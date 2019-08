Buhlt Werder Bremen um Amin Younes vom SSC Neapel?

Tranasfergerüchte: Werder Bremen soll an einer Ausleihe von Amin Younes vom SSC Neapel interessiert sein.

Bremen/Neapel - Holt der Werder Bremen in diesem Sommer doch noch einen Offensivspieler? Das italienische Portal sigonfialarete.com berichtet, dass sich die Grün-Weißen um eine Ausleihe von Flügelspieler Amin Younes vom SSC Neapel bemühen.

Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, soll bereits seinen SSC-Kollegen Cristiano Guintoli wegen Amin Younes kontaktiert haben. Es geht angeblich um eine Ausleihe von einem Jahr. Der Transfer würde schon etwas überraschen.

Erstens hatte Frank Baumann erst jüngst erklärt, in dieser Transferperiode keinen Offensivspieler mehr verpflichten zu wollen. Zweitens hat Werder Bremen in Milot Rashica schon einen herausragenden Linksaußen. Da wird ein Amin Younes auf den ersten Blick gar nicht gebraucht. Doch vielleicht liegt es auch an der günstigen Gelegenheit, die Werder zum Umdenken gebracht hat.

Der 26-Jährige Amin Younes galt einmal als das große Talent im deutschen Fußball, gewann sogar mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confed-Cup. Danach folgte der Absturz. Bei Ajax Amsterdam fiel er im März 2018 in Ungnade, weil er eine Einwechslung verweigert hatte.

SV Werder Bremen: Amin Younes ist kein Stammspieler beim SSC Neapel

Es folgte der Wechsel zum SSC Neapel. Stammspieler wurde Amin Younes dort nicht. In der Serie A kam Younes lediglich auf zwölf Einsätze, erzielte aber dabei immerhin drei Tore. Zu Saisonbeginn gehörte der Angreifer nicht zum Kader und gilt deshalb durchaus als Kandidat für einen späten Wechsel.

Werder Bremen und Amin Younes – dieses Transfergerücht gab es schon einmal. Angeblich sollen sich die Bremer im April 2018 um die Dienste des gebürtigen Düsseldorfers bemüht haben. Der 26-Jährige könnte durchaus eine Verstärkung sein und auch sofort helfen, denn Milot Rashica fehlt Werder Bremen aktuell wegen einer Adduktorenverletzung. Der Kosovare soll aber nach der anstehenden Länderspielpause wieder einsatzbereit sein.