassen, doch es hat sich keine Lösung gefunden. Nach Informationen der DeichStube wird am Deadline-Day nichts mehr passieren. Allerdings: In Österreich ist das Transferfenster noch bis zum 6. Februar geöffnet. Petsos war 2016 von Rapid Wien nach Bremen gewechselt und in der Saison 2017/18 an den Hauptstadtclub ausgeliehen. Möglicherweise geht in diese Richtung noch etwas für den 27-jährigen Griechen, der noch bis Sommer bei Werder unter Vertrag steht. Petsos darf bei Werder nur noch mit der U23 trainieren.

Letzter Transfer-Tag für Werder: So funktioniert der Deadline Day!

+++ Mittwoch, 30. Januar 2019 +++

Luca Caldirola: Der Wechsel des Werder-Verteidigers zu Benevento Calcio ist fix!

Sandro Wagner: Der der 31-jährige Ex-Bremer Sandro Wagner wechselt mit sofortiger Wirkung vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München zu Tianjin Teda nach China. Der Club aus der Chinese Super League zahlt fünf Millionen Euro Ablöse an die Bayern. Wagner unterzeichnete einen Vertrag bis Ende 2020. Für Werder absolvierte der Ex-Nationalspieler in zwei Spielzeiten (2010-2012) insgesamt 30 Bundesliga-Spiele, in denen ihm fünf Treffer gelangen.

Florian Bruns: Der ehemalige U23-Spieler und Co-Trainer des SV Werder Florian Bruns, der mittlerweile als Co-Trainer beim SC Freiburg arbeitet, soll das Interesse der Borussia aus Mönchengladbach geweckt haben. Angeblich wollen „die Fohlen“ Bruns für ihren Trainerstab gewinnen. Das geht aus einem Bericht der „Sport Bild“ hervor.

+++ Dienstag, 29. Januar 2019 +++

Die erste kurze Jagd auf Max Kruse - Interesse aus Gladbach, Dortmund und München fast schon kein Thema mehr

Kommentar: Kruse-Gerüchte nur der Auftakt der heißen Phase

Luca Caldirola: Der Wechsel von Luca Caldirola zu Benevento Calcio soll am Mittwoch endgültig über die Bühne gehen. Am Dienstag trainierte der Innenverteidiger bereits beim Tabellensechsten der Serie B mit.

Max Kruse: Au backe, Werder! Nicht zuletzt aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen Wochen soll Max Kruse das Interesse mehrerer deutscher Top-Clubs geweckt haben. Insbesondere Kruses Ex-Club Borussia Mönchengladbach soll eine Rückholaktion des Werder-Kapitäns für den Sommer planen. Aber auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert sein.

Marco Friedl: Die Zukunft von Werders Leihgabe des FC Bayern ist noch völlig offen, wie Werder-Manager Frank Baumann gegenüber der DeichStube verriet. Die Leihe endet in diesem Sommer. Baumann sagt zwar, dass sich die Bremer „eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus vorstellen“ können. Aber ob Friedl das auch kann und die Bayern das wollen, weiß er nicht. „Marco hat definitiv Potenzial. Man muss aber abwarten, wie er sich die Zukunft vorstellt, wie die Bayern sich das vorstellen“, meint Baumann. Er wäre auch bereit, den 20-Jährigen für eine weitere Saison auszuleihen.

+++ Montag, 28. Januar 2019 +++

Justin Eilers: Nun haben auch die Sportfreunde Lotte die Verpflichtung des 30-jährigen Ex-Werder-Profis bekanntgegeben. Eilers unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende und erhält die Rückennummer 17.

Justin Eilers ist zukünftig für unsere Sportfreunde am Ball. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und erhält die Rückennummer 1️⃣7️⃣. „Wir freuen uns auf Justin. Er hat in der 3. Liga seine Qualität unter Beweis gestellt“, so Cheftrainer Nils Drube. pic.twitter.com/ByXmUESHSc — Sportfreunde Lotte (@SF_Lotte) 28. Januar 2019

Romano Schmid: Noch hat der SV Werder keinen Leihclub für Winter-Neuzugang Romano Schmid gefunden. Die Suche nach einem neuen Club gestaltet sich alles andere als einfach. „Es ist schwierig“, sagt Werder-Manager Frank Baumann.

Luca Caldirola: Der angestrebte Transfer des 27-jährigen Innenverteidigers zu Benevento Calcio ist noch immer nicht ganz in trockenen Tüchern. Laut Werder-Manager Frank Baumann seien aber nur noch letzte Details zur klären.

Frank Baumann: Hat der Werder-Sportchef drei Tage vor Ablauf der Transferperiode noch ein Ass im Ärmel?

+++ Samstag, 26. Januar 2019 +++

Marko Arnautovic: Nachdem vor gut zwei Wochen bekannt wurde, dass Marko Arnautovic ein lukratives Angebot aus China vorliegen habe, steht nun fest, dass er doch bei West Ham United bleibt. Das verkündete der Ex-Bremer via Instagram. Arnautovic bestätigte, dass es ein Angebot gegeben hatte, aber nach Gesprächen mit dem Club und seiner Familie sei er zu einem Entschluss gekommen: „Ich habe entschieden, die Spekulationen jetzt zu beenden.“ Der Österreicher hat bei den „Hammers", aktuell Tabellen-Zehnter in der Premier-League, noch einen Vertrag bis 2022 und blickt schon wieder nach vorne: „Ich möchte die Angebote jetzt beiseite schieben und dem Verein helfen, so weit vorne wie möglich in der Tabelle zu stehen.“

Luca Caldirola: Der bei Werder seit Sommer aussortierte Innenverteidiger steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Benevento Calcio. Er ist am Samstag zum Medizincheck bei dem italienischen Zweitligisten eingetroffen.

Pelle Hoppe: Werders U23-Offensivtalent ist bereits am Freitagabend im Teamhotel des Chemnitzer FC im Trainingslager in Side eingetroffen, um sich bei einem Probetraining zu empfehlen.

Am Samstagvormittag stieg der 19-Jährige (traf im vergangenen Spieljahr in der A-Junioren-Bundesliga, in 25 Spielen, zwölf Mal) dann in das Mannschaftstraining der Himmelblauen ein: „Er ist ein interessanter und technisch gut ausgebildeter Spieler, der im Offensivbereich variabel eingesetzt werden kann“, erklärt CFC-Sportvorstand Thomas Sobotzik auf der Vereinshomepage.

Besonders herzlich begrüßt wurde Hoppe, der seit 2011 das Trikot der Grün-Weißen trägt und einen Vertrag bis Juni diesen Jahres hat, von Innenverteidiger Kristian Taag. Er stand drei Jahre lang mit Hoppe in einem Team und wechselte im Sommer nach Chemnitz.

+++ Freitag, 25. Januar 2019 +++

Levent Aycicek: Die Karriere des Ex-Bremers ist auf Talfahrt. Bei Greuther Fürth war er aussortiert, durfte nur noch bei den Amateuren trainieren. Jetzt wechselt der 24-jährige zu Adana Demirspor in die zweite türkische Liga. Das hat der Club mitgeteilt. Aycicek, dessen Vater Türke ist, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021.

Der gebürtige Nienburger Aycicek stand von 2008 bis 2017 bei Werder unter Vertrag, durchlief die Jugend und kam bei den Profis 13 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Weil er sich in der ersten Mannschaft aber nicht durchsetzen konnte, wechselte er zunächst auf Leihbasis zu 1860 München (2016) und danach fest zu Greuther Fürth (2017). Jetzt nimmt er in Adana einen neuen Anlauf.

Transfer | Adana Demirspor'umuz, Levent Ayçiçek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/U1BbXwxHiK — Adana Demirspor (@AdsKulubu) 24. Januar 2019

Luca Caldirola: Der Wechsel zu Benevento Calcio steht offenbar unmittelbar bevor. Laut dem italienischen Sportjournalisten Gianluca di Marzio wird der Innenverteidiger in den nächsten Tagen seinen Vertrag bei Werder auflösen und nach Benevento reisen, um beim italienischen Zweitligisten einen Vertrag bis Saisonende (mit Option auf zwei weitere Jahre) zu unterschreiben.

Marcelo Moreno: 16 Wechsel hat die Fußballwebsite „transfermarkt.de“ bereits in der Karriere des Ex-Bremers (Juli bis Dezember 2009 bei Werder) vermerkt, jetzt ist der 17. dazugekommen. Der 31-jährige Stürmer wechselt innerhalb Chinas - von Wuhan Zall zum Zweitligisten Shijiazhuang Ever Bright.

+++ Donnerstag, 24. Januar +++

Luca Caldirola: Die Gerüchte um eine Rückkehr Luca Caldirolas in seine Heimat Italien nehmen kein Ende. Wie der italienische Sportjournalist Alfredo Pedulla via Twitter verkündete, soll der Tabellensechste der Serie B, Benevento Calcio, seine Fühler nach Caldirola ausgestreckt haben. Der Deal befinde sich laut Pedulla sogar schon auf der Zielgeraden.

Benevento ist aktuell auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Caldirola, gelernter Innenverteidiger, der auch auf der linken Abwehrseite spielen kann, hat bei den Bremern schon lange keine Zukunft mehr und hält sich seit Monaten bei der U23 fit. Sein Vertrag bei Werder läuft in diesem Sommer aus. Ein Winter-Wechsel wäre somit die letzte Möglichkeit für die Grün-Weißen eine Ablösesumme für den 27-Jährigen zu erzielen. Zuvor sollen die italienischen Erstligisten Chievo Verona und FC Bologna ihr Interesse an einer Caldirola-Verpflichtung geäußert haben.

Justin Eilers: Der ehemalige Werder-Profi Justin Eilers hat nach seinem unglücklichen Griechenland-Intermezzo, bei dem er erst Ende Dezember die Reißleine gezogen hatte, einen neuen Club gefunden. Gegenüber der DeichStube bestätigte Eilers einen entsprechenden Bericht der „NOZ“. Der 30-Jährige wird demnach künftig für den Drittligisten Sportfreunde Lotte auf Torejagd gehen.

Sebastian Boenisch: Nach seinem gescheiterten Probetraining bei Austria Wien, hat sich der ehemalige Bremer Außenverteidiger Sebastian Boenisch in der „Bild“-Zeitung über seine komplizierte Situation geäußert. „Ein Wechsel zur Austria ist nur wegen einer in Österreich gültigen Ausländerregelung gescheitert“, erklärt der 14-fache polnische Nationalspieler seinen geplatzten Wechsel.

Generell habe er sich nach seinem letzten Vertrag bei 1860 München (lief im Sommer 2017 aus) zu sehr auf seine damalige Berater-Agentur verlassen. Es habe damals beispielsweise „Anfragen aus Kasachstan gegeben, aber das wollte ich nicht machen. Und so zog immer mehr Zeit ins Land“, sagt Boenisch über seine mittlerweile eineinhalbjährige Arbeitslosigkeit.

Trotz der persönlich schwierigen Situation ist sich der 31-Jährige sicher, dass er es noch kann. „Ich könnte noch locker in der Bundesliga spielen“, gibt sich Boenisch selbstbewusst und ergänzt: „Es werden immer wieder auch erfahrene Spieler gesucht. Dass da nicht auf mich zurückgegriffen wird, kann ich nicht verstehen.“ Bleibt abzuwarten, ob Boenisch seine Erfahrung bald auch endlich wieder bei einem Club unter Beweis stellen kann.

+++ Mittwoch, 23. Januar 2019 +++

Diego: Der ehemalige Werder-Spielmacher Diego Ribas da Cunha hat seinen Vertrag beim brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro bis Dezember 2020 verlängert. Das gab der Club auf seiner Homepage bekannt. Der mittlerweile 33-Jährige spielte zwischen 2006 und 2009 für den SV Werder und absolvierte in diesem Zeitraum 84 Bundesliga-Spiele, in denen 38 Tore erzielte und 32 Vorlagen gab.

+++ Dienstag, 22. Januar 2019 +++

Claudio Pizarro: Bleibt die Werder-Legende den Grün-Weißen über den Sommer hinaus erhalten? Für den Bremer Manager Frank Baumann ist das anscheinend durchaus vorstellbar, zumindest sollen im Frühjahr Gespräche über die Zukunft des 40-jährigen Werder-Stürmers Zukunft geführt werden. „Wir haben verabredet, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen. Im März/April werden wir miteinander reden“, sagte der Sportchef gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Johannes Eggestein: Der Werder-Stürmer sprach am Dienstagnachmittag über eine mögliche Verlängerung seines Vertrages und entgegnete auf die Frage, wann es soweit sei lapidar: „Ich weiß es selber nicht.“

+++ Montag, 21. Januar 2019 +++

Frank Baumanns Intensiv-Scouting beim Asien-Cup: Der Werder-Manager spioniert in den Emiraten gezielt nach Talenten

Sebastian Boenisch: Der Ex-Werderaner hat keinen neuen Club gefunden. Sein einwöchiges Probetraining bei Austria Wien verlief erfolglos. „Die Veilchen“ nahmen Abstand von einer Verpflichtung.

+++ Freitag, 18. Januar 2019 +++

Michael Zetterer: Wechsel zu Würzburger Kickers nach Beendigung des Trainingslagers fraglich - Zetterer: „Es war alles gut, ich konnte alles machen“

Florian Kainz: Jetzt ist es fix! Der Österreicher unterschreibt einen Vertrag beim 1. FC Köln - Köln verkündet: Florian Kainz wird ein Geißbock

+++ Donnerstag, 17. Januar 2019 +++

Laszlo Kleinheisler: Der Ex-Bremer wechselt ablösefrei und mit sofortiger Wirkung zum kroatischen Tabellen-Zweiten NK Osijek. Den Wechsel gaben die Kroaten am späten Mittwochabend mit Foto auf ihrer Vereinshomepage bekannt. Kleinheisler kommt vom FC Astana und erhält in Kroatien einen Vertrag bis 2022.

Sein neuer Club befürchtet allerdings, dass der Wechsel noch für Probleme sorgen könnte, da der ungarische Nationalspieler seinen Vertrag beim kasachischen Europa-League-Teilnehmer einseitig gekündigt hat. Sollte der FC Astana den Wechsel anfechten, müsste das Schiedsgericht der Uefa über den Transfer entscheiden, heißt es auf der Vereinshomepage des NK Osijek.

Kleinheisler stand von Januar 2016 bis Juni 2018 bei Werder unter Vertrag, kam aber insgesamt nur in sieben Pflichtspielen zum Einsatz und wurde vor Vertragsende regelmäßig verliehen.

+++ Dienstag, 15. Januar 2019 +++

Florian Kainz wechselt von Werder Bremen zum 1. FC Köln, das haben beide Vereine bestätigt. Nur noch der Medizincheck steht aus.

+++ Montag, 14. Januar 2019 +++

Caldirola spricht mit Clubs, findet aber keine Lösung

Werder-Manager Frank Baumann bestätigt: Köln will Kainz

Lennart Thy: Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern. Der Ex-Werder-Profi wechselt zu PEC Zwolle in die niederländische Eredivisie. Beim abstiegsgefährdeten Club unterschreibt der 26-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2020. Seit vergangenem Samstag trainiert Thy bereits in Zwolle, die Vermeldung des Tranfers musste nach Vereinsangaben aber bis Montag warten, weil Thy vom türkischen Fußballverband noch nicht freigegeben war. Ende 2018 hatte der Stürmer seinen Vertrag bei Büyüksehir Belediye Erzurumspor in der Türkei aufgelöst.

Luca Caldirola: Nach dem kolportierten Interesse von Chievo Verona, soll nun auch der FC Bologna (erneut) seine Fühler nach dem italienischen Innenverteidiger des SV Werder ausgestreckt haben, das berichtet zumindest das Internetportal „Bologna News“. Es habe eine erste Erkundigung bei den Grün-Weißen gegeben.

+++ Sonntag, 13. Januar 2019 +++

Florian Kainz: Nun also doch: Werder-Ösi Florian Kainz vor Wechsel zum 1. FC Köln

Luca Caldirola: Wie die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtet, ist Chievo Verona am aussortierten Werder-Verteidiger Luca Caldirola interessiert. Demnach habe der Tabellenletzte der Serie A bereits Kontakt aufgenommen. Caldirola spielt in in den Planungen des SV Werder keine Rolle mehr und soll abgegeben werden. Der Vertrag des 27-jährigen Italieners läuft im Sommer aus.

Jaroslav Drobny: Der Wechsel des 39-jährigen Tschechen zu Fortuna Düsseldorf ist endgültig perfekt. Er absolvierte bereits sein erstes Spiel für die Rheinländer gegen Hertha BSC Berlin (3:1).

Sebastian Boenisch: Wie der österreichische Club FK Austria Wien auf der vereinseigenen Homepage verkündete, trainiert der ehemalige Werder-Profi Sebastian Boenisch aktuell bei der Austria mit, und erhält dort die Möglichkeit, sich für einen Vertrag zu empfehlen. Der 31-Jährige ist seit eineinhalb Jahren vereinslos.

+++ Freitag, 11. Januar 2019 +++

Florian Kohfeldt will Florian Kainz behalten: „Jetzt liegt es an Flo“

Assani Lukimya ist nach dem Ende seines China-Abenteuers auf Clubsuche und hält sich derzeit bei der U23 von Fortuna Düsseldorf fit. „Ich bin der Fortuna dankbar für die Möglichkeit, mich in Düsseldorf fit zu halten, und freue mich, das ein oder andere bekannte Gesicht wiedergesehen zu haben“, sagte Lukimya auf der Vereinshomepage. Von 2010 bis 2012 hatte der Innenverteidiger in Düsseldorf gespielt, ehe er zu Werder wechselte. Im Januar 2016 zog es den heute 32-Jährigen nach China zum Liaoning FC.

+++ Donnerstag, 10. Januar 2019 +++

Jaroslav Drobny steht vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf

+++ Mittwoch, 9. Januar 2019 +++

Verlängert Maximilian Eggestein? In einer Medienrunde am Mittwoch teilte der 22-jährige Werder-Profi mit, dass er für sich „noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden habe, sich mit der Frage nach der sportlichen Zukunft auseinanderzusetzen.“ Eggestein lägen erste Anfragen anderer Vereine vor. Er wisse, dass sich Werder sehnlichst eine schnelle Unterschrift wünsche, dennoch betont er: „Ich kann Werder verstehen, dass sich die Sache nicht bis in die Sommerpause ziehen soll, aber trotzdem muss ich meine persönliche Situation sehen.“

Lebo Mothiba: Der 23-jährige Stürmer vom französischen Erstligisten Racing Straßburg ist laut einem südafrikanischen Medienbericht von Werder-Manager Frank Baumann beobachtet worden, aktuell aber noch zu teuer für eine Verpflichtung.

Mothiba stammt aus Johannesburg und ist 2014 zum französischen Club OSC Lille gewechselt. Für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro holte ihn im Sommer der RC Straßburg. In der laufenden Saison erzielte der 22-Jährige in 16 Ligaspielen sieben Treffer und bereitete zwei weitere vor. Das war sein Durchbruch in der Ligue 1. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf sieben Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag des südafrikanischen Nationalspielers läuft noch bis 2023.

+++ Dienstag, 8. Januar 2019 +++

Marcello Trotta: Nach Informationen des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio hat der SV Werder seine Fühler nach Marcello Trotta von Serie-A-Club US Sassuolo ausgestreckt. Demnach haben die Bremer „starkes Interesse“ an dem 26-jährigen Stürmer. Trotta spielte in der letzten Saison auf Leihbasis für den mittlerweile in die Serie B abgestiegenen FC Crotone, für den er in 34 Partien sieben Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete. In der laufenden Saison kommt der Angreifer bei US Sassuolo nicht zum Zug. Trottas Vertrag läuft noch bis 2020, sein Marktwert wird von Transfermarkt.de auf 3 Millionen Euro taxiert.

Florian Kainz wird dem SV Werder wohl vorerst erhalten bleiben und den Club nicht verlassen. „Wir sind froh, ihn zu haben“, sagte Werder-Manager Frank Baumann über den Österreicher am Rande des Trainingslagers in Südafrika.

Michael Zetterer steht vor einem Wechsel in die Dritte Liga. Der 23-jährige Ersatz-Torhüter der Bremer reist mit den Würzburger Kickers ins Trainingslager.

+++ Sonntag, 6. Januar 2019 +++

Leihe perfekt: Ole Käuper wechselt für anderthalb Jahre zu Erzgebirge Aue

+++ Samstag, 5. Januar 2019 +++

Update: Hannover 96 hat kein Interesse mehr an Florian Kainz

Lennart Thy hat nach dem abrupten Ende seines Türkei-Abenteuers einen neuen Club gefunden: der ehemalige Werder-Profi unterschrieb beim abstiegsbedrohten niederländischen Erstligisten PEC Zwolle einen Vertrag bis 2020. Der 26-Jährige war erst im Sommer von Werder ablösefrei zum türkischen Erstligisten Büyüksehir Belediye Erzurumspor gewechselt. Dort löste er Ende des Jahres seinen Vertrag allerdings wieder auf.

Nun also wieder Holland: Dort genießt Thy einen hervorragenden Ruf – sportlich und menschlich. Werder hatte ihn in der vergangenen Saison an VVV Venlo ausgeliehen. Dort verbuchte der Angreifer in 32 Ligaspielen sieben Tore und sechs Assists. Weltweit bekannt wurde Thy, weil er sich als Stammzellenspender zur Verfügung stellte und damit das Leben eines schwerkranken Menschen rettete. Dafür bekam er den Fair-Play-Award der Fifa.

Thy war 2007 als Jugendlicher zum SV Werder gewechselt, schaffte es bis in die Bundesliga, konnte sich dort aber nicht dauerhaft behaupten. In den Niederlanden arbeitet er nun übrigens mit einem prominenten Trainer zusammen: Der frühere Star-Verteidiger Jaap Stam (u.a. Manchester United, AC Mailand) ist gerade erst im Dezember 2018 vorgestellt worden.

+ Ex-Bremer Lennart Thy heuert in Zwolle an. Ex-Star-Verteidiger Jaap Stam (l.) ist dort Trainer. © imago

+++ Donnerstag, 3. Januar 2019 +++

Romano Schmid heißt Werders erster Winter-Neuzugang: Der 18-Jährige wechselt von RB Salzburg nach Bremen - und soll direkt verliehen werden.

Es ist fix: Der Ex-Bremer Naldo verlässt nach mehr als 13 Jahren die Bundesliga. Der Innenverteidiger wechselt von Schalke 04 zur AS Monaco in die französische Ligue 1. Bei den Monegassen unterschreibt der 36-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2020. Die Ablösesumme soll bei 1,2 Millionen Euro liegen.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣0⃣

-------

➡️ https://t.co/PbDjLwqE6i#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/Ksijfqhnb4 — AS Monaco (@AS_Monaco) 3. Januar 2019

+++ Mittwoch, 2. Januar 2019+++

Naldo vor Wechsel: Wie „Sky Sport“ berichtet, steht der Ex-Werderaner unmittelbar vor einem Transfer vom FC Schalke 04 zur AS Monaco. Demnach absolviert der 36-jährige Verteidiger bereits den Medizincheck beim französischen Erstligisten. Erst im Oktober hatte der Brasilianer seinen Vertrag auf Schalke bis 2020 verlängert, er kam in der laufenden Saison aber nur siebenmal in der Bundesliga zum Einsatz.

Sebastian Prödl soll unterdessen bei Fenerbahce Istanbul auf dem Einkaufszettel stehen. Das berichtet die türkische Boulevard-Zeitung „Güneş Gazetesi“. Der türkische Traditionsclub, der aktuell trotz einiger namhafter Spieler im Kader nur den 17. Tabellenplatz belegt und damit akut abstiegsgefährdet ist, soll 1,5 Millionen Euro Ablöse für den beim FC Watford unter Vertrag stehenden Österreicher geboten haben. Nach Informationen der DeichStube kommt ein Transfer zu Fenerbahce für Prödl aber nicht infrage. Prödl kam in der laufenden Saison bisher auf lediglich 13 Premier-League-Minuten. Der Vertrag des 31-Jährigen in England läuft noch bis 2021.

Felix Wiedwald kehrt zum MSV Duisburg zurück: Der ehemalige Werder-Keeper, der bereits von 2011-2013 für „die Zebras“ spielte, wird bis zum Saisonende von Eintracht Frankfurt an den Zweitligisten ausgeliehen. Bei den Hessen war der 28-Jährige zuletzt aufs Abstellgleis geraten und nur noch Torwart Nummer vier.

Ole Käuper zu Erzgebirge Aue? Der Zweitligist aus Sachsen hat öffentlich Interesse an Werders Sechser Käuper angemeldet.

Update: Auch Trainer Florian Kohfeldt bestätigte am Mittwochnachmittag, dass ein beidseitiges Interesse an einer Leihe bestehe, noch sei aber nichts fix.

Ole Käuper reist nicht mit nach Südafrika: Der 21-jährige Mittelfeldspieler bleibt aufgrund seines bevorstehenden Wechsels zu einem deutschen Zweitligisten in der Heimat. Bei welchem Club der 21-Jährige anheuert, steht noch nicht fest.

Theodor Gebre Selassie bleibt Bremer: Rechtsverteidiger Gebre Selassie wird auch über den Sommer hinaus bleiben. Das bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube.

+++ Dienstag, 1. Januar 2019 +++

Papy Djilobodji: Werder-Fans, die gehofft hatten, Djilobodji könnte nach Bremen zurückkehren, müssen umdenken. Der zuletzt vereinslose Ex-Werder-Profi hat einen neuen Verein gefunden! Der 30-Jährige heuert bei EA Guingamp, dem Schlusslicht der französischen Ligue 1, an. Wie der Club mitteilte, gilt der Vertrag bis zum Saisonende.

Bei seinem letzten Verein, dem AFC Sunderland, wurde der Innenverteidiger im Herbst entlassen, nachdem er zuvor mehrere Wochen lang unentschuldigt beim Training gefehlt hatte. In Guingamp soll Djilobodji dabei helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Eine Aufgabe, die ihm aus seiner Zeit beim SV Werder (Rückrunde Saison 2015/16) noch bestens bekannt sein dürfte: Schließlich sorgte Djilobodji bei den Bremern mit seinem Last-Minute-Tor am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt für den Bundesliga-Verbleib. Für die Grün-Weißen absolvierte er insgesamt 16 Spiele.

+++ Sonntag, 30. Dezember +++

Justin Eilers: Die Pechsträhne des ehemaligen Werder-Profis scheint einfach kein Ende zu nehmen! Justin Eilers ist zurück in Deutschland, das Kapitel Griechenland ist für den ehemaligen Werder-Profi nach nur einem halben Jahr beendet. Er befindet sich ab sofort also erneut auf Vereinssuche.

Beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis, der in Athen beheimatet ist, ging es drunter und drüber. „Ich habe meinen Vertrag hier aufgelöst. Meine Zeit in Griechenland ist vorbei“, teilte Eilers auf seiner Facebook-Seite mit: „Ich bin froh, jetzt erst einmal nach Hause zurückzukehren, um dann im neuen Jahr ein neues Kapitel zu beginnen.“

+++ Samstag, 29. Dezember +++

Assani Lukimya: Ex-Werder-Profi Assani Lukimya hat seinen Vertrag beim chinesischen Zweitligisten FC Liaoning aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen aufgelöst. Eine Rückkehr nach Deutschland kann sich der 32-Jährige gut vorstellen.

+++ Freitag, 28. Dezember +++

Lennart Thy: Er hatte gerade erst sein erstes Tor in der Süper Lig für BB Erzurumspor gegen Fenerbahce Istanbul geschossen – nun gibt es Berichte über eine vorzeitige Vertragsauflösung von Lennart Thy beim türkischen Erstligisten. Der ehemalige Werder-Profi soll sich mit dem Club auf das Ende der Zusammenarbeit zum Jahreswechsel geeinigt haben. Nach Informationen der DeichStube gab es zwar Gespräche zu diesem Thema, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

+++ Donnerstag, 27. Dezember +++

Ole Käuper und Thore Jacobsen: Noch haben sie Urlaub, aber im Jahr 2019 steht für Ole Käuper und Thore Jacobsen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine große Veränderung an. Werder möchte beide in der Winterpause verleihen, um ihnen mehr Spielpraxis zu verschaffen - das könnte nun schnell gehen. „Wir sind da auf einem guten Weg“, hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt bereits nach dem letzten Hinrundenspiel in Leipzig (2:3) gesagt.

Das heißt nichts anderes als: Die Gespräche mit interessierten Vereinen sind weit fortgeschritten, es dürfte bei beiden Spielern nur noch um letzte Details gehen. Wahrscheinlich ist, dass Werder seinen Mittelfeldspieler Käuper und seinen Linksverteidiger Jacobsen jeweils an einen deutschen Zweitligisten abgibt, aber auch ein Verein aus der ersten niederländischen Liga könnte ein Ziel sein.

+++ Donnerstag, 13. Dezember 2018 +++

Vontae Daley-Campbell: Werder beobachtet angeblich das Talent des FC Arsenal. Der englische U-Nationalspieler ist Rechtsverteidiger.

Update (13.30 Uhr): Nach Informationen der DeichStube ist Daley-Campbell kein Thema bei Werder.

+++ Mittwoch, 12. Dezember 2018 +++

Jiri Pavlenka: Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass einige der ganz großen europäischen Clubs am Werder-Torwart interessiert seien. Neben dem FC Barcelona ist auch schon der FC Liverpool genannt worden. „Natürlich freut sich jeder Fußballer, wenn sein Name mit so guten Vereinen in Verbindung gebracht wird“, sagt der Tscheche im Interview mit „gol.cz“. „Aber es war nichts konkret, also habe ich nichts getan.“ Pavlenka habe gewusst, Werder würde ihn nicht gehen lassen - „und wenn, dann hätten sie eine große Summe für mich verlangt“.

+++ Sonntag, 9. Dezember 2018 +++

Schlägt Werder Bremen auf dem Winter-Transfermarkt zu und schnappt sich einen neuen Verteidiger? Werder-Coach Florian Kohfeldt erklärt, keinen Bedarf für einen neuen Abwehrspieler zu haben.

+++ Donnerstag, 6. Dezember 2018 +++

Takehiro Tomiyasu: Zuerst war da eine Meldung aus Belgien. Inhalt: VV St. Truiden, aktueller Fünfter der ersten Liga des Landes, liegt ein Angebot über sechs Millionen Euro für den japanischen Innenverteidiger Takehiro Tomiyasu (20) vor.

Am Tag danach lieferte die „Bild“-Zeitung den Club zur Meldung. Laut des Blattes soll Werder Bremen der Interessent für den zweifachen japanischen Nationalspieler sein. Mit dem Angebot seien die Bremer bei St. Truiden aber abgeblitzt. Einem belgischen Medienbericht zufolge fordern die japanischen Investoren zehn Millionen Euro – bei einem Transfer im Sommer, nicht schon jetzt im Winter. Richtig ist, dass Werder Bremen perspektivisch in der Innenverteidigung personell vorsorgen muss. Nach Informationen der DeichStube ist Takehiro Tomiyasu aber kein Kandidat in Bremen.

Florian Kainz: Kainz-Berater Rob Groener hat dem Gerücht widersprochen, dass sein Schützling überlege, Werder im Winter zu verlassen. „Kainz wird sich in Bremen durchbeißen“, sagte Groener. Drei Spiele in Folge hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt den dribbelstarken Linksaußen Kainz nicht in den Bremer Kader berufen. Bereits nach der ersten Nicht-Berücksichtigung setzten Gerüchte ein, der 26-Jährige (Vertrag bis 2020) sei in der Winter-Transferperiode ein Wechsel- oder Ausleihkandidat.

+++ Samstag, 17. November 2018 +++

Florian Kainz: Ist der 1. FC Köln am Bremer Angreifer interessiert? Außenstürmer Christian Clemens fehlt dem Zweitligisten langfristig, eine adäquate Alternative fehlt im Kader. Das bereitet den Verantwortlichen offenbar Kopfzerbrechen. Zunächst hatte der österreichische Journalist Peter Linden Kainz für Köln ins Gespräch gebracht, jetzt berichtet die „Bild“, dass der Österreicher tatsächlich „weit oben“ auf dem Wunschzettel der Kölner stehe.

Es solle eigentlich eher um einen Wechsel im Sommer gehen. Köln würde, wenn der Preis stimmt, aber wohl auch schon im Winter zuschlagen, heißt es in dem Bericht. „Es kann gut sein, dass wir noch etwas machen werden“, hatte kürzlich auch Kölns Geschäftsführer Armin Veh der „Sportbild“ gesagt. „Wir sind auf der Suche nach einem offensiven Spieler für die linke Seite, der Tempo hat und Eins-gegen-eins-Situationen lösen kann“, erklärte Veh. Das trifft auf Kainz zu, der bei Werder meist zwischen Startelf und Bank pendelt und gegen Gladbach zuletzt gar nicht im Kader stand. Angeblich stehen Köln drei Millionen Euro im Winter für einen Spieler zur Verfügung.

Laut Peter Linden hat Kainz dieselbe Berateragentur wie Landsmann und Köln-Profi Louis Schaub. Beide Spieler kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Rapid Wien. „Die Kontakte zwischen Veh und den Beratern Schaubs aus Holland beziehungsweise Wien sind die allerbesten“, schreibt Linden.

+++ Mittwoch, 14. November 2018 +++

Tolgay Arslan: Werder Bremen ist angeblich an Tolgay Arslan interessiert. Der ehemalige HSV-Profi Tolgay Arslan ist bei Besitkas Istanbul in Ungnade gefallen und will den Club verlassen. Das türkische Internetportal gunes.com bringt dabei den SV Werder Bremen als Interessenten ins Spiel.

Aber braucht der Bundesligist überhaupt noch einen zentralen Mittelfeldspieler? Eher nicht. Der 28-jährige Deutsch-Türke soll eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro kosten. Allerdings: Arslan klagt, zuletzt kein Geld bekommen zu haben. Stimmt das, dürfte er Besiktas unter Umständen ablösefrei verlassen.

+++ Donnerstag, 1. November 2018 +++

Kevin Quevedo: Das Gerücht um den peruanischen Außenstürmer hat sich mittlerweile offenbar als heiße Luft entpuppt. Wie der 21-Jährige dem peruanischen Fußballportal „futbolperuano.com“ sagte, habe er von dem angeblichen Interesse von Werder Bremen von Bekannten und aus den sozialen Medien erfahren. „Ich selbst bin nicht kontaktiert worden und weiß von nichts“, so der Offensiv-Allrounder.

Noch vor einigen Tagen hatte die spanische Sportzeitung „As“ berichtet, dass Werder ein Interesse an einer Verpflichtung Quevedos haben soll. Der Stürmer steht aktuell in der peruanischen Liga bei Alianza Lima unter Vertrag.

+++ Samstag, 27. Oktober 2018 +++

Kevin Quevedo: Verpflichtet Werder einen Peruaner? Außenstürmer Kevin Quevedo, aktuell in Diensten vom peruanischen Erstligisten Alianza Lima (dem Ex-Club von Claudio Pizarro), soll laut einem Bericht der peruanischen „AS“ das Interesse der Bremer geweckt haben. Der 21-jährige Offensivspieler gilt als beidfüßig, technisch stark und als eines der vielversprechendsten Talente seines Landes.

Laut der Zeitung sei der Bremer Plan, dass Quevedo bereits im Winter einen Vertrag an der Weser unterschreibe und bis zum Saisonende mit der Unterstützung von Landsmann Claudio Pizarro in das Bremer Team integriert werden solle. Es ist aber noch unklar, ob es tatsächlich Gespräche zwischen den beiden Klubs gegeben hat.

+++ Montag, 22. Oktober 2018 +++

Zoran Arsenic: Hat Werder Interesse an einem kroatischen Innenverteidiger? Zoran Arsenic (24), der aktuell beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau unter Vertrag steht, soll von Scouts des SV Werder beim Ekstraklasa-Spiel seines Clubs gegen Legia Warschau beobachtet worden sein. Das berichtet die polnische Zeitung „Zagranie“. Arsenics Vertrag in Krakau läuft zwar angeblich noch bis 2022, allerdings könnte der Verteidiger den Verein im Winter dem Vernehmen nach für 1,25 Millionen Euro Ablöse verlassen.

Von wann bis wann ist das Transferfenster geöffnet?

Das Winter-Transferfenster ist in Deutschland vom 1. bis zum 31. Januar 2019 geöffnet. Mögliche Wechselkandidaten für diesen Zeitraum sind schnell gefunden: Die aussortierten und zur U23 abgeschobenen Spieler Thanos Petsos und Luca Caldirola dürften auf der Liste der möglichen Werder-Abgänge ganz oben stehen. Auch Aron Johannsson, wenn er wieder fit ist, könnte den Verein verlassen.

In der vergangenen Sommer-Wechselperiode sorgten die Grün-Weißen auf dem Transfermarkt für ordentlich Furore. Neben Mittelfeldmotor Davy Klaassen, der mit 13,5 Millionen Euro Ablöse der bisher teuerste Transfer der Vereinsgeschichte ist, sorgten auch die Transfers von Nuri Sahin (kam am Deadline-Day von Borussia Dortmund), dem ewigen Claudio Pizarro, Rückkehrer Martin Harnik sowie Allzweckwaffe Yuya Osako für Aufsehen. Insgesamt neun externe Neuzugänge nahm der SVW im Sommer unter Vertrag.

Gut möglich, dass sich die Bremer auch in der Winterpause noch punktuell nach Verstärkungen oder personellen Alternativen umsehen werden - besonders dann, wenn Spieler abgegeben werden.

Unseren Transfer- und Gerüchte-Ticker aus dem Sommer findet ihr hier!

