Transfer-Ausgaben der letzten zehn Jahre: Werder Bremen landet weltweit auf Rang 91

SVW mit positiver Transfer-Bilanz

+ © imago images / Ralph Peters Der SV Werder Bremen hat laut „transfermarkt.de“ in den vergangenen zehn Jahren 150,15 Millionen Euro in neue Spieler investiert. © imago images / Ralph Peters

Die Transfer-Summen im Weltfußball steigen und steigen. Und diese Entwicklung macht auch keinen Halt vor der Bundesliga und dem SV Werder Bremen. Das zeigt eine Übersicht von „transfermarkt.de“, in der die Transfer-Ausgaben aller Clubs in den vergangenen zehn Jahren dargestellt werden, also ab der Saison 2010/11. Mit 150,15 Millionen Euro belegt Werder in diesem Ranking weltweit Platz 91.