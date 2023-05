Pokerspiel um Marvin Ducksch: Werder bleibt entspannt

Werder-Transfer-News

+ © gumzmedia Die Ausstiegsklausel von Marvin Ducksch läuft bald ab - Werder Bremen ist aber weiterhin entspannt. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Knips schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ende Mai läuft die Ausstiegsklausel von Marvin Ducksch aus, es könnte sich ein Pokerspiel um einen Transfer anbahnen - doch Werder Bremen bleibt noch ganz entspannt.

Bremen – Die Uhr tickt: Noch bis Mittwochabend kann Marvin Ducksch den SV Werder Bremen verlassen, ohne dass sich der Club dagegen wehren kann. Eine bis Ende Mai gültige Ausstiegsklausel macht das möglich. Zahlt ein Verein die festgeschriebene Ablösesumme von sieben Millionen Euro und macht zudem auch Ducksch mit einem guten Vertrag glücklich, dann ist der Transfer durch. Doch darauf deutet aktuell nichts hin. Clemens Fritz gibt sich als Werders Leiter Profifußball ganz entspannt und lässt sich auch von einem Bericht der „Bild“, Ducksch würde sich wundern, weil er noch kein Angebot zu einer erhofften Vertragsverlängerung erhalten habe, nicht aus der Ruhe bringen.

Werder Bremen muss Transfer-Plus erzielen - sieben Millionen Euro für Marvin Ducksch würden da helfen

„Wir haben einen sehr guten Draht zu seiner Agentur. Wir sind in den Gesprächen, es ist alles in Ordnung. Aber wir geben keine Wasserstandsmeldungen ab“, berichtete Fritz auf Nachfrage der DeichStube und machte noch einmal Werder Bremens Standpunkt deutlich: „Bei Marvin Ducksch ist es wie bei Niclas Füllkrug. Natürlich würden wir gerne diese Qualität in unserem Kader behalten. Aber wir müssen auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick haben.“

Es ist kein Geheimnis, dass Werder Bremen in diesem Sommer ein sattes Transferplus erzielen muss, um die Bilanz auszugleichen. Von rund zehn Millionen Euro ist die Rede. Da würden sieben Millionen Euro für Marvin Ducksch natürlich helfen. Dessen Vertrag mit Werder läuft in einem Jahr aus, dann könnte er ablösefrei wechseln. Doch der 29-Jährige möchte möglichst schon jetzt von der besten Saison seiner Karriere mit zwölf Toren und sieben Assists in der Bundesliga profitieren. Schließlich haftete dem Angreifer bislang das Image eines reinen Zweitliga-Stürmers an. Jetzt hat Ducksch bewiesen, dass er auch im Oberhaus treffen kann. Also setzt der Angreifer auf eine Vertragsverlängerung mit einer deutlichen Gehaltserhöhung oder auf einen Transfer zu einem Club, der ihn seinen Vorstellungen entsprechend entlohnt.

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Marvin Ducksch? Mögliches Pokerspiel, bis die Ausstiegsklausel ausläuft

Der FC Turin aus der Serie A soll Interesse gezeigt haben, Union Berlin angeblich auch. Die Köpenicker haben nun als Champions-League-Teilnehmer das nötige Geld für so einen Transfer, aber wollen sie ihn auch? Beim direkten Duell am Samstag konnte Marvin Ducksch jedenfalls keine Werbung für sich machen, er setzte sich offensiv kaum in Szene. Auch deshalb ist ein angebliches Interesse von Borussia Dortmund an einer Rückholaktion des Ex-Spielers nach Informationen der DeichStube überhaupt kein Thema.

Für Werder Bremen ist die Situation auch nicht ganz einfach. Einerseits hat Ducksch ordentlich abgeliefert, bildet mit Füllkrug ein tolles Angriffsduo und ist fast nie verletzt, andererseits fehlt dem Stürmer die Konstanz, in einigen Partien taucht er total ab und macht den Kollegen manchmal mit seiner Körpersprache wenig Mut. Da muss gut überlegt werden, wie viel Geld und welche Vertragslaufzeit Werder das Paket Marvin Ducksch wert ist. Bis die Klausel ausläuft, könnte das durchaus ein Pokerspiel werden – mit offenem Ausgang. (kni)