Costa Rica und Werder: Eichins vergeblicher Versuch mit Ruiz

Von: Björn Knips

Früher machte Bryan Ruiz Werder Bremen als Gegner das Leben schwer (l., 2013), später sollte er selbst Grün-Weißer werden, doch der Transfer scheiterte. 2022 beendet der Costa Ricaner nach der WM seine Karriere. © IMAGO / ANP, IMAGO / Offside Sports Photography

Bremen – Thomas Eichin wundert sich erst mal: „Wahnsinn, der spielt noch?“ Gemeint ist Bryan Ruiz, der 2014 beinahe mal beim SV Werder Bremen gelandet wäre. Nun will der inzwischen 37-Jährige am Donnerstag mit Costa Rica die deutsche Nationalmannschaft aus der WM in Katar schießen. „Er wird noch wissen, wo das Tor steht“, sagt Eichin im Gespräch mit der DeichStube und lacht. Vor acht Jahren fand er es als Sportchef des SV Werder Bremen allerdings nicht so lustig, dass er Ruiz nicht verpflichten konnte. Der Aufsichtsrat hatte kein grün-weißes Licht gegeben, weil das Budget für die Saison schon ausgereizt war.

„Ich wollte den Spieler unbedingt haben, er hätte uns vorne echt geholfen“, erinnert sich Thomas Eichin, der seit 2020 als Leiter Nachwuchs und Frauen bei Bayer 04 Leverkusen arbeitet. Bryan Ruiz hatte bei der WM 2014 in Brasilien für Furore gesorgt und war mit Costa Rica erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen an den Niederlanden gescheitert. „Wir sind extra nach London geflogen, um ihn uns noch mal anzuschauen“, erzählt Eichin über den angestrebten Transfer von Werder Bremen. Ruiz spielte beim Zweitligisten FC Fulham, stand dort aber auf dem Abstellgleis.

Bryan Ruiz sollte 2014 zu Werder Bremen wechseln: Thomas Eichin berichtet über gescheiterten Transfer

Die Londoner wollten den Spielmacher loswerden, Eichin ihn unbedingt haben. Angeblich soll er damals eine Ablösesumme von vier Millionen Euro geboten haben. Das fanden einige Mitglieder des Aufsichtsrats nicht okay. Es gab Streit. „Finanziell waren das nicht ganz so einfache Zeiten bei Werder. Das wusste ich und habe es auch akzeptiert. Deswegen war ich nicht böse, dass der Transfer finanziell nicht geklappt hat“, gibt sich Thomas Eichin in der Rückschau milde. Sportlich hätte Werder Bremen den Offensivmann gut gebrauchen können. Ohne Ruiz ging nicht viel, was Ende Oktober in der Entlassung von Trainer Robin Dutt mündete.

Bryan Ruiz: Einst scheiterte der Transfer zu Werder Bremen - Karriereende nach WM 2022 mit Costa Rica

Und wie ging es bei Bryan Ruiz weiter? Der ließ sich im Januar 2015 an die PSV Eindhoven verleihen und wechselte wenige Monate später zu Sporting Lissabon. Nach drei durchaus erfolgreichen Jahren in Portugal spielte Ruiz zwei Jahre beim FC Santos in Brasilien, um dann in seine Heimat zu LD Alajuelense zurückzukehren. Dort wird der inzwischen 37-Jährige am 17. Dezember sein Abschiedsspiel bestreiten – einen Tag vor dem WM-Finale, ein kurioser Termin.

Es dürfte ein großes Fest werden, denn Ruiz ist eine Fußball-Legende in Costa Rica. 147 Mal hat er für sein Land gespielt, zuletzt war er in der Nationalmannschaft aber nur noch Ersatz. Beim 0:7 im Gruppenspiel der WM 2022 gegen Spanien wurde er nach einer Stunde eingewechselt, gegen Japan (1:0) kam er gar nicht zum Einsatz. „Es ist für mich nicht die einfachste Rolle, wenn du normalerweise von Beginn an spielst. Aber ich habe das vor ein paar Monaten schon akzeptiert“, sagte Bryan Ruiz und erklärte: „Der Trainer wollte mich dabei haben.“ (kni)